Temukan informasi terperinci tentang banyak topik manajemen data, mulai dari dasar-dasar data dan basis data hingga arsitektur data, tata kelola data, dan banyak lagi.
Manajemen data adalah praktik organisasi dalam mengumpulkan, mengatur, merancang, mengatur, memproses, dan memelihara data secara aman dan efektif sehingga dapat digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan.
Semakin lama, manajemen data semakin memperhatikan untuk membuat data yang ‘Siap untuk AI‘—berkualitas tinggi, dapat diakses, dan dipercaya untuk melatih model kecerdasan buatan (AI). Sebuah survei baru-baru ini oleh analis industri Gartner menemukan bahwa 63 persen organisasi merasa mereka tidak memiliki, atau tidak yakin mereka memiliki, praktik manajemen data yang tepat untuk AI.1
Panduan komprehensif ini membahas segala hal mulai dari dasar-dasar manajemen data hingga cakupan platform data, arsitektur data, rekayasa data, tata kelola data, dan banyak lagi.
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Strategi manajemen data membantu organisasi memastikan bahwa data selalu tersedia, terintegrasi, diatur, aman, dan akurat. Ini membentuk fondasi untuk transformasi digital, inisiatif AI dan hasil bisnis yang lebih baik.
Intinya, data adalah kumpulan fakta, angka, kata-kata, pengamatan atau informasi berguna lainnya. Tetapi data datang dalam berbagai bentuk, masing-masing ditentukan oleh karakteristik, sumber, dan format yang unik.
Ada basis data untuk hampir setiap aplikasi manajemen data atau pemrosesan data. Jelajahi basis data relasional, basis data vektor, basis data terdistribusi, mesin kueri—semuanya ada di sini.
Platform data—termasuk gudang data, data lake, dan rumah danau data—memungkinkan pengumpulan, transformasi, analisis, dan tata kelola data untuk tugas-tugas tertentu.
Arsitektur data menggambarkan bagaimana data dikelola—dari pengumpulan hingga konsumsi—dan menetapkan cetak biru agar bagaimana data mengalir melalui organisasi. Data ini juga menjadi fondasi bagi operasi pemrosesan data dan aplikasi kecerdasan buatan (AI).
Insinyur data merancang sistem untuk agregasi, penyimpanan, dan analisis data dalam skala besar, dan memberdayakan organisasi untuk mendapatkan insight secara real time dari kumpulan data besar.
Jelajahi cara untuk pindah informasi digital antara sistem, perangkat, dan lokasi, termasuk transfer file, streaming data, dan migrasi data.
Integrasi data menyatukan data dari sumber yang berbeda, mengubahnya menjadi struktur yang konsisten dan membuatnya dapat diakses untuk pemrosesan, analisis, dan pengambilan keputusan.
Pemrosesan data adalah konversi data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan melalui langkah-langkah terstruktur, seperti pengumpulan, persiapan, analisis, dan penyimpanan. Kini, machine learning (ML), AI, dan pemrosesan paralel—atau komputasi paralel—memungkinkan pemrosesan data berskala besar.
Big data mencakup kumpulan data besar dan kompleks dalam berbagai format, termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang menuntut pendekatan analitis lanjutan untuk mengekstraksi insight.
Manajemen data perusahaan (EDM) adalah manajemen data dalam skala besar—mengatur, mengatur, dan mengoptimalkan data perusahaan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan dan pengumpulan hingga penyimpanan, integrasi, penggunaan, dan akhirnya pengarsipan atau pembuangan.
Kualitas data mengukur seberapa baik kumpulan data memenuhi kriteria untuk akurasi, kelengkapan, validitas, konsistensi, keunikan, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan tujuan. Ini penting untuk semua inisiatif tata kelola data dalam suatu organisasi.
Tata kelola data membantu memastikan ketersediaan, keamanan, dan integritas data dengan mendefinisikan dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur untuk pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan data.
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