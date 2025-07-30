Apa itu kesamaan kosinus?

Kesamaan kosinus adalah metrik kesamaan yang banyak digunakan yang menentukan seberapa mirip dua titik data didasarkan pada arah yang mereka tunjuk daripada panjang atau ukurannya. Ini sangat efektif di ruang dimensi tinggi di mana metrik berbasis jarak tradisional dapat bermasalah.

Komputasi kesamaan kosinus membutuhkan pengukuran kosinus sudut (theta) antara dua vektor bukan nol dalam ruang produk dalam. Pengukuran ini menghasilkan skor kesamaan kosinus. Nilai kesamaan kosinus berkisar dari -1 hingga 1:

Skor kemiripan kosinus 1 mengindikasikan bahwa vektor menunjuk ke arah yang sama persis.

mengindikasikan bahwa vektor menunjuk ke arah yang sama persis. Skor kemiripan kosinus 0 menunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut ortogonal, yang berarti tidak memiliki kemiripan arah.

menunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut ortogonal, yang berarti tidak memiliki kemiripan arah. Skor kesamaan kosinus -1 menunjukkan bahwa vektor menunjuk ke arah yang berlawanan.

Pikirkan hal tersebut seperti membandingkan panah: jika menunjuk ke arah yang sama, artinya keduanya sangat mirip. Mereka yang berada di sudut kanan tidak terkait, dan panah yang menunjuk ke arah yang berlawanan berbeda.

Pendekatan bersudut ini menjadi dasar bagi banyak sistem machine learning (ML), pemrosesan bahasa alami (NLP), dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini mengandalkan representasi data berbasis vektor, yang berarti data telah diubah menjadi bentuk numerik untuk menangkap makna dan kemiripannya dengan data lain.

Misalnya, chatbot dapat menggunakan teknik menanamkan kata untuk mengubah teks menjadi bentuk vektor, model pembelajaran mendalam untuk memahami niat dan kesamaan algoritme pencarian untuk mengambil respons yang paling relevan dari database. Kesamaan kosinus memungkinkan masing-masing langkah ini.