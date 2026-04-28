Basis data vektor RAG mendefinisikan kembali bagaimana pembelajaran mesin dan sistem AI generatif (gen AI) mengakses dan menerapkan informasi. Alih-alih memperlakukan pengetahuan sebagai sesuatu yang tetap di dalam model, mereka memperlakukannya sebagai sesuatu yang dapat diambil secara dinamis, dievaluasi, dan digunakan dalam konteks.

Pergeseran ini memiliki implikasi di empat bidang utama: pengetahuan, pengambilan informasi, penguatan informasi, dan Operasi.