Evaluasi RAG dapat dilakukan dengan menggunakan metrik otomatis berbasis referensi maupun tanpa referensi. Terdapat papan peringkat di HuggingFace yang menunjukkan tumpukan baik LLM sumber terbuka dibandingkan satu sama lain.

Metrik Pengambilan

Metrik pengambilan di bawah ini bersifat berbasis referensi, yang berarti setiap bagian harus diidentifikasi secara unik (contexts_id), dan setiap pertanyaan memiliki ID unik dari konteks ground truth.

Metrik evaluasi sadar peringkat yang digunakan untuk sistem rekomendasi sesuai untuk RAG.

MRR (Peringkat Timbal Balik Rata-rata)

MRR digunakan dalam Unitxt dan mengukur posisi dokumen relevan pertama dalam hasil pencarian. MRR yang lebih tinggi, mendekati 1, menunjukkan bahwa hasil yang relevan muncul di dekat bagian atas, yang mencerminkan kualitas pencarian yang tinggi. Sebaliknya, MRR yang lebih rendah menunjukkan kinerja pencarian yang lebih rendah, dengan jawaban relevan diposisikan lebih jauh di bawah dalam hasil.

Kelebihan: Menekankan pentingnya hasil relevan pertama, yang sering kali krusial dalam skenario pencarian.

Kekurangan: Keterbatasannya adalah tidak memberikan penalti pada pengambilan yang menempatkan ground truth lainnya pada peringkat rendah; tidak cocok untuk mengevaluasi seluruh daftar hasil yang diambil karena hanya berfokus pada item relevan pertama.

NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain)

metrik kualitas peringkat yang menilai seberapa baik daftar item diurutkan dibandingkan dengan peringkat ideal, di mana semua item yang relevan diposisikan di bagian atas.

NDCG@k dihitung sebagai DCG@k dibagi dengan DCG@k ideal (IDCG@k), yang merepresentasikan nilai dari daftar item dengan peringkat sempurna hingga posisi k. DCG mengukur total relevansi item dalam daftar.



nilainya berkisar dari 0 hingga 1.



Kelebihan: Mempertimbangkan posisi item yang relevan, sehingga memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kualitas peringkat; dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat peringkat (misalnya, NDCG@k).

Kekurangan: Lebih kompleks untuk dihitung dan ditafsirkan dibandingkan metrik yang lebih sederhana seperti MRR; membutuhkan peringkat ideal untuk perbandingan, yang mungkin tidak selalu tersedia atau mudah didefinisikan.

MAP (Mean Average Precision)

Mean Average Precision (MAP) adalah metrik yang mengevaluasi peringkat setiap dokumen yang relevan dan berhasil diambil dalam daftar hasil

Hal ini bermanfaat ketika sistem Anda perlu mempertimbangkan urutan hasil serta mengambil beberapa dokumen dalam satu kali proses.

Kelebihan: Mempertimbangkan presisi dan recall, sehingga memberikan evaluasi kinerja pengambilan yang seimbang; cocok untuk tugas yang membutuhkan beberapa dokumen relevan serta urutan yang benar.

Kekurangan: Dapat lebih menuntut secara komputasi dibandingkan metrik yang lebih sederhana; mungkin tidak semudah ditafsirkan seperti metrik lainnya dan memerlukan lebih banyak konteks untuk memahami hasil secara penuh.

Metrik Generasi

Kesetiaan

Mengukur apakah output didasarkan pada konteks yang diberikan atau apakah model menghasilkan respons yang bersifat halusinasi.

Kelebihan: Memastikan bahwa respons yang dihasilkan dapat dipercaya dan didasarkan pada konteks yang disediakan; penting untuk aplikasi di mana kebenaran faktual menjadi hal yang utama.

Kekurangan: Sering kali memerlukan penilaian manusia untuk mengevaluasinya, sehingga menjadikannya padat karya dan subjektif; mungkin tidak sepenuhnya menangkap ketidakakuratan parsial atau halusinasi yang bersifat halus.

Kekokohan (ketidakpekaan)

Kekokohan umumnya didefinisikan sebagai kemampuan solusi untuk beradaptasi terhadap berbagai variasi input, seperti gangguan pada data berupa spasi putih, perbedaan huruf kecil/besar, tab, dan lain-lain.

Pengujian kekokohan merupakan aspek penting dari proses evaluasi dan dapat dilakukan, misalnya, dengan menggunakan semantik Unitxt

Kelebihan: Memastikan model berkinerja andal dalam berbagai kondisi input; Penerapan dunia nyata: penting untuk aplikasi praktis di mana data input mungkin tidak diformat dengan sempurna.

Kekurangan: Membutuhkan pengujian menyeluruh pada banyak variasi, yang dapat memakan waktu; Mendefinisikan variasi: menantang untuk mendefinisikan dan mengukur semua kemungkinan gangguan input.

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

Ini mengukur kualitas pembuatan teks dengan membandingkan tumpang tindih n-gram, urutan kata, dan pasangan kata antara teks yang dihasilkan mesin dan sekumpulan teks referensi. Metrik ini banyak digunakan untuk mengevaluasi tugas seperti peringkasan teks dan penerjemahan.

Kelebihan: Telah mapan dan diakui dalam komunitas NLP, sehingga memberikan standar untuk perbandingan; cocok untuk tugas-tugas di mana menangkap semua informasi yang relevan sangat penting.

Kekurangan: Berfokus pada tumpang tindih n-gram, yang mungkin tidak menangkap kualitas semantik atau kelancaran; dapat dipengaruhi oleh panjang teks yang dihasilkan, sehingga berpotensi menghukum output yang lebih pendek atau lebih ringkas.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)

Alat ini mengukur kualitas teks yang diterjemahkan oleh mesin dengan membandingkannya dengan satu atau lebih terjemahan referensi. Metrik ini mengevaluasi ketepatan n-gram dalam teks yang dihasilkan dibandingkan dengan teks referensi. Metrik ini terutama digunakan untuk mengevaluasi tugas penerjemahan.

Kelebihan: Efektif untuk tugas-tugas di mana ketepatan dan kecocokan yang tepat penting; Metrik Standar: Diadopsi secara luas di komunitas terjemahan mesin, memberikan tolok ukur untuk perbandingan.

Kekurangan: Dapat menghukum variasi yang sah dalam frasa yang tidak sama persis dengan teks referensi; Kebutaan Ketidakakuratan Parsial: Mungkin tidak sepenuhnya menangkap ketidakakuratan parsial atau perbedaan makna yang tidak kentara.

Metrik Biaya

Pemanfaatan GPU/CPU

Pemanfaatan CPU terutama digunakan untuk fase pengambilan, dan pemanfaatan GPU terutama digunakan untuk fase generasi.

Biaya Panggilan LLM

Contoh: Biaya dari panggilan API OpenAI

Biaya Infrastruktur

Biaya dari penyimpanan, jaringan, sumber daya komputasi, dll.

Biaya Operasi

Biaya dari pemeliharaan, dukungan, pemantauan, pencatatan, langkah-langkah keamanan, dll.

Memahami Hasil Evaluasi