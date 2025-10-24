Apa itu sistem catatan?

SOR membantu memastikan bahwa sistem yang berbeda dalam suatu organisasi dapat merujuk pada versi terbaru dan diverifikasi dari elemen data penting. Contoh SOR termasuk basis data manajemen hubungan pelanggan (CRM), perangkat lunak manajemen sumber daya manusia (HCM), perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem eksekusi manufaktur (MES), basis data manajemen konfigurasi (CMDB), dan platform manajemen proyek.

SOR juga dapat memiliki aplikasi keamanan siber. Misalnya, organisasi mungkin menggunakan vault rahasia sebagai sumber catatan untuk kredensial penting, atau sistem manajemen identitas dan akses (IAM) sebagai sumber catatan untuk pengguna jaringan dan izin mereka.

Sistem catatan adalah bagian penting dari strategi manajemen data induk (MDM) organisasi. MDM mengacu pada pendekatan komprehensif bisnis untuk mengelola data penting di seluruh perusahaan.

Dalam konteks MDM, setiap sistem pencatatan menyediakan sumber otoritatif untuk jenis data tertentu—seperti data pelanggan atau data produk. Sistem MDM mengonsolidasikan data dari semua SOR organisasi untuk menciptakan "catatan emas", atau versi data organisasi yang paling mutakhir dan divalidasi. Catatan emas memungkinkan semua orang untuk bekerja dari “sumber kebenaran tunggal” (SSOT) bersama, yang membantu menghilangkan silo dan perbedaan.

Sebagai contoh, perwakilan penjualan dapat menggunakan sistem CRM untuk mencari tahu kapan terakhir kali pelanggan melakukan transaksi keuangan. CRM adalah sistem catatan dan riwayat transaksi pelanggan yang divalidasi adalah catatan emas.

Sistem pencatatan dapat menawarkan kepada para pemangku kepentingan di seluruh organisasi akses yang dapat diandalkan dan real-time ke sekumpulan data yang konsisten dan divalidasi. Dengan tidak adanya SOR, tim dan aplikasi yang berbeda dapat bekerja dengan kumpulan data yang tidak konsisten, tidak lengkap, atau tidak akurat, yang menyebabkan kesalahan, inefisiensi, dan pengambilan keputusan yang kurang optimal.

Pada saat yang sama, investasi yang signifikan dalam alat dan proses tata kelola data diperlukan untuk menjaga kualitas data dan integritas data dalam sistem pencatatan.