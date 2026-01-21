Semakin lama, manajemen data semakin memperhatikan untuk membuat data yang ‘Siap untuk AI‘—berkualitas tinggi, dapat diakses, dan dipercaya untuk melatih model kecerdasan buatan (AI). Sebuah survei baru-baru ini oleh analis industri Gartner menemukan bahwa 63 persen organisasi merasa mereka tidak memiliki, atau tidak yakin mereka memiliki, praktik manajemen data yang tepat untuk AI.1

Panduan komprehensif ini membahas segala hal mulai dari dasar-dasar manajemen data hingga cakupan platform data, arsitektur data, rekayasa data, tata kelola data, dan banyak lagi.