Apa itu data basi?

Data basi adalah informasi yang sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, atau tidak lagi cocok untuk tujuan yang dimaksud. Juga disebut sebagai informasi basi atau data lama, ini merupakan salah satu tantangan yang paling merambat dan kurang ditangani dalam manajemen data modern.



Tidak seperti kesalahan yang diperkenalkan pada titik pengumpulan data, kebasian adalah produk dari waktu. Data menjadi basi karena kondisi yang digambarkannya berubah, secara bertahap menurunkan kualitas data dan ketepatan waktu.

Data basi tidak akan memberi tahu Anda tentang keberadaannya. Data ini berada di seluruh infrastruktur data dan sistem kecerdasan buatan (AI), secara diam-diam membentuk keputusan lama setelah keakuratannya berakhir. Laporan tahun 2025 dari IBM Institute for Business Value (IBV) menemukan bahwa 43% dari chief operations officer mengidentifikasi masalah kualitas data sebagai prioritas data yang paling signifikan.1

Ketika organisasi meningkatkan ketergantungan mereka pada data untuk analitik dan AI, konsekuensi dari operasi pada data yang ketinggalan zaman menjadi terlalu besar untuk diabaikan, peluang yang terlewatkan, inefisiensi operasional, dan terkikisnya kepercayaan pada sistem yang mendukung pengambilan keputusan.