Catatan berikut mencakup beberapa pelajaran yang dipetik untuk penyerapan dokumen yang mencakup tabel kompleks dan pendekatan berbeda yang diuji selama salah satu keterlibatan. Harap dicatat bahwa beberapa pengamatan mungkin berbeda dari keterlibatan ke keterlibatan, namun sebagian besar kesimpulan harus serupa untuk keterlibatan yang menyertakan dokumen dengan tabel bertingkat dan kompleks.

Watson Discovery

watson Discovery tidak mendukung dokumen yang lebih besar dari 50 MB. Dalam kasus di mana ukuran besar disebabkan oleh fakta bahwa dokumen asli dalam format Word, kita perlu mengonversi dokumen Word asli ke PDF untuk menggunakan Watson Discovery. Namun, menggunakan pendekatan ini Watson Discovery terkadang tidak dapat menangkap format tabel dengan benar, terutama dalam kasus tabel kompleks atau bersarang.

Untuk konsumsi menggunakan watson Discovery, dua pendekatan berbeda dapat diuji: model pra-terlatih, dan model pengguna yang dilatih dengan membuat anotasi secara manual beberapa halaman melalui Pemahaman Dokumen Cerdas Discovery. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat dipetik dari kedua pendekatan ini untuk salah satu keterlibatan yang mencakup tabel bersarang yang kompleks.

mode pra-terlatihl Kelebihan: Output HTML dari Discovery sering dapat menangkap struktur tabel lebih baik daripada model yang dilatih pengguna (SDU) Kontra: Discovery masih mengalami kesulitan mendeteksi tabel bersarang. Dalam beberapa kasus itu hanya akan melihat tabel terdalam sebagai tabel dan menangkap tabel luar sebagai teks, kehilangan struktur data.

Saat menggunakan watson Discovery, menggunakan teks mentah dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan output HTML.



model yang ditentukan pengguna Kelebihan: Sangat mudah untuk membuat anotasi dan bagus untuk dokumen sederhana di mana Anda ingin memfilter bagian tertentu nanti. Kontra: Tidak dapat mendeteksi struktur tabel berlapis meskipun kami memberi anotasi semua tabel dalam tabel. Bahkan untuk tabel sederhana, ia mengalami masalah mendeteksi mereka dalam dokumen baru; bahkan setelah secara manual membuat anotasi 20 halaman dari lebih dari 7 dokumen.



Meskipun hasil watson Discovery tidak seakurat pustaka khusus lainnya yang disebutkan di bawah ini untuk tabel kompleks dan bersarang, hasil watson Discovery menyertakan banyak metadata seperti nomor halaman, dan koordinat teks, yang membantu dalam menunjukkan sorotan untuk UI. Metadata ini dapat sangat membantu untuk menambahkan filter tambahan selama pengambilan atau bahkan untuk memisahkan dokumen berdasarkan bagian HTML tertentu.

PyPDFLoader vs PyMuPDF

Pustaka PymuPDF jauh lebih cepat dan menghasilkan hasil yang lebih akurat terutama pada data yang lebih besar. Menggunakan dua fungsi berikut pada kumpulan data 50,6 MB, dibutuhkan 0,131 detik untuk PymuPDF vs 0,366 detik untuk PyPDFLoader dari LangChain. Jadi untuk file besar dan jika Anda tidak ingin mengekstrak bagian terpisah dari dokumen sebagai bagian terpisah, gunakan pustaka PymuPDF.

Pemuat PDF tidak terstruktur untuk konsumsi html UnstructuredPDFLoader dari LangChain

Kelebihan: Termasuk banyak metadata seperti nomor halaman dan koordinat x, y dari teks yang mirip dengan watson Discovery, yang dapat berguna untuk menampilkan sorotan di baris bawah.

Kontra: Tidak dapat menangkap banyak tabel bersarang atau kompleks dengan benar. Selain itu, untuk pendekatan ini kita perlu mengonversi setiap format docx asli ke PDF.



Pemuat Word tidak terstruktur untuk penyerapan HTML UnstructuredWordDocumentLoader dari LangChain

Kelebihan: Menggunakan Dokumen menghasilkan penangkapan tabel dengan lebih baik dan membantu dalam konteks yang lebih baik bagi LLM untuk menghasilkan jawaban.

Kontra: Metadata seperti nomor halaman tidak ditangkap dengan benar bahkan setelah menambahkan jeda halaman dibandingkan dengan pemuat PDF.



Ringkasan tabel HTML

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Mengonversi PDF ke teks biasa.Parameter:jalur (str): Jalur ke file PDF.start_page (int): Halaman untuk mulai mendapatkan teks.end_page (int): Halaman terakhir untuk mendapatkan teks."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))dari langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)halaman = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total halaman: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namejika end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Mengonversikan PDF ke teks polos menggunakan PyMuPDF, kecepatan eksekusi yang mengesankan, menjadikannya cocok untukpemrosesan PDF berskala besar. Meskipun tidak menawarkan fitur ekstraksi tabel khusus, solusi ini dapatmasih digunakan untuk menganalisis struktur PDF dan mengekstrak data tabular dengan pemrosesan tambahanlangkah-langkah jika diperlukan.50,6MB -> 0,131 detik (PyMuPDF) vs. 0,366 detik (pypdf)Parameter:file_stream (stream): Mengalir ke file PDF.jalur (str): Jalur ke PDFstart_page (int): Halaman untuk mulai mendapatkan teks.end_page (int): Halaman terakhir untuk mendapatkan teks.remove_string_list (list[str]): Hapus daftar string."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))jika remove_string_list adalah None:remove_string_list = []impor fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)jika end_page adalah None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameuntuk indeks dalam (start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)untuk remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

Dalam upaya untuk mempertahankan struktur tabel, kami memasukkan input elemen tabel dari HTML yang diekstraksi (menggunakan pustaka Tidak terstruktur) ke dalam LLM (Mixtral untuk tabel panjang adalah pilihan yang baik karena ukuran konteksnya), kami kemudian dapat membuat prompt untuk meringkas tabel atau menggunakan beberapa pembelajaran tembakan untuk mengonversi tabel ke format yang kami pikir mungkin lebih dimengerti oleh model bahasa besar.

Kelebihan: Teks output akan lebih mudah untuk dipotong-potong dan diserap serta mempertahankan struktur tabel

Kontra: Untuk tabel multi-halaman berukuran besar, untuk prompt ringkasan kami mungkin kehilangan beberapa informasi sehingga beberapa kali belajar mengonversi tabel alih-alih merangkumnya mungkin menghasilkan output yang lebih baik.



Pustaka pembaca tabel lain seperti Camelot dan Tabula juga telah diuji. Namun, untuk tabel yang kompleks, akurasinya tidak sebaik Unstructured. Selain itu, karena kedua pustaka tersebut hanya mendeteksi tabel di dalam dokumen, diperlukan tahap praproses tambahan agar dapat menghasilkan potongan data (chunks) yang lebih bermakna sebelum diberikan ke model bahasa besar.

Sebagai kesimpulan, meskipun Watson Discovery menawarkan cara yang mudah dan cepat untuk mengimpor dokumen serta menangkap berbagai metadata tambahan yang berguna dalam membangun UI (misalnya untuk menyorot bagian teks tertentu), pustaka “tidak terstruktur” (yang memiliki wrapper di LlamaIndex maupun LangChain) mampu mengekstrak tabel kompleks dalam dokumen dengan lebih akurat dibandingkan Discovery. Jadi kombinasi dari kedua pendekatan dapat membantu untuk proyek yang menyertakan tabel kompleks dalam dokumen mereka.