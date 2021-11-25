Apa itu Global Reporting Initiative (GRI)?

Standar GRI adalah standar yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan, saat ini digunakan oleh lebih dari 10.000 pelapor di lebih dari 100 negara, dan berlaku untuk pemerintah, perusahaan, organisasi besar, dan organisasi kecil. Mereka sangat berguna untuk melacak dan melaporkan upaya organisasi untuk mencapai target net zero dalam perjalanan rendah karbon mereka.

Format ramah pengguna juga memastikan standar GRI dapat diadopsi oleh pakar materi pelajaran yang mungkin kurang berpengalaman dan memiliki sumber daya dalam hal ESG dan pelaporan keberlanjutan. Jika sebuah organisasi tidak dapat melaporkan sesuai dengan standar (yang lebih disukai), mereka masih dapat menggunakannya untuk melaporkan dengan mengacu pada standar GRI, menjadikan standar tersebut sebagai alat pelaporan keberlanjutan yang sangat mudah diakses oleh organisasi dari semua ukuran di semua tahap perjalanan dekarbonisasi.

Standar GRI juga sangat penting bagi organisasi multinasional yang beroperasi di berbagai wilayah dengan persyaratan keberlanjutan yang berbeda, karena standar ini konsisten, terukur, dan dapat diperbandingkan, serta dapat dipahami dalam satu "bahasa" pelaporan yang distandardisasi.

Standar GRI relevan bagi berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal yang peduli terhadap transparansi dampak organisasi. Para pemangku kepentingan ini biasanya mencakup karyawan, badan regulasi, pembuat kebijakan, dan investor yang semuanya memiliki alasan berbeda untuk mengakses laporan ESG terintegrasi yang konsisten.