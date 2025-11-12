Sistem catatan vs sumber kebenaran: Apa bedanya?

Perbedaan antara SOR dan SoT kurang teknologi daripada yang fungsional. Mereka bukan jenis sistem informasi yang berbeda karena mereka adalah sistem informasi yang memainkan peran berbeda dalam suatu organisasi.

Fungsi utama sistem pencatatan adalah mendukung operasi bisnis dengan menangkap data bisnis dalam domain tertentu. Misalnya, alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) sering berfungsi sebagai sistem catatan untuk data pelanggan organisasi, menangkap informasi seperti nama dan detail kontak.

Fungsi utama sumber kebenaran adalah menghubungkan elemen data dari sistem yang berbeda untuk menciptakan gambaran holistik dari objek data, seperti pelanggan, produk atau proses. Seringkali, pemangku kepentingan menggunakan gambaran holistik ini untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, sebuah data warehouse dapat menyatukan data dari beberapa aplikasi bisnis - CRM, alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem manajemen inventaris. Agregasi ini memungkinkan analis bisnis untuk mengidentifikasi tren yang lebih luas, seperti jenis produk mana yang berkinerja lebih baik dengan segmen pelanggan yang berbeda.

Dengan kata lain, SOR dan SoT mengatasi berbagai titik nyeri:

SOR membuat penyimpanan data otoritatif untuk setiap domain bisnis, sehingga anggota tim individu, unit bisnis, dan aplikasi tidak perlu mempertahankan kumpulan data duplikat dan tidak konsisten mereka sendiri.

SOT membantu mencegah silo data dan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pandangan komprehensif tentang objek data mereka di seluruh domain.

Sistem catatan dan sumber kebenaran dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada kebutuhan bisnis dan arsitektur data: perangkat lunak khusus, basis data dasar, sistem file cloud atau sistem penyimpanan lainnya. Sebagian besar organisasi mempertahankan SOR dan SOT, karena mereka melayani tujuan yang berbeda.