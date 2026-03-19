Arsitektur RAG, yang ditunjukkan pada diagram di atas, dapat dibagi menjadi dua bagian:

Jalur khas yang diambil untuk membuat solusi RAG adalah sebagai berikut:

Seorang Insinyur AI menyiapkan data klien (misalnya, manual prosedur, dokumentasi produk, atau tiket meja bantuan, dll.) selama Pemrosesan Data. Data klien diubah dan/atau diperkaya agar cocok untuk augmentasi model. Transformasi dapat mencakup konversi format sederhana seperti mengonversi dokumen PDF ke teks, atau transformasi yang lebih kompleks seperti menerjemahkan struktur tabel yang rumit ke dalam pernyataan tipe if-then. Pengayaan dapat mencakup perluasan singkatan umum, menambahkan metadata seperti informasi mata uang, dan tambahan lainnya untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian.

Informasi yang diperkaya dari dokumen dipecah menjadi segmen yang lebih kecil yang disebut potongan untuk mengelola teks dengan lebih efisien. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi pemotongan, yang masing-masing memiliki cara sendiri untuk memisahkan dan mengelompokkan informasi.

Potongan tersebut kemudian dicerna ke dalam basis data di mana mereka dimaksudkan untuk disimpan dan diakses selama penggunaan solusi. Strategi pengambilan yang berbeda akan membutuhkan berbagai jenis basis data; beberapa bahkan memerlukan beberapa jenis basis data. Namun, solusi RAG umum hanya akan menggunakan basis data vektor. Dalam hal ini model penanaman digunakan untuk mengubah potongan menjadi serangkaian vektor, yang kemudian dapat disimpan dalam Vector DB.

Sistem sekarang siap digunakan oleh pengguna akhir.

Pengguna akhir berinteraksi dengan aplikasi yang diaktifkan GenAI dan memasukkan kueri.

Aplikasi Gen AI menerima kueri, dan melakukan strategi pengambilan yang digunakan untuk mendapatkan informasi "K" teratas (di mana K hanyalah tempat pemegang untuk sejumlah) informasi yang menurut strategi paling cocok dengan kueri pengguna. Misalnya, jika permintaan pengguna adalah 'Berapa batas penarikan harian di akun MaxSavers', pencarian dapat menampilkan bagian-bagian seperti 'Akun MaxSavers adalah...,' 'Batas penarikan harian adalah...,' dan '... batas akun...'.

Kueri asli, bagian teratas, dan prompt instruksi, yang dikurasi untuk aplikasi tertentu, dikirim ke LLM.