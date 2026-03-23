Buku Panduan IBM® RAG

Ringkasan tip, trik, dan teknik untuk menerapkan dan mengoptimalkan solusi Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Pendahuluan

Ditujukan untuk memberikan saran praktis kepada arsitek solusi, insinyur data, pengembang, dan orang-orang teknis ’langsung’ tentang penerapan dan pengoptimalan solusi RAG; Kumpulan dokumentasi, diagram, dan aset ini akan membantu Anda Memulai penggunaan, memahami, membangun, mendemonstrasikan, dan mendepoloisasi aplikasi RAG.

Bagi mereka yang baru mengenal RAG, IBM® RAG Reference Architecture berisi pengenalan konseptual untuk RAG, POV IBM tentang pola, produk IBM® yang relevan, dan contoh penggunaan umum.

Meskipun RAG dan AI agen kini semakin saling terkait, untuk keperluan panduan ini keduanya diputuskan untuk dipisahkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang AI agen dan POV IBM®, silakan kunjungi Portal Pengembangan agen AI kami.

Daftar isi

Arsitektur Panduan tentang opsi dan pilihan yang harus dibuat pengembang solusi saat membuat solusi RAG. Konsumsi data Kiat dan teknik untuk mempercepat dan mengoptimalkan pemrosesan dan penyerapan dokumen untuk membuatnya dapat dicari dalam solusi RAG. Pemotongan Pelajaran yang dipetik dan saran praktis untuk mengatur data yang dicerna untuk mengoptimalkan kinerja pencarian dan kualitas hasil solusi. Penyematan Kelebihan dan kekurangan dari model dan teknik menanamkan yang berbeda. Penyimpanan dan Pengambilan Kiat dan teknik untuk mempercepat dan mengoptimalkan pengambilan informasi untuk mendukung solusi RAG. Pembuatan Jawaban Kiat dan teknik untuk menulis (dan menulis ulang) kueri model bahasa besar untuk mengoptimalkan kecepatan, relevansi, dan kualitas keseluruhan hasil solusi. Evaluasi Hasil Metrik dan skema pengukuran untuk mengukur, dan dengan demikian membandingkan dan meningkatkan, akurasi hasil solusi RAG. Orkestrasi Pelajaran yang dipetik tentang merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan lapisan orkestrasi untuk solusi RAG. Antarmuka pengguna Panduan untuk memilih dan/atau mengembangkan antarmuka pengguna untuk solusi RAG Anda.
