Pemotongan sintaksis

Pemotongan sintaksis menggunakan pendekatan berbasis struktur untuk memisahkan teks berdasarkan format dokumen. Yang paling umum dan wajar, judul bagian digunakan sebagai pemisah. Namun, dengan format dokumen tanpa informasi yang dikodekan (yaitu, PDF), ukuran font dapat digunakan sebagai penanda untuk memisahkan potongan.

Kelebihan:

Implementasi sederhana

Batasan:

Algoritma mengasumsikan hierarki informasi; karenanya, penanda sintaksis mungkin terlewatkan

Pemotongan sintaksis dapat bermanfaat dalam situasi di mana struktur topologi dokumen dapat diprediksi dan diformat dengan bersih untuk dipartisi.

Pemotongan ukuran tetap

Dalam pemotongan ukuran tetap, data input dibagi menjadi potongan berukuran sama. Metode ini sering memisahkan teks ke dalam ukuran yang telah ditentukan berdasarkan jumlah token. Metode ini mudah diterapkan dan dipahami, sehingga cocok untuk tugas-tugas di mana data input memiliki ukuran yang konsisten dan dapat diprediksi.

Kelebihan:

Mudah diimplementasikan dan dipahami

Efisien secara komputasi

Batasan:

Kaku dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan konteks teks

Dapat meninggalkan informasi kontekstual penting dalam teks

Pemotongan ukuran tetap paling baik digunakan dalam kasus di mana data input dapat diprediksi dan tidak memerlukan konteks menyeluruh.

dari langchain.text_splitter impor CharacterTextSplitter # Contoh teks teks = " Rubah coklat cepat melompati anjingnya yang malas. " # Buat splitter untuk potongan ukuran tetap splitter = CharacterTextSplitter (chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Pisahkan teks potongan = splitter.split (teks) # Cetak potongan untuk potongan dalam potongan: print(chunk)

Pemotongan semantik

Pemotongan semantik memisahkan teks berdasarkan konteks dan mengelompokkan komponen yang bermakna menggunakan teknik algoritmik. Pemotongan semantik penting ketika makna konten sangat penting dalam menghasilkan tanggapan, seperti dokumentasi hukum.

Kelebihan:

Data yang diambil memiliki akurasi dan relevansi yang lebih tinggi

Kekompakan basis pengetahuan dipertahankan dalam pemotongan

Batasan:

Implementasi yang kompleks menggunakan algoritma yang canggih

Secara komputasi lebih ekstensif

Contoh:

dari langchain.text_splitter impor RecursiveCharacterTextSplitter # Contoh teks text = "Steve Jobs lahir di California. Dia ikut mendirikan Apple pada tahun 1976." # Buat splitter untuk pemotongan semantik splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Pisahkan teks chunks = splitter.split(text) # Cetak potongan untuk potongan dalam potongan: print(chunk)

Pemotongan hybrid menggunakan informasi kontekstual dan struktural untuk kekuatan gabungan dari pemotongan ukuran tetap dan pemotongan semantik. Metode ini paling baik digunakan untuk situasi di mana ada kumpulan data yang besar di seluruh contoh penggunaan, dengan format dan materi yang bervariasi, seperti basis pengetahuan perusahaan.

Kelebihan:

Akurasi dan kecepatan optimal dengan teknik pemotongan fleksibel berdasarkan struktur basis pengetahuan dan konteks

Batasan:

Lebih banyak pemeliharaan dan upaya untuk diterapkan karena persyaratan sumber daya yang menuntut

Contoh:

dari langchain.text_splitter impor CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Contoh teks text = " Steve Jobs lahir di California. Dia ikut mendirikan Apple pada tahun 1976." # Pembagi ukuran tetap fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size = 50, chunk_overlap = 10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Pembagi semantik semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size = 100, chunk_overlap = 20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Cetak potongan ukuran tetap print("Potongan ukuran tetap:") untuk potongan di fixed_size_chunks: print(chunk) # Cetak potongan semantik cetak ("

Potongan semantik: ") untuk potongan di semantic_chunks: print(chunk)

Pembagian tugas agen

Strategi pemotongan ini melibatkan penggunaan model bahasa besar (LLM) untuk menentukan panjang dan konten potongan teks yang sesuai berdasarkan konteks di mana mereka akan digunakan. Strategi ini terinspirasi oleh konsep proposisi, yang melibatkan ekstraksi pernyataan mandiri dari sepotong teks mentah.

Untuk menerapkan pendekatan ini, strategi menggunakan templat pengambilan proposisi yang disediakan oleh Langchain untuk mengekstrak proposisi dari teks. Proposisi-proposisi ini kemudian diumpankan ke agen berbasis LLM, yang menentukan apakah setiap proposisi harus dimasukkan ke dalam potongan yang sudah ada atau jika potongan baru harus dibuat.

Agen berbasis LLM menggunakan berbagai faktor untuk membuat penentuan ini, termasuk relevansi proposisi dengan potongan saat ini, koherensi keseluruhan potongan, dan tujuan dan niat model. Dengan menggunakan LLM dengan cara ini, strategi ini bertujuan untuk menghasilkan potongan teks yang tidak hanya koheren dan sesuai secara kontekstual, tetapi juga selaras dengan tujuan dan niat model.

Kelebihan:

Otonomi: LLM dapat membuat keputusan tentang proposisi mana yang akan dimasukkan dalam potongan dan kapan harus membuat potongan baru tanpa campur tangan manusia, memungkinkan pembuatan teks yang lebih efisien dan dapat diskalakan.

Koherensi: LLM dirancang untuk menghasilkan teks yang koheren dan sesuai secara kontekstual, yang dapat membantu memastikan bahwa potongan yang dihasilkan bermakna dan mudah dipahami.

Batasan:

Komputasi lengkap: Menghasilkan teks menggunakan LLM bisa mahal secara komputasi, terutama untuk model besar atau kompleks. Ini dapat membatasi skalabilitas dan kepraktisan menggunakan LLM untuk aplikasi tertentu.

Halusinasi: Ini dapat terjadi ketika model menghasilkan teks berdasarkan bias atau asumsi internalnya sendiri, bukan pada data atau konteks aktual.

Sekarang, bagaimana kita menerapkan beberapa teknik ini untuk dokumentasi potongan? Banyak pustaka sumber terbuka yang ada untuk menjalankan algoritma dan teknik pemotongan ini. Tempat yang baik untuk memulai adalah menggunakan pemisah teks Langchain; lihat dokumentasi berikut tentang pemisah teks tertentu yang tersedia. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/