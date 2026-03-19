Parameter Model

Angka-angka yang mengikuti nama LLM sumber terbuka menunjukkan parameter model. Misalnya Granite 3.0 8B Instruct, adalah model dengan parameter 8B. Pikirkan parameter sebagai konduktor yang mengatur bagaimana model memanipulasi dan memahami data input dan menghasilkan output. Mereka dapat bermanifestasi sebagai bobot atau bias, mempengaruhi signifikansi fitur input spesifik pada output yang dihasilkan.

Jumlah parameter yang lebih besar umumnya sama dengan model dengan peningkatan kompleksitas dan kemampuan beradaptasi (meskipun tidak sepenuhnya benar di seluruh arsitektur yang berbeda, umumnya benar dalam arsitektur transformator). Model bahasa besar dengan jumlah parameter yang lebih tinggi dapat membedakan pola yang lebih rumit dari data, membuka jalan untuk output yang lebih kaya dan lebih tepat. Namun, seperti banyak hal dalam kehidupan, selalu ada kompromi yang harus dihadapi. Lonjakan parameter berarti tuntutan komputasi yang lebih tinggi, kebutuhan memori yang lebih besar, dan risiko pemasangan yang berlebihan.

Jenis Model: menginstruksikan vs. kode menginstruksikan vs obrolan

Mode obrolan dirancang untuk konteks percakapan, sedangkan mode instruksi dirancang untuk tugas pemrosesan bahasa alami di domain tertentu.

Penyelarasan dalam mode obrolan membantu LLM melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menghasilkan respons alami dan koheren yang relevan dan menarik bagi pengguna. Penyelarasan dalam mode instruksi membantu LLM melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengikuti berbagai jenis instruksi dan menghasilkan output yang akurat dan sesuai dengan tugas.

Pengaturan Model

LLM menyediakan beberapa pengaturan untuk 'mengonfigurasi' bagaimana respons dihasilkan.

Pengaturan “suhu” menentukan seberapa variabel respons model. Sederhananya, semakin rendah suhu mode deterministik/konsisten respons model nantinya. Nilai suhu yang sangat rendah, idealnya 0, direkomendasikan untuk solusi RAG.

“max_tokens / max_new_tokens” membatasi jumlah token (kata kira-kira setara dengan 1,5 token) yang akan digunakan model dalam responsnya. Pengembang solusi perlu bereksperimen untuk menemukan nilai yang menyeimbangkan jawaban lengkap dengan terlalu banyak informasi untuk contoh penggunaan mereka tetapi 100 umumnya merupakan batas yang baik untuk solusi RAG Q & A.

strategi pengambilan sampel menentukan bagaimana model memilih token berikutnya dalam respons. Solusi RAG harus menggunakan strategi pengambilan sampel yang serakah , yang akan menjamin tanggapan yang konsisten terhadap prompt.

Rekayasa prompt

Pertama-tama, mari kita jelajahi aturan prompt untuk meningkatkan kinerja pembuatan di tempat pertama.

Aturan #1: Mulailah dengan Sederhana

Jangan mulai dengan menulis prompt yang sangat panjang, dan hanya setelah itu, ujilah.

Misalnya, jangan memulai dengan prompt panjang seperti:

- Anda bekerja di departemen Keuangan perusahaan elektronik besar di S&P 1000. Anda perlu meringkas transkrip rapat pemegang saham triwulanan untuk mengidentifikasi topik, tren, dan sentimen utama.

Balas dalam format daftar numerik berpoin.

Pastikan setiap item adalah kalimat lengkap dan lengkap.

Jangan berhalusinasi. Jawab hanya dengan informasi yang terkandung dalam transkrip.

Berikut transkripnya sebagai rangkuman:

Tapi mulailah di sini:

- Ringkas topik-topik utama yang terkandung dalam transkrip rapat berikut:



Aturan #2: Hanya Kenaikan

Jangan membuat perubahan besar dalam parameter model.

Dalam kebanyakan kasus:

Perubahan kecil dalam Suhu dan penalti Pengulangan memiliki dampak yang nyata.

Perubahan besar sering menyembunyikan keberhasilan yang mungkin terjadi dengan perubahan kecil.

Terapkan prinsip-prinsip teknik terbaik:

Ubah hanya satu parameter pada satu waktu. Validasi setiap perubahan secara terpisah.

Batalkan perubahan yang tidak memiliki efek yang diinginkan. Kembali ke nilai sebelumnya.

Setiap perubahan dari default harus memiliki penjelasan yang baik.

Aturan #3: Silang memvalidasi

Cobalah untuk melanggar prompt Anda. Jangan menguji prompt Anda sekali dan mengklaim keberhasilan. Jalankan lusinan tes terhadap prompt Anda.

Cobalah untuk mematahkan prompt Anda sebelum pelanggan melakukannya.

Buat kumpulan data pengujian dan terus tambahkan contoh Anda. Setelah setiap rilis POC, uji ulang untuk memastikan prompt Anda Lanjutkan berfungsi.

Aturan #4: Ekstraksi kompleks tidak dapat dilakukan dengan prompt tunggal

Jangan khawatir, beberapa prompt diproses secara paralel menggunakan watsonx.ai