Apa itu Global Reporting Initiative (GRI)?

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi nirlaba internasional independen yang mendukung bisnis, pemerintah, dan organisasi lain untuk mengomunikasikan dampaknya terhadap dunia dengan jelas. Pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang menyeluruh dan akurat sangat penting untuk pertumbuhan dan transparansi, tetapi tanpa metodologi standar, pelaporan keberlanjutan bisa sulit untuk dinilai.
Standar GRI adalah standar yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan, saat ini digunakan oleh lebih dari 10.000 pelapor di lebih dari 100 negara, dan berlaku untuk pemerintah, perusahaan, organisasi besar, dan organisasi kecil. Mereka sangat berguna untuk melacak dan melaporkan upaya organisasi untuk mencapai target net zero dalam perjalanan rendah karbon mereka.
Format ramah pengguna juga memastikan standar GRI dapat diadopsi oleh pakar materi pelajaran yang mungkin kurang berpengalaman dan memiliki sumber daya dalam hal ESG dan pelaporan keberlanjutan. Jika sebuah organisasi tidak dapat melaporkan sesuai dengan standar (yang lebih disukai), mereka masih dapat menggunakannya untuk melaporkan dengan mengacu pada standar GRI, menjadikan standar tersebut sebagai alat pelaporan keberlanjutan yang sangat mudah diakses oleh organisasi dari semua ukuran di semua tahap perjalanan dekarbonisasi.
Standar GRI juga sangat penting bagi organisasi multinasional yang beroperasi di berbagai wilayah dengan persyaratan keberlanjutan yang berbeda, karena standar ini konsisten, terukur, dan dapat diperbandingkan, serta dapat dipahami dalam satu "bahasa" pelaporan yang distandardisasi.
Standar GRI relevan bagi berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal yang peduli terhadap transparansi dampak organisasi. Para pemangku kepentingan ini biasanya mencakup karyawan, badan regulasi, pembuat kebijakan, dan investor yang semuanya memiliki alasan berbeda untuk mengakses laporan ESG terintegrasi yang konsisten.
Standar GRI dibagi menjadi tiga bagian: universal, sektor, dan topik. Ini adalah sistem modular yang saling berhubungan: Semua organisasi menggunakan tiga standar universal, namun mereka memilih standar sektor dan topik yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Standar sektor ini cukup baru dengan hanya satu yang sudah dirilis dan tiga lainnya sedang dikembangkan saat ini.
Standar universal dibagi menjadi:
GRI 3 menyediakan proses yang jelas untuk mengidentifikasi “topik material.” Hal ini dimulai dengan memahami konteks organisasi, mengidentifikasi dampak aktual dan potensial, menilai signifikansi dampak tersebut, memprioritaskan dampak yang paling signifikan untuk dilaporkan, dan akhirnya menentukan topik material yang relevan.
Standar topik diatur menjadi:
Standar universal baru saja diperbarui dan sebelumnya dikenal sebagai GRI 100. Anda mungkin melihat standar lama atau baru dalam pelaporan hingga 2023, ketika standar baru harus digunakan.
Standar ini menetapkan indikator, yang dikenal sebagai pengungkapan, yang diperlukan untuk pelaporan yang transparan mengenai organisasi dan dampaknya. Setiap standar topik mencakup pengungkapan tentang pendekatan manajemen dan pengungkapan spesifik topik. Pengungkapan pendekatan manajemen menjelajahi bagaimana organisasi mengelola topik material, dampak terkait, dan harapan serta kepentingan pemangku kepentingan yang wajar.
Misalnya, GRI 403, kesehatan dan keselamatan kerja, adalah standar topik yang diklasifikasikan sebagai "topik sosial". Dalam standar ini ada sejumlah pengungkapan.
Pengungkapan pendekatan manajemen:
Pengungkapan khusus topik:
Standar ini mencakup persyaratan untuk setiap pengungkapan, bersama dengan panduan dalam mengembangkan narasi yang paling efektif dan menyeluruh. Beberapa pengungkapan memiliki persyaratan yang menguraikan informasi yang diperlukan untuk dilaporkan, atau petunjuk tentang cara mematuhi standar GRI.
Standar GRI disusun untuk membantu organisasi dan para pemangku kepentingan memahami konteks laporan sehingga mereka dapat melihat dengan lebih baik signifikansi dampaknya.
Untuk informasi selengkapnya, lihat ringkasan standar GRI ini.
Melalui pelaporan yang lebih baik, organisasi akan lebih mampu mengukur, mengungkapkan, mengelola, dan memahami dampak yang ditimbulkan, serta mengidentifikasi peluang strategis.
Pelaporan yang jelas dan konsisten membangun kepercayaan. Hal ini meningkatkan hubungan yang dimiliki organisasi dengan komunitas, industri, dan karyawan internalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai pasar jangka panjang. Para investor semakin mencermati profil risiko organisasi mereka terkait dengan keberlanjutan dengan menuntut pelaporan yang jelas.
Pelaporan keberlanjutan menggunakan standar GRI menunjukkan fokus masa depan. Sementara standar ditinjau secara konsisten untuk mencerminkan kerangka kerja terbaru, ini berarti laporan yang dikembangkan sesuai dengan standar GRI mempertahankan relevansinya dan lebih mudah dibandingkan dengan laporan sebelumnya dan laporan lain di industri.
Pelaporan ESG yang akurat dan di seluruh dunia diperlukan bagi organisasi untuk mematuhi persyaratan pelaporan pemangku kepentingan dan investor dan transparansi tentang upaya dekarbonisasi mereka.
Pada tahun 2023, 98,6% perusahaan S&P 500 menerbitkan laporan keberlanjutan. Perusahaan publik dari berbagai ukuran di seluruh dunia semakin memahami pentingnya pelaporan ESG yang terstruktur dan GRI menyediakan seperangkat standar yang dapat diterapkan dan dapat dibandingkan untuk memandu pelaporan tersebut.
Perangkat lunak ESG dapat digunakan untuk membantu pelaporan GRI dengan menyediakan data tingkat keuangan yang akurat dan konsisten. Hal ini sangat berguna untuk melaporkan pengukuran lingkungan seperti menghitung emisi gas rumah kaca (GRK) yang memerlukan data kuantitatif. Akuntansi gas rumah kaca dan pelaporan keberlanjutan adalah proses kompleks yang membutuhkan akses ke data energi yang akurat, real-time, dan historis.
Pelaporan GRI dapat sulit dikonsolidasikan jika informasi tersebut terpisah-pisah di berbagai departemen bisnis yang berbeda, dan kontrol versi dapat sulit dikelola jika tercakup dalam spreadsheet. Perangkat lunak pelaporan ESG menghapus data yang dikelola setempat dan menciptakan sumber informasi terpadu. Kemudian perangkat lunak ini dapat memberikan output yang diperlukan untuk melakukan pelaporan GRI secara akurat.
Dengan modul Kerangka Pelaporan ESG dari Envizi dalam solusi pelaporan ESG, pertanyaan kerangka kerja GRI tersedia dalam modul, memungkinkan Anda untuk mengambil data di satu tempat dan melaporkan ke GRI dari Envizi. Modul Kerangka Pelaporan ESG juga mendukung sejumlah kerangka kerja lain termasuk CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR, dan TCFD.
Di dalam modul ini, panduan dan tip juga disediakan di samping setiap pertanyaan untuk membantu memberikan informasi kepada organisasi dari semua tingkat keahlian tentang cara terbaik untuk memenuhi persyaratan pelaporan. Selain itu, mengingat bahwa tanggapan mungkin identik atau serupa di berbagai kerangka kerja yang berbeda dan tetap tidak berubah selama beberapa tahun, tanggapan historis dapat digunakan di berbagai kerangka kerja yang berbeda tanpa perlu menyalin dan menempelkan secara manual yang sering kali menyertai pelaporan tradisional.
Pelaporan menunjukkan komitmen transparan untuk bekerja menuju dampak yang lebih positif bagi masyarakat dan planet ini. Standar GRI adalah standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan, dan dengan dukungan perangkat lunak pelaporan ESG, seperti Envizi, standar tersebut dapat digunakan oleh organisasi yang berpikiran maju dan bertanggung jawab untuk mengomunikasikan kontribusi mereka terhadap dunia yang lebih berkelanjutan.
