Apa itu akuisisi data?

Akuisisi data adalah proses memperoleh data dari berbagai sumber menggunakan metode yang berbeda. Ini merupakan langkah penting dalam jalur konsumsi data, diikuti dengan validasi, transformasi, dan pemuatan data.



Fundamental bisnis modern—seperti pengambilan keputusan berbasis data, analisis data, dan kecerdasan buatan (AI)—semuanya bergantung pada ketersediaan data berkualitas dalam jumlah besar. Akuisisi data mengambil data yang memungkinkan keputusan dan teknologi yang tepat ini. Meskipun konsepnya mungkin tampak mudah, memperoleh data bisa rumit, terutama di era big data.

Kumpulan data dewasa ini sangat besar dan rumit. Data tersebut dapat berukuran terabyte atau petabyte, hadir dalam format terstruktur atau tidak terstruktur, dan berasal dari beragam sumber. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan seputar pengelolaan volume data, tata kelola, dan keamanan selama proses akuisisi.

Namun, jika dilakukan secara efektif, proses akuisisi data dapat menjadi saluran bahan bakar berkualitas tinggi untuk inisiatif strategis. Faktanya, sebuah studi oleh Harvard Business Review menemukan bahwa organisasi yang berhasil memanfaatkan big data dan AI mengungguli rekan-rekan mereka dalam metrik bisnis utama, termasuk efisiensi operasional, pertumbuhan pendapatan, dan Pengalaman pelanggan.1