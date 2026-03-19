Ikhtisar

Penyerapan adalah proses penguraian informasi dari dokumen sumber sehingga dapat disematkan ke dalam ruang pencarian untuk diambil nanti. Meskipun ini adalah proses langsung untuk komplikasi teks biasa muncul ketika dokumen sumber berada dalam format non 'teks', misalnya. Microsoft Word atau PDF, dan ketika berisi pemformatan kompleks seperti header dan footer berulang, teks dalam beberapa kolom, atau tabel.

Bagian ini berisi tips, teknik, akselerator, dan petunjuk ke aset yang membantu mengatasi tantangan ini.
Dimana untuk memulai?

 

Jika Anda adalah pengguna non-teknis, dokumen Anda relatif sederhana dan Anda memerlukan solusi no-code menggunakan Watsonx Orchestrate.

 

Jika Anda adalah pengguna teknis dan dokumen Anda relatif sederhana dan Anda memiliki akses ke Watson Discovery, mulailah dari sana. watson Discovery memiliki UI yang bagus untuk digunakan dengan kebutuhan pengodean yang minimal. Untuk dokumen yang kompleks, Anda dapat menggunakan watson discovery untuk membuat anotasi dan mengekstrak bagian-bagian tertentu dari dokumen Anda, baik untuk pipeline backend RAG Anda, atau untuk front-end dan menyoroti teks dengan mendapatkan posisi tepat dari paragraf dalam dokumen Anda.

 

Namun, watson Discovery memiliki keterbatasan. Jika dokumen Anda lebih besar dari 50 MB, Anda tidak akan dapat memuatnya ke watson Discovery. Jika dokumen terlalu rumit (mis. termasuk tabel bersarang atau format tabel tidak beraturan), watson Discovery mungkin tidak menangkap seluruh struktur dokumen. Anda mungkin ingin menerapkan pipeline penyerapan data kustom menggunakan pustaka sumber terbuka untuk kasus tersebut.

 

Berkenaan dengan perpustakaan sumber terbuka, LangChain dan LlamaIndex sangat mirip dalam hal kemampuan penyerapan data. Namun, LangChain akan lebih mudah digunakan daripada LlamaIndex dalam hal dokumentasi dan integrasi dengan basis data vektor dan aplikasi lainnya. Baik LangChain dan LlamaIndex memiliki fungsi pembantu yang dapat mengonversi objek Dokumen dari satu ke yang lain, jadi beralih antara LangChain dan LlamaIndex dapat dilakukan kapan saja dalam pipeline Anda.
Menyerap Dokumen dengan Tabel yang Kompleks

Catatan berikut mencakup beberapa pelajaran yang dipetik untuk penyerapan dokumen yang mencakup tabel kompleks dan pendekatan berbeda yang diuji selama salah satu keterlibatan. Harap dicatat bahwa beberapa pengamatan mungkin berbeda dari keterlibatan ke keterlibatan, namun sebagian besar kesimpulan harus serupa untuk keterlibatan yang menyertakan dokumen dengan tabel bertingkat dan kompleks.

Watson Discovery

watson Discovery tidak mendukung dokumen yang lebih besar dari 50 MB. Dalam kasus di mana ukuran besar disebabkan oleh fakta bahwa dokumen asli dalam format Word, kita perlu mengonversi dokumen Word asli ke PDF untuk menggunakan Watson Discovery. Namun, menggunakan pendekatan ini Watson Discovery terkadang tidak dapat menangkap format tabel dengan benar, terutama dalam kasus tabel kompleks atau bersarang.

Untuk konsumsi menggunakan watson Discovery, dua pendekatan berbeda dapat diuji: model pra-terlatih, dan model pengguna yang dilatih dengan membuat anotasi secara manual beberapa halaman melalui Pemahaman Dokumen Cerdas Discovery. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat dipetik dari kedua pendekatan ini untuk salah satu keterlibatan yang mencakup tabel bersarang yang kompleks.

  • mode pra-terlatihl
    • Kelebihan: 
      • Output HTML dari Discovery sering dapat menangkap struktur tabel lebih baik daripada model yang dilatih pengguna (SDU)
    • Kontra: 
      • Discovery masih mengalami kesulitan mendeteksi tabel bersarang. Dalam beberapa kasus itu hanya akan melihat tabel terdalam sebagai tabel dan menangkap tabel luar sebagai teks, kehilangan struktur data.
    • Saat menggunakan watson Discovery, menggunakan teks mentah dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan output HTML.  

  • model yang ditentukan pengguna
    • Kelebihan: 
      • Sangat mudah untuk membuat anotasi dan bagus untuk dokumen sederhana di mana Anda ingin memfilter bagian tertentu nanti.
    • Kontra:
      • Tidak dapat mendeteksi struktur tabel berlapis meskipun kami memberi anotasi semua tabel dalam tabel.
      • Bahkan untuk tabel sederhana, ia mengalami masalah mendeteksi mereka dalam dokumen baru; bahkan setelah secara manual membuat anotasi 20 halaman dari lebih dari 7 dokumen.

Meskipun hasil watson Discovery tidak seakurat pustaka khusus lainnya yang disebutkan di bawah ini untuk tabel kompleks dan bersarang, hasil watson Discovery menyertakan banyak metadata seperti nomor halaman, dan koordinat teks, yang membantu dalam menunjukkan sorotan untuk UI. Metadata ini dapat sangat membantu untuk menambahkan filter tambahan selama pengambilan atau bahkan untuk memisahkan dokumen berdasarkan bagian HTML tertentu.

PyPDFLoader vs PyMuPDF

Pustaka PymuPDF jauh lebih cepat dan menghasilkan hasil yang lebih akurat terutama pada data yang lebih besar. Menggunakan dua fungsi berikut pada kumpulan data 50,6 MB, dibutuhkan 0,131 detik untuk PymuPDF vs 0,366 detik untuk PyPDFLoader dari LangChain. Jadi untuk file besar dan jika Anda tidak ingin mengekstrak bagian terpisah dari dokumen sebagai bagian terpisah, gunakan pustaka PymuPDF.

def pdf_to_text(path: str,
                        start_page: int = 1,
                        end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):
    """
    Mengonversi PDF ke teks biasa.

    Parameter:
        jalur (str): Jalur ke file PDF.
        start_page (int): Halaman untuk mulai mendapatkan teks.
        end_page (int): Halaman terakhir untuk mendapatkan teks.
    """
    logger.debug("Processing PDF %s".format(path))

    dari langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader

    loader = PyPDFLoader(path)
    halaman = loader.load()
    total_pages = len(pages)
    logger.debug(f'Total halaman: {total_pages}')
    _ids = []
    _metadata = []
    _file_name = Path(path).name

    jika end_page is None:
        end_page = len(pages)

    _text_list = []
    for index in range(start_page - 1, end_page):
        text = pages[index].page_content
        text = text.replace('\n', ' ')
        text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
        _text_list.append(text)
        _ids.append(f'page_{index + 1}')
        _metadata.append({
            "id": index + 1,
            "file_name": _file_name,
            "page": f'page {index + 1}'
        })

    return _text_list, _ids, _metadata

def large_pdf_to_text(path: str,
                        start_page: int = 1,
                        end_page: Optional[int | None] = None,
                        remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):
    """
        Mengonversikan PDF ke teks polos menggunakan PyMuPDF, kecepatan eksekusi yang mengesankan, menjadikannya cocok untuk
        pemrosesan PDF berskala besar. Meskipun tidak menawarkan fitur ekstraksi tabel khusus, solusi ini dapat
        masih digunakan untuk menganalisis struktur PDF dan mengekstrak data tabular dengan pemrosesan tambahan
        langkah-langkah jika diperlukan.

        50,6MB -> 0,131 detik (PyMuPDF) vs. 0,366 detik (pypdf)

        Parameter:
            file_stream (stream): Mengalir ke file PDF.
            jalur (str): Jalur ke PDF
            start_page (int): Halaman untuk mulai mendapatkan teks.
            end_page (int): Halaman terakhir untuk mendapatkan teks.
            remove_string_list (list[str]): Hapus daftar string.
        """
    logger.debug("Processing PDF %s".format(path))
    jika remove_string_list adalah None:
        remove_string_list = []

    impor fitz

    # pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")
    pdf_reader = fitz.open(path)
    jika end_page adalah None:
        end_page = pdf_reader.page_count

    _text_list = []
    _ids = []
    _metadata = []
    _file_name = Path(path).name
    untuk indeks dalam (start_page - 1, end_page):
        text = pdf_reader[index].get_text("text")
        text = text.replace('\n', ' ')
        text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
        untuk remove_string in remove_string_list:
            re_compile = re.compile(remove_string)
            text = re_compile.sub('', text)
            _metadata.append({
                "id": index + 1,
                "file_name": _file_name,
                "page": f'page {index + 1}'
            })
        _ids.append(f'page_{index + 1}')
        _text_list.append(text)

    return _text_list, _ids, _metadata

Pemuat PDF tidak terstruktur untuk konsumsi html UnstructuredPDFLoader dari LangChain

  • Kelebihan: 
    • Termasuk banyak metadata seperti nomor halaman dan koordinat x, y dari teks yang mirip dengan watson Discovery, yang dapat berguna untuk menampilkan sorotan di baris bawah.
  • Kontra: 
    • Tidak dapat menangkap banyak tabel bersarang atau kompleks dengan benar. Selain itu, untuk pendekatan ini kita perlu mengonversi setiap format docx asli ke PDF.

Pemuat Word tidak terstruktur untuk penyerapan HTML UnstructuredWordDocumentLoader dari LangChain

  • Kelebihan: 
    • Menggunakan Dokumen menghasilkan penangkapan tabel dengan lebih baik dan membantu dalam konteks yang lebih baik bagi LLM untuk menghasilkan jawaban.
  • Kontra: 
    • Metadata seperti nomor halaman tidak ditangkap dengan benar bahkan setelah menambahkan jeda halaman dibandingkan dengan pemuat PDF.

Ringkasan tabel HTML

Dalam upaya untuk mempertahankan struktur tabel, kami memasukkan input elemen tabel dari HTML yang diekstraksi (menggunakan pustaka Tidak terstruktur) ke dalam LLM (Mixtral untuk tabel panjang adalah pilihan yang baik karena ukuran konteksnya), kami kemudian dapat membuat prompt untuk meringkas tabel atau menggunakan beberapa pembelajaran tembakan untuk mengonversi tabel ke format yang kami pikir mungkin lebih dimengerti oleh model bahasa besar.

  • Kelebihan: 
    • Teks output akan lebih mudah untuk dipotong-potong dan diserap serta mempertahankan struktur tabel
  • Kontra: 
    • Untuk tabel multi-halaman berukuran besar, untuk prompt ringkasan kami mungkin kehilangan beberapa informasi sehingga beberapa kali belajar mengonversi tabel alih-alih merangkumnya mungkin menghasilkan output yang lebih baik.

Pustaka pembaca tabel lain seperti Camelot dan Tabula juga telah diuji. Namun, untuk tabel yang kompleks, akurasinya tidak sebaik Unstructured. Selain itu, karena kedua pustaka tersebut hanya mendeteksi tabel di dalam dokumen, diperlukan tahap praproses tambahan agar dapat menghasilkan potongan data (chunks) yang lebih bermakna sebelum diberikan ke model bahasa besar.

Sebagai kesimpulan, meskipun Watson Discovery menawarkan cara yang mudah dan cepat untuk mengimpor dokumen serta menangkap berbagai metadata tambahan yang berguna dalam membangun UI (misalnya untuk menyorot bagian teks tertentu), pustaka “tidak terstruktur” (yang memiliki wrapper di LlamaIndex maupun LangChain) mampu mengekstrak tabel kompleks dalam dokumen dengan lebih akurat dibandingkan Discovery. Jadi kombinasi dari kedua pendekatan dapat membantu untuk proyek yang menyertakan tabel kompleks dalam dokumen mereka.
Alat Bantu IBM®

Penyerapan dengan watsonx Orchestrate

Penyerapan tanpa antarmuka pengguna grafis bisa sulit bagi pengguna bisnis karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan teknologi. watsonx Orchestrate menghilangkan frustrasi bagi pengguna bisnis dengan menerapkan antarmuka pengguna (UI) seret dan lepas. Dengan mengklik tombol unggah Biru, kami memulai kemampuan untuk langsung mengunggah dan menyimpan dokumen ke watsonx Discovery (alias Elasticsearch).
Tangkapan layar portal seret dan lepas watsonx Orchestrate

Ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengunggah ke Elasticsearch dokumentasi mereka untuk membuat basis pengetahuan khusus mereka sendiri.
Tangkapan layar unggah dokumen di watsonx Orchestrate

Alih-alih langsung menyerap dokumen ke watsonx Discovery, Anda juga memiliki opsi untuk terhubung ke watson Discovery melalui watsonx Orchestrate sebagai gantinya. Anda dapat menemukan detail lebih lanjut tentang cara menyerap data melalui watson Discovery di bawah ini.

Watson Discovery

Salah satu alat internal lain yang dapat digunakan untuk konsumsi adalah watson Discovery. watson Discovery bukan murni alat penyerapan dan dengan itu, Anda dapat menyerap, menormalkan, memperkaya, dan mencari data tidak terstruktur Anda. Gambar di bawah ini menunjukkan komponen inti dan kemampuan watson Discovery.
Ilustrasi fungsi inti watson Discovery

Seperti yang Anda lihat di atas, salah satu kemampuan inti watson Discovery adalah menyerap data terstruktur dan tidak terstruktur dalam berbagai format seperti JSON, HTML, PDF, Word, dan banyak lagi, dan Pemahaman Dokumen Cerdas.

Jika Anda memiliki watson Discovery yang disediakan di lingkungan Anda, Anda dapat dengan mudah menyerap dokumen dengan terlebih dahulu membuat proyek dan kemudian membuat koleksi tempat Anda dapat mengunggah data dari penyimpanan lokal atau lokasi cloud seperti bucket object storage.

Setelah Anda membuat koleksi Anda, Anda dapat pergi ke tab Kelola Koleksi pada menu hamburger dan kemudian, di bawah Bidang Identitas, Anda dapat memilih metode mana yang ingin Anda gunakan untuk memproses dokumen.
Tangkapan layar dari layar pemrosesan dokumen watson Discovery

Ada tiga pilihan:

  • Ekstraksi teks saja: yang hanya mengekstrak teks dari dokumen.
  • Model yang dilatih pengguna: di mana Anda dapat membuat anotasi berbagai bagian dokumen Anda dengan tag khusus dan melatih model Anda sendiri berdasarkan pola visual yang berulang dalam dokumen Anda
  • model pra-terlatih: yang dapat mengekstrak teks dan mengidentifikasi tabel, daftar, dan bagian menggunakan model ibm yang telah dilatih sebelumnya.

Mungkin perlu beberapa saat sampai semua dokumen Anda diproses. Setelah itu Anda dapat menggunakan API watson Discovery untuk membaca dan menggunakan data Anda dalam kode Anda.

Di bawah ini adalah contoh kode yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan API untuk membaca data dari koleksi Anda:

dari Dokumen impor langchain.docstore.document
impor os
pencatatan impor
waktu impor
dari impor ibm_watson DiscoveryV2
dari ibm_cloud_sdk_core.authenticators impor IAMAuthenticator

WD_PAGE_SIZE = 200
MAX_RETRIES = 2
def get_documents_from_wd(collection_ids=[WD_COLLECTION_ID]):
    
    print("Mengambil dokumen darin watson Discovery")
    documents = []
    
    print("Mengonfigurasi klien WD")
    authenticator = IAMAuthenticator(WD_API_KEY)
    wd_client = DiscoveryV2(
        version="2023-03-31",
        authenticator=authenticator
    )
    
    print("Mengatur URL layanan WD")
    wd_client.set_service_url(WD_SERVICE_URL)
    
    print("Fetching documents from WD")
    page_id = 0
    coba lagi = 0
    sementara True:
        try:
            print("Mengambil halaman: " + str(page_id))
            response = wd_client.query(
                project_id=WD_PROJECT_ID,
                collection_ids=collection_ids,
                return_=["teks"],
                count=WD_PAGE_SIZE,
                offset=page_id*WD_PAGE_SIZE
            ).get_result()
            jika responsnya adalah None atau bukan isinstance(response, dict):
                print("Tidak ada hasil kueri")
                naikkan ValueError("Tidak ada hasil kueri")
            jika "hasil" bukan sebagai respons atau respons["hasil"] adalah None atau bukan isinstance(response["hasil"], daftar):
                print("Tidak ada hasil kueri 2")
                naikkan ValueError("Tidak ada hasil kueri")
            hasil = response["hasil"]
            jika len(results) == 0:
                print("Tidak ada hasil lagi")
                break
            print("Diambil " + str(len(results)) + " dokumen")
            documents.extend(list(map(lambda hasil: Document(page_content=result["text"][0],  
                                                              metadata= {"collection_id": WD_COLLECTION_ID, "document_id" : result['document_id']}), hasil)))
            page_id += 1
        kecuali Pengecualian sebagai error:
            logging.error("Gagal mengambil dokumen dari WD", str(error))
            coba lagi += 1
            time.sleep(5)
            jika coba lagi > MAX_RETRIES:
                break
            print("Mencoba lagi...")
    print("Diambil " + str(len(documents)) + " dokumen")
    mengembalikan dokumen

 

Penelusuran Web di watson Discovery

Saat membuat proyek di Watson Discovery, Anda dapat menjadwalkan perayapan web untuk mengambil informasi dari URL tertentu. Yang perlu Anda lakukan adalah memilih Web Crawl saat memilih sumber data dan kemudian menentukan URL dan jadwal Crawl.
Layar konfigurasi untuk perayap web watson Discovery.
Tangkapan layar penjadwal perayap web watson Discovery

Setelah itu Anda dapat melakukan langkah-langkah yang disebutkan di atas untuk mengelola koleksi Anda dan menggunakan API untuk membaca data dari koleksi Anda. Untuk melihat detail lebih lanjut tentang cara menyiapkan Web Crawl di Watson Discovery, Anda dapat menonton video ini.

Untuk informasi dan fitur lebih lanjut, Anda dapat merujuk ke halaman pengembang watson Discovery.

Deep Search

Deep Search adalah toolkit sumber terbuka dari IBM® Research untuk penyerapan. Deep Search memanfaatkan metode AI canggih untuk terus mengumpulkan, mengonversi, memperkaya, dan menautkan koleksi dokumen besar. Anda dapat menggunakannya untuk dokumen PDF publik dan eksklusif.

Deep Search mengonversi dokumen PDF yang tidak terstruktur menjadi file JSON terstruktur dengan akurasi dan kemudahan. Solusi ini memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan ekstraksi pengetahuan serta melakukan penyempurnaan Model Dasar dan Model Bahasa Besar milik Anda.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Deep Search di sini.

Deep Search dapat menjadi alat internal yang baik untuk membaca dokumen kompleks sebagai pengganti pustaka sumber terbuka yang tidak terstruktur atau lainnya. Anda juga dapat menemukan dokumentasi yang sangat bagus tentang repo dengan berbagai jenis contoh seperti notebook python:

Notebook Contoh Pencarian Mendalam

Penyerapan Tabel dari PDF

Deep Search memberikan hasil yang baik saat mengekstrak tabel dari PDF dalam format JSON.

Untuk pengujian, kami telah menggunakan dokumen PDF paruh dari CIPP, yang mencakup tiga halaman, dengan masing-masing menampilkan data tabel. Kinerja terbaik RAG dalam hal ini dicapai dengan menggunakan Deep Sarch untuk mengekstrak tabel ke dalam format JSON, kemudian mengubahnya menjadi HTML untuk digunakan di Watson Discovery/watsonx Discovery alih-alih langsung menggunakan PDF, mengonversi PDF ke HTML tanpa Deep Search, atau hanya menggunakan JSON Deep Search di Watson Discovery/watsonx Discovery. Kami menemukan bahwa Watson Discovery memilih jawaban yang salah dari sel yang salah dalam tabel dalam beberapa kasus tetapi lebih cepat, dan dalam kasus yang sama, Watson Discovery dapat menentukan jawaban yang tepat di dalam kisi tabel.

IBM Datacap

IBM Datacap adalah solusi komprehensif untuk pengambilan dokumen dan data; menawarkan pemindaian, klasifikasi, pengenalan, validasi, dan ekspor data dan gambar dokumen yang cepat, akurat, dan hemat biaya. Ini menangkap dokumen, mengekstrak data yang relevan, dan mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis hilir.

Datacap memperoleh dokumen kertas melalui pemindai, printer multifungsi, atau perangkat mobile dan mengimpor dokumen elektronik dari sistem file, faks, atau server email. Ini meningkatkan ekstraksi data dengan fitur pemrosesan gambar seperti mengosongkan dan menghilangkan garis, noda, dan batas.

Datacap menggunakan pengenalan karakter optik (OCR), pengenalan karakter cerdas (ICR) untuk tulisan tangan, pengenalan tanda optik (OMR) untuk tanda, dan pembacaan kode batang untuk mengekstrak data secara efisien.

Untuk petunjuk instalasi dan penggunaan terperinci, lihat dokumentasi IBM Datacap.
Alat Bantu Sumber Terbuka

Pemuat Data LangChain

LangChain mendukung berbagai jenis pemuat dokumen yang memuat data dari sumber sebagai objek Dokumen LangChain. Objek Dokumen adalah sepotong teks dan metadata terkait yang dapat digunakan dengan mudah untuk memotong dan mengambil nanti di jalur pipa.

Saat ini LangChain mendukung loader untuk memuat seluruh direktori atau berbagai jenis file seperti:

  • CSV
  • HTML
  • JSON
  • Markdown
  • Microsoft office
  • PDF

Anda dapat menggunakan loader ini dalam beberapa baris di python. Misalnya untuk memuat PDF Anda dapat menggunakan kode berikut:

dari langchain_community.document_loaders impor PyPDFLoader

loader = PyPDFLoader("example_data/layout-parser-paper.pdf")
halaman = loader.load_and_split()

Silakan merujuk ke Dokumentasi LangChain untuk melihat cara menggunakan loader ini.

Selain yang disebutkan di tautan di atas, Anda dapat menemukan loader tambahan yang dapat memuat data langsung dari aplikasi tertentu seperti email, Github, Google drive, dll. Anda dapat menemukan daftar semua loader yang berbeda di sini.

Dalam kasus di mana Anda memiliki dokumen dengan struktur, format, dan tabel yang kompleks, Anda dapat menggunakan loader tidak terstruktur dari LangChain. Pemuat yang tersembunyi ini menggunakan pustaka tidak terstruktur yang merupakan salah satu perpustakaan terbaik untuk dokumen kompleks (dalam format yang berbeda seperti PDF, MSWord, Power Point, dll,) dan untuk memecah dokumen menjadi komponen yang berbeda: LangChain UnstructuredLoader

Pemuat Data LlamaIndex

Mirip dengan LangChain, LlamaIndex juga mendukung berbagai jenis loader. Salah satu cara sederhana untuk memuat data menggunakan LlamaIndex adalah dengan menggunakan SimpleDirectoryReader. SimpleDirectoryReader mendukung jenis berikut:

  • .csv - nilai yang dipisahkan koma
  • .docx - Microsoft Word
  • .epub - format buku elektronik EPUB
  • .hwp - Pengolah Kata Hangul
  • .ipynb - Jupyter Notebook
  • .jpeg, .jpg - Gambar JPEG
  • .mbox - Arsip email MBOX
  • .md - Markdown
  • .mp3, .mp4 - audio dan video
  • .pdf - Format Dokumen Portabel
  • .png - Grafik Jaringan Portabel
  • .ppt, .pptm, .pptx - Microsoft PowerPoint

Anda dapat menggunakan SimpleDirectoryLoader menggunakan cuplikan kode berikut:

from llama_index.core import SimpleDirectoryReader

reader = SimpleDirectoryReader(input_dir="path/to/direktori")
documents = reader.load_data()

Anda juga dapat menambahkan ekstensi tertentu untuk membaca hanya ekstensi tersebut dari direktori:

SimpleDirectoryReader(
   input_dir="path/to/directory", required_exts=[".pdf", ".docx"]
)

Untuk detail bijih tentang cara menggunakan LlamaIndex Loader silakan merujuk ke dokumentasinya.

Juga mirip dengan Huggingface Anda dapat membuat loader khusus Anda sendiri atau menggunakan pemuat khusus orang lain di llamahub.ai.

Salah satu kelemahan LlaMAindex dibandingkan dengan LangChain adalah dokumentasi dan dukungan komunitas tidak sebagus LangChain sehingga men-debug kode Anda mungkin lebih sulit.

Tidak terstruktur

Dalam kasus di mana Anda memuat dokumen yang kompleks, Anda juga dapat langsung menggunakan pustaka tidak terstruktur. Pustaka yang tidak terstruktur sangat bagus dalam membaca dan mengurai tabel.

Pustaka tidak terstruktur juga didukung oleh pembungkus LangChain dan LlamaIndex dan mungkin lebih mudah digunakan untuk pipeline RAG di masa mendatang karena mereka akan secara otomatis membuat dan mengembalikan objek Dokumen. Namun, jika proyek Anda membutuhkan lebih banyak penyesuaian dan Anda ingin langsung menggunakan pustaka tidak terstruktur, Anda dapat merujuk ke dokumentasi berikut: Tidak terstruktur.
Kontributor

Sara Golestaneh, Vicky Kuo, Fahad Bhutta, Luke Major, Dean Sacoransky, Chris Kirby

Diperbarui: 15 November 2024