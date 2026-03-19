Pertimbangan antara Kinerja dan Biaya

Model menanamkan yang Anda pilih akan berdampak signifikan pada akurasi pengambilan, latensi, dan biaya komputasi sistem RAG Anda. Pilihan model menanamkan Anda sebagian besar akan dipengaruhi oleh ukurannya, yang tergantung pada dua karakteristik: dimensi menanamkan dan jumlah parameter model.

Model menanamkan yang lebih besar biasanya meningkatkan kinerja pengambilan tetapi dengan mengorbankan latensi, penyimpanan, dan biaya komputasi (finansial). Sebaliknya, model menanamkan yang lebih kecil biasanya menawarkan kinerja yang berkurang tetapi menempati lebih sedikit memori, membutuhkan daya komputasi yang lebih sedikit, dan lebih cepat pada waktu proses. Pilih model menanamkan yang menyeimbangkan persyaratan kinerja dengan sumber daya yang tersedia.

Model menanamkan tertentu bersifat spesifik bahasa (misalnya, model menanamkan Spanyol yang dibuat untuk klien Spanyol) dan khusus domain (misalnya, model yang dilatih pada terminologi onkologi untuk mengaktifkan RAG melalui file medis).