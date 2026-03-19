Untuk informasi selengkapnya, jelajahi sumber daya Elasticsearch berikut untuk mempercepat pengembangan watsonx Discovery Anda:

Visualisasi yang Disempurnakan dan Enterprise Search

watsonx Discovery terintegrasi dengan Kibana dan Enterprise Search untuk menyediakan pengambilan serta visualisasi informasi berbasis AI yang dapat diskalakan, yang disesuaikan dengan lingkungan perusahaan besar:

Kibana untuk Visualisasi Data : Buat dasbor dan visualisasi khusus berdasarkan data yang di-ingest oleh watsonx Discovery. Alat ini menawarkan analisis real-time terhadap metrik utama seperti ekstraksi entitas, analisis sentimen, dan klasifikasi dokumen. Hal ini membantu melacak tren, pola, dan anomali dalam data tidak terstruktur, sehingga merampingkan proses analisis dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Enterprise Search untuk Pengambilan yang Dapat Diskalakan: Manfaatkan NLP dan pencarian semantik untuk memungkinkan pengambilan yang cepat dan akurat di berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur. Sesuaikan fungsi pencarian untuk mengindeks dan mengambil data dari berbagai sumber, termasuk dokumen, email, dan basis data, guna membangun aplikasi pencarian khusus domain yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja bisnis.

Privasi dan Keamanan

watsonx Discovery menyediakan dukungan bawaan untuk kontrol akses berbasis peran dan berbasis atribut guna mengamankan akses terhadap konten serta melindungi privasi data. Hal ini memastikan bahwa informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang, sehingga melindungi data perusahaan.

Contoh Penggunaan: watsonx Discovery and Orchestrate

watsonx Discovery dapat digabungkan dengan watsonx Orchestrate untuk meningkatkan alur kerja otomatisasi melalui pengambilan data yang sadar konteks. Ketika Orchestrate mengotomatiskan proses bisnis yang memerlukan insight dari data tidak terstruktur, Orchestrate memanfaatkan Discovery untuk mengambil serta menganalisis konten yang relevan, sehingga memungkinkannya melakukan tugas-tugas cerdas seperti:

Menanggapi pertanyaan dengan jawaban yang akurat dan didukung data.

Menjalankan alur kerja yang bergantung pada pengambilan data real-time dan insight.

IBM® watsonx.data: Penyimpanan Data Modern dengan Kemampuan Basis Data Vektor Terintegrasi

IBM® watsonx.data adalah platform data yang kuat yang dibangun di atas arsitektur lakehouse terbuka, yang menggabungkan kekuatan data warehouse dan data lake. Platform ini menyediakan satu titik masuk untuk mengakses seluruh data Anda melalui lapisan metadata bersama yang terbuka, sehingga menjadikannya solusi ideal bagi organisasi yang ingin merampingkan manajemen data mereka. Dengan dukungan untuk format data terbuka, kemampuan vector penyematan terintegrasi, serta antarmuka percakapan berbasis AI generatif untuk memperoleh insight data, watsonx.data meningkatkan analisis real-time dan berbagai contoh penggunaan AI. Platform ini juga terintegrasi dengan lancar menggunakan basis data dan alat yang sudah ada, sambil menawarkan opsi penerapan yang fleksibel, termasuk konfigurasi cloud maupun lokal.

Komponen kunci dari IBM® watsonx.data adalah watsonx.data Milvus, sebuah basis data vektor sumber terbuka yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan mentransfer data vektor berdimensi tinggi seperti penyematan vector. Basis data vektor yang sangat mudah dikonfigurasi ini dioptimalkan untuk pengindeksan serta pengambilan vektor secara efisien, sehingga ideal untuk contoh penggunaan yang memerlukan pencarian kesamaan vektor dalam aplikasi AI. watsonx.data Milvus sangat bermanfaat bagi pelanggan yang memanfaatkan watsonx.ai dan memerlukan integrasi yang mulus dengan kemampuan basis data vektor, serta bagi mereka yang tertarik untuk menerapkan kerangka kerja sumber terbuka seperti LangChain yang sering digunakan dalam pola Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Opsi Penerapan

IBM® watsonx.data tersedia dalam tiga opsi penerapan untuk memenuhi beragam kebutuhan:

SaaS Terkelola Sepenuhnya : Tersedia di IBM® Cloud dan AWS, menyediakan pendekatan yang praktis untuk penyiapan dan penskalaan.

: Tersedia di IBM® Cloud dan AWS, menyediakan pendekatan yang praktis untuk penyiapan dan penskalaan. Perangkat Lunak Kontainer yang Dikelola Sendiri : Ideal untuk lingkungan on-premises, dengan memanfaatkan IBM® Cloud Pak for Data dan Red Hat OpenShift.

Untuk organisasi yang ingin memanfaatkan basis data vektor, watsonx.data mendukung integrasi dengan Milvus sumber terbuka, yang memungkinkan kemampuan lanjutan seperti pencarian kesamaan vektor yang penting bagi aplikasi AI real-time.

Memulai

Untuk mulai menggunakan IBM® watsonx.data, pilih opsi penerapan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:

Untuk Penerapan IBM® Cloud :

: Kunjungi halaman katalog IBM® Cloud untuk watsonx.data.

Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menyediakan instans.

Untuk Penerapan Secara Lokal :

Dapatkan kunci aktivasi untuk IBM® watsonx.data dalam IBM® Cloud Pak for Data.

Dapatkan hak akses Red Hat OpenShift.

Ikuti panduan penerapan untuk mengonfigurasi perangkat lunak.

Dokumentasi dan dukungan

IBM® menyediakan dokumentasi yang ekstensif untuk membantu Anda memulai penggunaan platform inti watsonx.data serta basis data vektor Milvus:

Dengan memanfaatkan arsitektur terbuka watsonx.data, kemampuan basis data vektor terintegrasi, serta fitur AI canggih, organisasi dapat mengoptimalkan proses rekayasa data, meningkatkan analitik real-time, dan membuka insight baru melalui kemampuan yang didukung AI. Platform terpadu ini memberdayakan tim untuk bekerja dengan data terstruktur maupun tidak terstruktur secara inovatif, dengan menyatukan analitik tradisional dan pencarian kesamaan vektor yang canggih dalam satu solusi.

Watson Discovery

IBM® Watson Discovery adalah alat yang dirancang untuk mengambil dan menganalisis data tidak terstruktur. Fitur utamanya adalah pencarian kata kunci, yang memungkinkan pengguna menelusuri kumpulan data besar menggunakan istilah atau frasa tertentu. Berbeda dengan mesin pencari tradisional yang biasanya hanya mengandalkan pencocokan teks, watson Discovery memanfaatkan konteks di balik kata kunci untuk memberikan hasil yang lebih relevan.

Kemampuan penting lainnya dari watson Discovery adalah ekstraksi entitas. Artinya, watson Discovery dapat secara otomatis mengekstrak potongan informasi penting seperti orang, lokasi, organisasi, dan tanggal dari teks yang tidak terstruktur. Proses ini menyusun data sehingga lebih mudah diproses dan dapat langsung dimasukkan ke dalam respons RAG.