Jelajahi lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan Buku Panduan RAG untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang solusi RAG saat ini
Lapisan orkestrasi memainkan peran penting dalam solusi Retrieval-Augmented Generation (RAG), dengan bertindak sebagai sistem kontrol yang mengelola cara berbagai komponen solusi saling berinteraksi. Dalam pipeline RAG yang umum, lapisan orkestrasi mengoordinasikan proses pengambilan data atau dokumen yang relevan serta memastikan bahwa data tersebut diteruskan ke model generasi (sering kali berupa model bahasa besar atau LLM). Dengan melakukan hal ini, lapisan orkestrasi tidak hanya meningkatkan keakuratan respons, tetapi juga memastikan bahwa respons tersebut kontekstual dan didukung oleh data.
Untuk solusi yang kurang spesifik yang hanya memanfaatkan kemampuan bawaan watsonx Assistant atau watsonx Orchestrate dengan Elastic Search atau WatsonX.data, lapisan orkestrasi sudah dibangun langsung ke dalam produk dan bukan merupakan bagian dari solusi yang perlu diubah. Namun, untuk sistem yang lebih maju atau lebih khusus, tersedia opsi out-of-the-box yang didukung IBM® serta opsi sumber terbuka khusus.
NeuralSeek menyederhanakan lapisan orkestrasi untuk Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan mengotomatiskan koneksi antara berbagai basis pengetahuan dan lebih dari 40 model bahasa (LLM). Melalui platform mAIstro-nya, pengguna dapat membangun alur kerja yang didukung LLM dan dapat diskalakan tanpa perlu pengodean, sambil tetap memanfaatkan manfaat kontrol tingkat perusahaan, pengawasan manusia, serta pembuatan versi yang dinamis.
Fitur orkestrasi utama meliputi:
Tata kelola menyeluruh melalui dasbor eksekutif untuk memantau kinerja sistem, pembuatan jawaban, dan konfigurasi. Perlindungan terhadap prompt dan konten berbahaya melalui pembersihan otomatis serta deteksi/penghapusan PII. Dukungan lintas bahasa dan terjemahan otomatis untuk kueri multibahasa. Integrasi mulus dengan watson Assistant dan alat lainnya, secara otomatis menghasilkan tindakan serta mengindeks pasangan Q & A. Pergantian instan antar LLM, memastikan fleksibilitas dan kontrol tanpa perlu melakukan perkakas ulang. NeuralSeek menyediakan solusi orkestrasi yang komprehensif untuk menskalakan dan mengelola implementasi RAG yang kompleks secara efisien.
Sementara Neural Seek merupakan opsi yang dipoles dan siap digunakan, LlamaIndex dan LangChain menawarkan alternatif sumber terbuka yang kuat bagi mereka yang mencari penyesuaian lebih lanjut serta kontrol yang lebih besar atas orkestrasi RAG mereka.
LlamaIndex: Kerangka kerja ini memungkinkan orkestrasi yang fleksibel untuk proses pengambilan data dan pembuatan dengan menawarkan modularitas serta ekstensibilitas. Dengan Llama Index, pengembang dapat bereksperimen dengan berbagai metode pengambilan, menentukan strategi pemotongan dokumen mereka sendiri, dan menghubungkan beragam sumber data untuk menyesuaikan orkestrasi dengan kebutuhan unik mereka. Kerangka kerja ini sangat mudah beradaptasi dan memungkinkan kontrol yang sangat rinci, sehingga menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi organisasi yang ingin mempelajari lebih dalam solusi khusus.
LangChain: LangChain adalah kerangka kerja orkestrasi sumber terbuka lain yang dirancang untuk mengintegrasikan model bahasa dengan sumber data eksternal. Kerangka kerja ini menyediakan rangkaian alat untuk mengelola aliran antara sistem pengambilan dan LLM, membantu mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dalam solusi RAG. LangChain juga mendukung berbagai integrasi, termasuk model non IBM®, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih serbaguna untuk lingkungan hibrida yang memanfaatkan beragam alat dan layanan AI.
