Apa itu sistem catatan?

Sistem catatan (SOR) adalah sumber data otoritatif bagi bisnis. SOR dapat berisi data otoritatif mengenai pelanggan, karyawan, produk, pemasok, atau aset dan entitas lain yang terkait dengan proses bisnis sehari-hari. Organisasi menggunakan SOR untuk merampingkan fungsi bisnis inti dan keputusan bisnis.
SOR membantu memastikan bahwa sistem yang berbeda dalam suatu organisasi dapat merujuk pada versi terbaru dan diverifikasi dari elemen data penting. Contoh SOR termasuk basis data manajemen hubungan pelanggan (CRM), perangkat lunak manajemen sumber daya manusia (HCM), perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem eksekusi manufaktur (MES), basis data manajemen konfigurasi (CMDB), dan platform manajemen proyek.
SOR juga dapat memiliki aplikasi keamanan siber. Misalnya, organisasi mungkin menggunakan vault rahasia sebagai sumber catatan untuk kredensial penting, atau sistem manajemen identitas dan akses (IAM) sebagai sumber catatan untuk pengguna jaringan dan izin mereka.
Sistem catatan adalah bagian penting dari strategi manajemen data induk (MDM) organisasi. MDM mengacu pada pendekatan komprehensif bisnis untuk mengelola data penting di seluruh perusahaan.
Dalam konteks MDM, setiap sistem pencatatan menyediakan sumber otoritatif untuk jenis data tertentu—seperti data pelanggan atau data produk. Sistem MDM mengonsolidasikan data dari semua SOR organisasi untuk menciptakan "catatan emas", atau versi data organisasi yang paling mutakhir dan divalidasi. Catatan emas memungkinkan semua orang untuk bekerja dari “sumber kebenaran tunggal” (SSOT) bersama, yang membantu menghilangkan silo dan perbedaan.
Sebagai contoh, perwakilan penjualan dapat menggunakan sistem CRM untuk mencari tahu kapan terakhir kali pelanggan melakukan transaksi keuangan. CRM adalah sistem catatan dan riwayat transaksi pelanggan yang divalidasi adalah catatan emas.
Sistem pencatatan dapat menawarkan kepada para pemangku kepentingan di seluruh organisasi akses yang dapat diandalkan dan real-time ke sekumpulan data yang konsisten dan divalidasi. Dengan tidak adanya SOR, tim dan aplikasi yang berbeda dapat bekerja dengan kumpulan data yang tidak konsisten, tidak lengkap, atau tidak akurat, yang menyebabkan kesalahan, inefisiensi, dan pengambilan keputusan yang kurang optimal.
Pada saat yang sama, investasi yang signifikan dalam alat dan proses tata kelola data diperlukan untuk menjaga kualitas data dan integritas data dalam sistem pencatatan.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Sistem pencatatan membutuhkan basis data untuk menyimpan data, proses untuk memvalidasi dan menyinkronkan data tersebut, dan cara bagi pengguna untuk mengakses data tersebut.
Basis data adalah repositori digital untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan koleksi data yang tertata.
SOR sering menggunakan basis data relasional yang mengatur data dalam baris dan kolom. Pemangku kepentingan dapat menggunakan bahasa kueri terstruktur (SQL) untuk bekerja dengan elemen data.
Basis data relasional menguntungkan untuk membangun sistem catatan karena mereka menggunakan format tabel yang dapat mempermudah normalisasi data. Normalisasi adalah cara mengatur data ke dalam struktur tabel tertentu untuk meningkatkan integritas data, mencegah anomali, meminimalkan redundansi, dan meningkatkan kinerja kueri.
Sistem pencatatan harus terus diperbarui untuk membantu memastikan pengguna di seluruh organisasi dapat mengakses data yang akurat dan diverifikasi.
Dalam sistem manajemen hubungan pelanggan, misalnya, data pelanggan dapat berubah pada waktu yang tidak terduga berdasarkan perilaku pelanggan, seperti melakukan pembelian baru atau memperbarui profil mereka di situs web perusahaan. Ketika terjadi perubahan, data baru harus divalidasi. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kesalahan pada SOR dan merusak otoritasnya. Bayangkan: Tanggal transaksi yang terdaftar terjadi pada masa mendatang atau nomor telepon memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit digit.
Selain itu, perubahan pada catatan pelanggan harus dengan cepat menyebar ke CRM, MDM, atau catatan emas dan beberapa sistem yang mengandalkan informasi ini (seperti aplikasi pemasaran yang menggunakan informasi kontak dari CRM untuk mengirim penawaran).
Banyak SOR memiliki alur kerja otomatisasi bawaan untuk validasi data. Alur kerja dapat dibuat sederhana untuk memastikan bahwa data sesuai dengan format yang diharapkan (misalnya, tanggal ditulis sebagai MM/DD/YYYY), atau rumit seperti membandingkan data dengan kumpulan referensi atau menerapkan logika bisnis (misalnya, pembelian tidak dapat didaftarkan sebagai pembelian yang akan terjadi pada masa mendatang).
Sinkronisasi membutuhkan integrasi skala besar di seluruh sistem informasi dan aplikasi bisnis. SOR sering terintegrasi dengan alat dan perangkat lunak lain melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau koneksi lain sehingga data yang baru dimasukkan atau diperbarui dapat mengalir ke sistem yang membutuhkannya.
Pengguna memerlukan beberapa cara untuk mengakses data dalam sistem catatan. Dalam kasus aplikasi perusahaan, seperti alat CRM atau ERP, pengguna sering kali dapat mengakses data secara langsung melalui aplikasi.
Pengguna juga dapat mengakses data melalui aplikasi atau alat bisnis yang terhubung, seperti pasar data atau gudang data, yang membersihkan dan mengatur data untuk intelijen bisnis (BI) dan contoh penggunaan analitik data lainnya.
Alat bantu yang terutama berfungsi untuk membuat data dapat diakses untuk digunakan dalam proses dan keputusan bisnis—seperti mengumpulkan, menormalkan, atau menyiapkan data—terkadang disebut "sistem referensi."
Karena SOR dimaksudkan untuk memastikan bahwa data berkualitas tinggi mudah diakses, mereka menekankan pada ketersediaan tinggi dan banyak yang dirancang untuk menahan pemadaman, waktu henti, dan masalah potensial lainnya.
Sistem pencatatan tidak bisa disamakan dengan sumber kebenaran tunggal, frasa yang biasa digunakan dalam bisnis untuk menggambarkan arsitektur data terpusat.
SOR adalah aplikasi, sistem, atau jaringan diskret yang berisi informasi terkini dan akurat tentang aset bisnis, entitas, dan fungsi. SSOT lebih merupakan prinsip atau praktik untuk merancang sistem data, yang berusaha menciptakan satu tempat penyimpanan pusat untuk data otoritatif bagi semua pengguna.
Sebagai contoh, MES pabrik mobil akan menjadi sistem pencatatan data yang mendokumentasikan kemajuan kendaraan di lini perakitan. Namun, sumber kebenaran tunggal pabrik mungkin adalah platform MDM yang mengambil dan menghubungkan data dari MES bersama data karyawan yang disimpan dalam perangkat lunak HCM dan CMDB yang mengatur operasi untuk membuat catatan otoritatif tunggal dari semua data perusahaan.
SOR membantu memenuhi kebutuhan data berbagai pemangku kepentingan dengan meningkatkan integritas data, kualitas data, dan aksesibilitas data.
Integritas data adalah kelengkapan menyeluruh, akurasi, dan konsistensi data organisasi. Sistem pencatatan membantu menjaga integritas data dengan memastikan bahwa setiap informasi memiliki versi yang divalidasi dan otoritatif yang tersedia untuk aplikasi dan pengguna yang membutuhkannya.
Dengan memvalidasi data secara teratur dan mendorong perubahan pada sistem bisnis lainnya, SOR membantu memastikan bahwa aplikasi dan pengguna yang berbeda memiliki akses ke data yang sama dan terbaru, sehingga mencegah kebingungan seputar catatan keuangan atau bisnis yang penting.
Kualitas data mengukur seberapa baik kumpulan data memenuhi kriteria akurasi, kelengkapan, validitas, konsistensi, keunikan, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan tujuan. SOR membantu melindungi kualitas data dengan memusatkannya, sehingga lebih mudah untuk menandai dan mengoreksi ketidaksesuaian dibandingkan jika data disimpan di berbagai sistem.
Sentralisasi data juga dapat memudahkan tim tata kelola untuk menemukan masalah pada catatan penting, seperti data ganda, respons tidak valid atau spam, atau entri yang kedaluwarsa.
SOR memudahkan pengguna dan aplikasi untuk menemukan data yang dibutuhkan saat mereka membutuhkannya. Mereka tidak perlu berburu melalui berbagai basis data atau membandingkan kumpulan data yang berbeda untuk menentukan mana yang benar. Mereka hanya perlu beralih ke SOR sebagai sumber data yang andal.
Untuk semua manfaat, sistem pencatatan juga dapat menghadirkan tantangan seputar kepatuhan terhadap peraturan, tata kelola data, dan kompleksitas sistem.
Karena mereka mengatur dan berinteraksi dengan volume data yang begitu besar, sistem pencatatan sering kali tunduk pada peraturan kepatuhan yang ketat seputar tata kelola, privasi, dan keamanan.
Peraturan seperti Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) dan Sarbanes-Oxley (SOX) Act mensyaratkan catatan yang akurat dan jejak audit valid untuk aktivitas keuangan tertentu. Demikian pula, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPPA) memiliki persyaratan seputar jenis data pribadi apa yang dapat disimpan oleh organisasi, bagaimana cara menyimpannya, dan berapa lama.
Karena adanya peraturan semacam ini, tim tata kelola data yang bertanggung jawab untuk mengawasi SOR harus tetap waspada tentang bagaimana, kapan, di mana, dan pengguna mana yang mengakses sistem terkait sensitivitasnya.
Memelihara data yang akurat dalam SOR selama masa pakainya membutuhkan investasi yang signifikan dalam tata kelola data, alat, dan praktik untuk memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan data.
Investasi ini membutuhkan dukungan di seluruh organisasi, karena tata kelola data yang efektif melibatkan dukungan dari eksekutif, direktur data (CDO) dan penjaga data.
Sifat SOR yang terpusat dapat menjadi pedang bermata dua: SOR mengatur dan menyatukan data untuk pengawasan yang lebih mudah, tetapi menjaga repositori tetap diperbarui dan akurat membutuhkan investasi berkelanjutan.
Banyak integrasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa SOR memiliki dan dengan mudah mengumumkan informasi yang paling mutakhir dan akurat. Satu sistem pencatatan tunggal mungkin perlu berinteraksi dengan sistem sumber yang memasok data, sistem yang menarik data darinya, dan lapisan MDM menyeluruh — dan banyak organisasi memiliki beberapa sistem pencatatan tunggal yang mencakup beberapa domain.
Sebagai contoh, MES mungkin tidak hanya dikonfigurasikan untuk menerima data dari lini produksi, tetapi juga terhubung dengan sistem manajemen rantai pasokan (SCM) terkait untuk berbagi informasi tentang bahan yang dibutuhkan—dan semua ini mungkin perlu dimasukkan ke dalam sumber kebenaran tunggal.
Pelajari tentang lingkungan manajemen identitas dan akses pelanggan (CIAM) dan tren terkini di pasar.
Pelajari pasar produk dan layanan manajemen akses dan temukan produk terbaik untuk organisasi Anda.
Dapatkan definisi yang jelas tentang fabric identitas dan pelajari bagaimana fabric identitas memungkinkan kontrol dan visibilitas berkelanjutan.
Bangun kerangka kerja identitas yang aman dan vendor-agnostik untuk memperbarui IAM, memaksimalkan integrasi dengan teknologi yang ada, serta menghadirkan pengalaman akses hybrid yang mulus tanpa kompleksitas ekstra.
Lindungi lingkungan hybrid cloud dan AI Anda dengan perlindungan cerdas dan otomatis di seluruh data, identitas, dan ancaman.
Lindungi dan kelola akses pengguna dengan kontrol identitas otomatis dan tata kelola berbasis risiko di seluruh hybrid cloud.
Tingkatkan IAM with Verify untuk akses hybrid yang mulus, dan perkuat perlindungan identitas dengan mengungkap risiko berbasis identitas tersembunyi dengan AI.