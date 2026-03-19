Ketika membahas antarmuka pengguna untuk solusi RAG, terdapat dua pendekatan utama: menggunakan solusi akselerator seperti IBM® watsonx Orchestrate dan watsonx Assistant, atau menggunakan UI khusus yang dibangun dengan kode kustom. Masing-masing pendekatan ini menawarkan keuntungan yang berbeda, bergantung pada tingkat kompleksitas dan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh solusi RAG tertentu.
IBM® menyediakan solusi yang kuat dan telah dibangun sebelumnya dalam bentuk watsonx Orchestrate dan watsonx Assistant, yang dirancang untuk kemudahan penggunaan serta penerapan yang cepat. Platform ini menawarkan lingkungan yang ramah pengguna, di mana pengembang maupun pengguna bisnis dapat memanfaatkan alur kerja RAG yang telah dikonfigurasi sebelumnya tanpa memerlukan pengetahuan pengodean yang luas. watsonx Orchestrate sangat ideal untuk mengotomatisasi proses, sementara watsonx Assistant mengkhususkan diri dalam AI percakapan, memungkinkan sistem berbasis RAG untuk menangani input bahasa alami, melakukan pengambilan dokumen secara akurat, dan menghasilkan respons yang relevan.
Di sisi lain, UI yang disesuaikan menawarkan kebebasan untuk menciptakan pengalaman yang dirancang khusus agar selaras dengan kebutuhan bisnis yang unik serta implementasi RAG tingkat lanjut. Pengembang dapat membangun UI ini menggunakan kode kustom yang terintegrasi dengan model RAG, sehingga memungkinkan organisasi merancang alur kerja, fungsionalitas, dan visualisasi tertentu yang mungkin tidak tersedia pada platform yang telah dibangun sebelumnya.