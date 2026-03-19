Menjelajahi lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan RAG Cookbook untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang solusi RAG saat ini
Penyerapan adalah proses penguraian informasi dari dokumen sumber sehingga dapat disematkan ke dalam ruang pencarian untuk diambil nanti. Meskipun ini adalah proses langsung untuk komplikasi teks biasa muncul ketika dokumen sumber berada dalam format non 'teks', misalnya. Microsoft Word atau PDF, dan ketika berisi pemformatan kompleks seperti header dan footer berulang, teks dalam beberapa kolom, atau tabel.
Bagian ini berisi tips, teknik, akselerator, dan petunjuk ke aset yang membantu mengatasi tantangan ini.
Jika Anda adalah pengguna non-teknis, dokumen Anda relatif sederhana dan Anda memerlukan solusi no-code menggunakan Watsonx Orchestrate.
Jika Anda adalah pengguna teknis dan dokumen Anda relatif sederhana dan Anda memiliki akses ke Watson Discovery, mulailah dari sana. watson Discovery memiliki UI yang bagus untuk digunakan dengan kebutuhan pengodean yang minimal. Untuk dokumen yang kompleks, Anda dapat menggunakan watson discovery untuk membuat anotasi dan mengekstrak bagian-bagian tertentu dari dokumen Anda, baik untuk pipeline backend RAG Anda, atau untuk front-end dan menyoroti teks dengan mendapatkan posisi tepat dari paragraf dalam dokumen Anda.
Namun, watson Discovery memiliki keterbatasan. Jika dokumen Anda lebih besar dari 50 MB, Anda tidak akan dapat memuatnya ke watson Discovery. Jika dokumen terlalu rumit (mis. termasuk tabel bersarang atau format tabel tidak beraturan), watson Discovery mungkin tidak menangkap seluruh struktur dokumen. Anda mungkin ingin menerapkan pipeline penyerapan data kustom menggunakan pustaka sumber terbuka untuk kasus tersebut.
Berkenaan dengan perpustakaan sumber terbuka, LangChain dan LlamaIndex sangat mirip dalam hal kemampuan penyerapan data. Namun, LangChain akan lebih mudah digunakan daripada LlamaIndex dalam hal dokumentasi dan integrasi dengan basis data vektor dan aplikasi lainnya. Baik LangChain dan LlamaIndex memiliki fungsi pembantu yang dapat mengonversi objek Dokumen dari satu ke yang lain, jadi beralih antara LangChain dan LlamaIndex dapat dilakukan kapan saja dalam pipeline Anda.
Catatan berikut mencakup beberapa pelajaran yang dipetik untuk penyerapan dokumen yang mencakup tabel kompleks dan pendekatan berbeda yang diuji selama salah satu keterlibatan. Harap dicatat bahwa beberapa pengamatan mungkin berbeda dari keterlibatan ke keterlibatan, namun sebagian besar kesimpulan harus serupa untuk keterlibatan yang menyertakan dokumen dengan tabel bertingkat dan kompleks.
watson Discovery tidak mendukung dokumen yang lebih besar dari 50 MB. Dalam kasus di mana ukuran besar disebabkan oleh fakta bahwa dokumen asli dalam format Word, kita perlu mengonversi dokumen Word asli ke PDF untuk menggunakan Watson Discovery. Namun, menggunakan pendekatan ini Watson Discovery terkadang tidak dapat menangkap format tabel dengan benar, terutama dalam kasus tabel kompleks atau bersarang.
Untuk konsumsi menggunakan watson Discovery, dua pendekatan berbeda dapat diuji: model pra-terlatih, dan model pengguna yang dilatih dengan membuat anotasi secara manual beberapa halaman melalui Pemahaman Dokumen Cerdas Discovery. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat dipetik dari kedua pendekatan ini untuk salah satu keterlibatan yang mencakup tabel bersarang yang kompleks.
Meskipun hasil watson Discovery tidak seakurat pustaka khusus lainnya yang disebutkan di bawah ini untuk tabel kompleks dan bersarang, hasil watson Discovery menyertakan banyak metadata seperti nomor halaman, dan koordinat teks, yang membantu dalam menunjukkan sorotan untuk UI. Metadata ini dapat sangat membantu untuk menambahkan filter tambahan selama pengambilan atau bahkan untuk memisahkan dokumen berdasarkan bagian HTML tertentu.
Pustaka PymuPDF jauh lebih cepat dan menghasilkan hasil yang lebih akurat terutama pada data yang lebih besar. Menggunakan dua fungsi berikut pada kumpulan data 50,6 MB, dibutuhkan 0,131 detik untuk PymuPDF vs 0,366 detik untuk PyPDFLoader dari LangChain. Jadi untuk file besar dan jika Anda tidak ingin mengekstrak bagian terpisah dari dokumen sebagai bagian terpisah, gunakan pustaka PymuPDF.def pdf_to_text(path: str,
Dalam upaya untuk mempertahankan struktur tabel, kami memasukkan input elemen tabel dari HTML yang diekstraksi (menggunakan pustaka Tidak terstruktur) ke dalam LLM (Mixtral untuk tabel panjang adalah pilihan yang baik karena ukuran konteksnya), kami kemudian dapat membuat prompt untuk meringkas tabel atau menggunakan beberapa pembelajaran tembakan untuk mengonversi tabel ke format yang kami pikir mungkin lebih dimengerti oleh model bahasa besar.
Pustaka pembaca tabel lain seperti Camelot dan Tabula juga telah diuji. Namun, untuk tabel yang kompleks, akurasinya tidak sebaik Unstructured. Selain itu, karena kedua pustaka tersebut hanya mendeteksi tabel di dalam dokumen, diperlukan tahap praproses tambahan agar dapat menghasilkan potongan data (chunks) yang lebih bermakna sebelum diberikan ke model bahasa besar.
Sebagai kesimpulan, meskipun Watson Discovery menawarkan cara yang mudah dan cepat untuk mengimpor dokumen serta menangkap berbagai metadata tambahan yang berguna dalam membangun UI (misalnya untuk menyorot bagian teks tertentu), pustaka “tidak terstruktur” (yang memiliki wrapper di LlamaIndex maupun LangChain) mampu mengekstrak tabel kompleks dalam dokumen dengan lebih akurat dibandingkan Discovery. Jadi kombinasi dari kedua pendekatan dapat membantu untuk proyek yang menyertakan tabel kompleks dalam dokumen mereka.
Penyerapan tanpa antarmuka pengguna grafis bisa sulit bagi pengguna bisnis karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan teknologi. watsonx Orchestrate menghilangkan frustrasi bagi pengguna bisnis dengan menerapkan antarmuka pengguna (UI) seret dan lepas. Dengan mengklik tombol unggah Biru, kami memulai kemampuan untuk langsung mengunggah dan menyimpan dokumen ke watsonx Discovery (alias Elasticsearch).
Ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengunggah ke Elasticsearch dokumentasi mereka untuk membuat basis pengetahuan khusus mereka sendiri.
Alih-alih langsung menyerap dokumen ke watsonx Discovery, Anda juga memiliki opsi untuk terhubung ke watson Discovery melalui watsonx Orchestrate sebagai gantinya. Anda dapat menemukan detail lebih lanjut tentang cara menyerap data melalui watson Discovery di bawah ini.
Salah satu alat internal lain yang dapat digunakan untuk konsumsi adalah watson Discovery. watson Discovery bukan murni alat penyerapan dan dengan itu, Anda dapat menyerap, menormalkan, memperkaya, dan mencari data tidak terstruktur Anda. Gambar di bawah ini menunjukkan komponen inti dan kemampuan watson Discovery.
Seperti yang Anda lihat di atas, salah satu kemampuan inti watson Discovery adalah menyerap data terstruktur dan tidak terstruktur dalam berbagai format seperti JSON, HTML, PDF, Word, dan banyak lagi, dan Pemahaman Dokumen Cerdas.
Jika Anda memiliki watson Discovery yang disediakan di lingkungan Anda, Anda dapat dengan mudah menyerap dokumen dengan terlebih dahulu membuat proyek dan kemudian membuat koleksi tempat Anda dapat mengunggah data dari penyimpanan lokal atau lokasi cloud seperti bucket object storage.
Setelah Anda membuat koleksi Anda, Anda dapat pergi ke tab Kelola Koleksi pada menu hamburger dan kemudian, di bawah Bidang Identitas, Anda dapat memilih metode mana yang ingin Anda gunakan untuk memproses dokumen.
Ada tiga pilihan:
Mungkin perlu beberapa saat sampai semua dokumen Anda diproses. Setelah itu Anda dapat menggunakan API watson Discovery untuk membaca dan menggunakan data Anda dalam kode Anda.
Di bawah ini adalah contoh kode yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan API untuk membaca data dari koleksi Anda:dari Dokumen impor langchain.docstore.document
Saat membuat proyek di Watson Discovery, Anda dapat menjadwalkan perayapan web untuk mengambil informasi dari URL tertentu. Yang perlu Anda lakukan adalah memilih Web Crawl saat memilih sumber data dan kemudian menentukan URL dan jadwal Crawl.
Setelah itu Anda dapat melakukan langkah-langkah yang disebutkan di atas untuk mengelola koleksi Anda dan menggunakan API untuk membaca data dari koleksi Anda. Untuk melihat detail lebih lanjut tentang cara menyiapkan Web Crawl di Watson Discovery, Anda dapat menonton video ini.
Untuk informasi dan fitur lebih lanjut, Anda dapat merujuk ke halaman pengembang watson Discovery.
Deep Search adalah toolkit sumber terbuka dari IBM® Research untuk penyerapan. Deep Search memanfaatkan metode AI canggih untuk terus mengumpulkan, mengonversi, memperkaya, dan menautkan koleksi dokumen besar. Anda dapat menggunakannya untuk dokumen PDF publik dan eksklusif.
Deep Search mengonversi dokumen PDF yang tidak terstruktur menjadi file JSON terstruktur dengan akurasi dan kemudahan. Solusi ini memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan ekstraksi pengetahuan serta melakukan penyempurnaan Model Dasar dan Model Bahasa Besar milik Anda.
Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Deep Search di sini.
Deep Search dapat menjadi alat internal yang baik untuk membaca dokumen kompleks sebagai pengganti pustaka sumber terbuka yang tidak terstruktur atau lainnya. Anda juga dapat menemukan dokumentasi yang sangat bagus tentang repo dengan berbagai jenis contoh seperti notebook python:
Deep Search memberikan hasil yang baik saat mengekstrak tabel dari PDF dalam format JSON.
Untuk pengujian, kami telah menggunakan dokumen PDF paruh dari CIPP, yang mencakup tiga halaman, dengan masing-masing menampilkan data tabel. Kinerja terbaik RAG dalam hal ini dicapai dengan menggunakan Deep Sarch untuk mengekstrak tabel ke dalam format JSON, kemudian mengubahnya menjadi HTML untuk digunakan di Watson Discovery/watsonx Discovery alih-alih langsung menggunakan PDF, mengonversi PDF ke HTML tanpa Deep Search, atau hanya menggunakan JSON Deep Search di Watson Discovery/watsonx Discovery. Kami menemukan bahwa Watson Discovery memilih jawaban yang salah dari sel yang salah dalam tabel dalam beberapa kasus tetapi lebih cepat, dan dalam kasus yang sama, Watson Discovery dapat menentukan jawaban yang tepat di dalam kisi tabel.
IBM Datacap adalah solusi komprehensif untuk pengambilan dokumen dan data; menawarkan pemindaian, klasifikasi, pengenalan, validasi, dan ekspor data dan gambar dokumen yang cepat, akurat, dan hemat biaya. Ini menangkap dokumen, mengekstrak data yang relevan, dan mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis hilir.
Datacap memperoleh dokumen kertas melalui pemindai, printer multifungsi, atau perangkat mobile dan mengimpor dokumen elektronik dari sistem file, faks, atau server email. Ini meningkatkan ekstraksi data dengan fitur pemrosesan gambar seperti mengosongkan dan menghilangkan garis, noda, dan batas.
Datacap menggunakan pengenalan karakter optik (OCR), pengenalan karakter cerdas (ICR) untuk tulisan tangan, pengenalan tanda optik (OMR) untuk tanda, dan pembacaan kode batang untuk mengekstrak data secara efisien.
Untuk petunjuk instalasi dan penggunaan terperinci, lihat dokumentasi IBM Datacap.
LangChain mendukung berbagai jenis pemuat dokumen yang memuat data dari sumber sebagai objek Dokumen LangChain. Objek Dokumen adalah sepotong teks dan metadata terkait yang dapat digunakan dengan mudah untuk memotong dan mengambil nanti di jalur pipa.
Saat ini LangChain mendukung loader untuk memuat seluruh direktori atau berbagai jenis file seperti:
Anda dapat menggunakan loader ini dalam beberapa baris di python. Misalnya untuk memuat PDF Anda dapat menggunakan kode berikut:
dari langchain_community.document_loaders impor PyPDFLoader loader = PyPDFLoader("example_data/layout-parser-paper.pdf") halaman = loader.load_and_split()
Silakan merujuk ke Dokumentasi LangChain untuk melihat cara menggunakan loader ini.
Selain yang disebutkan di tautan di atas, Anda dapat menemukan loader tambahan yang dapat memuat data langsung dari aplikasi tertentu seperti email, Github, Google drive, dll. Anda dapat menemukan daftar semua loader yang berbeda di sini.
Dalam kasus di mana Anda memiliki dokumen dengan struktur, format, dan tabel yang kompleks, Anda dapat menggunakan loader tidak terstruktur dari LangChain. Pemuat yang tersembunyi ini menggunakan pustaka tidak terstruktur yang merupakan salah satu perpustakaan terbaik untuk dokumen kompleks (dalam format yang berbeda seperti PDF, MSWord, Power Point, dll,) dan untuk memecah dokumen menjadi komponen yang berbeda: LangChain UnstructuredLoader
Mirip dengan LangChain, LlamaIndex juga mendukung berbagai jenis loader. Salah satu cara sederhana untuk memuat data menggunakan LlamaIndex adalah dengan menggunakan SimpleDirectoryReader. SimpleDirectoryReader mendukung jenis berikut:
Anda dapat menggunakan SimpleDirectoryLoader menggunakan cuplikan kode berikut:
from llama_index.core import SimpleDirectoryReader reader = SimpleDirectoryReader(input_dir="path/to/direktori") documents = reader.load_data()
Anda juga dapat menambahkan ekstensi tertentu untuk membaca hanya ekstensi tersebut dari direktori:
SimpleDirectoryReader( input_dir="path/to/directory", required_exts=[".pdf", ".docx"] )
Untuk detail bijih tentang cara menggunakan LlamaIndex Loader silakan merujuk ke dokumentasinya.
Juga mirip dengan Huggingface Anda dapat membuat loader khusus Anda sendiri atau menggunakan pemuat khusus orang lain di llamahub.ai.
Salah satu kelemahan LlaMAindex dibandingkan dengan LangChain adalah dokumentasi dan dukungan komunitas tidak sebagus LangChain sehingga men-debug kode Anda mungkin lebih sulit.
Dalam kasus di mana Anda memuat dokumen yang kompleks, Anda juga dapat langsung menggunakan pustaka tidak terstruktur. Pustaka yang tidak terstruktur sangat bagus dalam membaca dan mengurai tabel.
Pustaka tidak terstruktur juga didukung oleh pembungkus LangChain dan LlamaIndex dan mungkin lebih mudah digunakan untuk pipeline RAG di masa mendatang karena mereka akan secara otomatis membuat dan mengembalikan objek Dokumen. Namun, jika proyek Anda membutuhkan lebih banyak penyesuaian dan Anda ingin langsung menggunakan pustaka tidak terstruktur, Anda dapat merujuk ke dokumentasi berikut: Tidak terstruktur.
Sara Golestaneh, Vicky Kuo, Fahad Bhutta, Luke Major, Dean Sacoransky, Chris Kirby
Diperbarui: 15 November 2024