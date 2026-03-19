Sementara Neural Seek merupakan opsi yang dipoles dan siap digunakan, LlamaIndex dan LangChain menawarkan alternatif sumber terbuka yang kuat bagi mereka yang mencari penyesuaian lebih lanjut serta kontrol yang lebih besar atas orkestrasi RAG mereka.

LlamaIndex: Kerangka kerja ini memungkinkan orkestrasi yang fleksibel untuk proses pengambilan data dan pembuatan dengan menawarkan modularitas serta ekstensibilitas. Dengan Llama Index, pengembang dapat bereksperimen dengan berbagai metode pengambilan, menentukan strategi pemotongan dokumen mereka sendiri, dan menghubungkan beragam sumber data untuk menyesuaikan orkestrasi dengan kebutuhan unik mereka. Kerangka kerja ini sangat mudah beradaptasi dan memungkinkan kontrol yang sangat rinci, sehingga menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi organisasi yang ingin mempelajari lebih dalam solusi khusus.

LangChain: LangChain adalah kerangka kerja orkestrasi sumber terbuka lain yang dirancang untuk mengintegrasikan model bahasa dengan sumber data eksternal. Kerangka kerja ini menyediakan rangkaian alat untuk mengelola aliran antara sistem pengambilan dan LLM, membantu mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dalam solusi RAG. LangChain juga mendukung berbagai integrasi, termasuk model non IBM®, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih serbaguna untuk lingkungan hibrida yang memanfaatkan beragam alat dan layanan AI.

