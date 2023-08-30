Arsitektur DataOps: 5 Komponen Utama dan Cara Memulai

1. Sumber data

Sumber data adalah tulang punggung dari setiap arsitektur DataOps. Sumber tersebut mencakup berbagai basis data, aplikasi, API, dan sistem eksternal tempat data dikumpulkan dan diambil. Sumber data dapat berupa data terstruktur atau tidak terstruktur, dan mereka dapat berada di on premises atau di cloud.

Arsitektur DataOps yang dirancang dengan baik harus mengatasi tantangan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, memastikan bahwa data bersih, konsisten, dan akurat. Menerapkan pemeriksaan kualitas data, pembuatan profil data, dan katalogisasi data sangat penting untuk mempertahankan pandangan yang akurat dan terkini tentang aset data organisasi.

2. Pengambilan dan pengumpulan data

Penyerapan dan pengumpulan data melibatkan proses memperoleh data dari berbagai sumber dan membawanya ke lingkungan DataOps. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan teknik, seperti pemrosesan batch, streaming, atau penyerapan real-time.

Dalam arsitektur DataOps, sangat penting untuk memiliki proses ingest data yang efisien dan dapat diskalakan, yang mampu menangani data dari berbagai sumber dan format. Ini membutuhkan penerapan alat dan praktik integrasi data yang kuat, seperti validasi data, pembersihan data, dan manajemen metadata. Praktik-praktik ini membantu memastikan bahwa data yang dicerna akurat, lengkap, dan konsisten di semua sumber.

3. Penyimpanan data

Setelah data dicerna, data harus disimpan dalam platform penyimpanan yang sesuai yang dapat mengakomodasi volume, variasi, dan kecepatan data yang sedang diproses. Platform penyimpanan data dapat mencakup basis data relasional tradisional, database NoSQL, data lakes, atau layanan penyimpanan berbasis cloud.

Arsitektur DataOps harus mempertimbangkan kinerja, skalabilitas, dan implikasi biaya dari platform penyimpanan data yang dipilih. Ini juga harus mengatasi masalah yang terkait dengan keamanan data, privasi, dan kepatuhan, terutama ketika berhadapan dengan data sensitif atau diatur.

4. Pengolahan dan transformasi data

Pemrosesan dan transformasi data melibatkan manipulasi dan konversi data mentah ke dalam format yang cocok untuk analisis, pemodelan, dan visualisasi. Ini mungkin termasuk operasi seperti penyaringan, agregasi, normalisasi, dan pengayaan, serta teknik yang lebih maju seperti machine learning dan pemrosesan bahasa alami.

Dalam arsitektur DataOps, pemrosesan dan transformasi data harus diotomatisasi dan disederhanakan menggunakan alat dan teknologi yang dapat menangani volume besar data dan transformasi kompleks. Ini mungkin melibatkan penggunaan pipeline data, platform integrasi data, atau kerangka kerja pemrosesan data.

5. Pemodelan dan komputasi data

Pemodelan dan komputasi data melibatkan pembuatan model analitik, algoritma, dan perhitungan yang memungkinkan organisasi memperoleh insight dan membuat keputusan berbasis data. Ini dapat mencakup analisis statistik, machine learning, kecerdasan buatan, dan teknik analitik canggih lainnya.

Aspek kunci dari arsitektur DataOps adalah kemampuan untuk mengembangkan, menguji, dan menerapkan model data dan algoritma dengan cepat dan efisien. Ini membutuhkan integrasi platform ilmu data, alat manajemen model, dan sistem kontrol versi yang memfasilitasi kolaborasi dan eksperimen di antara ilmuwan data, analis, dan insinyur.