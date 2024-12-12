Apa itu sinkronisasi data?

Sinkronisasi data, atau data sync, adalah proses berkelanjutan untuk menjaga catatan data tetap akurat dan seragam di seluruh sistem jaringan dan perangkat.
Sinkronisasi data sangat penting untuk menjaga kualitas data yang optimal dalam aplikasi, dengan contoh penggunaan mulai dari sinkronisasi perangkat mobile hingga manajemen basis data perusahaan yang kompleks.
Lingkungan digital semakin terdistribusi; mereka terdiri dari berbagai server, aplikasi, dan komponen jaringan yang tersebar di seluruh negara dan benua. Dan secara bersamaan, baik konsumen maupun bisnis semakin bergantung pada aplikasi berbasis cloud dan cloud native.
Bersama-sama, tren ini berarti ekosistem TI multimodal yang luas dan dinamis yang menghasilkan sejumlah besar data (dari beragam sumber, dalam berbagai format) yang harus diurai dan diproses. Catatan data juga sering berubah di lingkungan TI modern.
Untuk menjaga sistem berjalan secara efektif, tim pengembangan harus memastikan bahwa semua aplikasi dalam infrastruktur memiliki akses ke dan bekerja dengan data seragam yang akurat.
Di sinilah peran alat sinkronisasi data.
Layanan sinkronisasi data mengotomatiskan proses rekonsiliasi data sehingga setiap komponen jaringan bekerja dengan catatan data yang akurat dan terkini setiap saat, dan seluruh jaringan bekerja secara efisien untuk tim dan pengguna TI. Tanpa alat sinkronisasi data, tim harus menyebarkan perubahan catatan melalui ekosistem dengan menggunakan entri data manual yang membosankan.
Perangkat lunak sinkronisasi membantu memastikan bahwa aplikasi perusahaan, sistem, dan jaringan berjalan pada data terbaru, membantu bisnis memanfaatkan kekayaan data yang dihasilkan arsitektur modern dengan lebih baik.
Sinkronisasi data melibatkan berbagai metode manajemen data, alat dan teknik, tetapi sebagian besar pendekatan jatuh ke dalam beberapa kategori berdasarkan “arah” dan waktu pembaruan data.
Sinkronisasi satu arah—juga disebut sinkronisasi unidireksional—memperbaharui sistem target berdasarkan perubahan pada sistem sumber. Data disalin dari lokasi sumber ke lokasi target dan perubahan berjalan dari sumber ke target tanpa berjalan kembali ke sumber.
Sinkronisasi satu arah sering digunakan untuk tugas cadangan dan distribusi data, seperti menyinkronkan file lokal ke penyimpanan cloud dan menyalin konten dari server asal ke server edge dalam jaringan pengiriman konten (CDN).
Meskipun sering dianggap sebagai jenis sinkronisasi, sinkronisasi satu arah bukanlah sinkronisasi sesungguhnya, karena tidak mengubah sistem sumber sama sekali.
Dengan sinkronisasi dua arah, perubahan yang dibuat di kumpulan data sumber atau target disebarkan ke komponen lain. Data mengalir di kedua arah, memungkinkan perubahan dalam satu sistem tercermin di sistem lainnya, terlepas dari komponen mana yang memulai sinkronisasi.
Sinkronisasi dua arah—juga disebut sinkronisasi bidireksional—mengharuskan sistem untuk terus memantau satu sama lain untuk mengidentifikasi perubahan dan merekonsiliasi perbedaan (sering kali menggunakan proses resolusi konflik untuk mengatasi ketidaksesuaian data).
Sinkronisasi dua arah biasanya digunakan di lingkungan di mana data dapat dimodifikasi dari berbagai sumber, sehingga sangat cocok untuk menyinkronkan tugas dalam aplikasi kolaboratif (menyinkronkan kalender atau kontak di seluruh perangkat, misalnya).
Sinkronisasi multi-arah memungkinkan beberapa sistem berfungsi sebagai sumber kebenaran, memungkinkan pembaruan dari sistem apa pun. Setiap sistem di jaringan dapat menulis perubahan dan menyebarkannya ke sistem lain dan beberapa sistem sumber dapat membuat pembaruan secara bersamaan.
Sinkronisasi multiarah sering diterapkan di lingkungan terdistribusi untuk menyinkronkan data secara efisien di seluruh aplikasi global. Karena sinkronisasi multiarah memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan data di beberapa lokasi dalam file data yang sama, ini berguna untuk menyinkronkan file di platform penyimpanan berbasis cloud (Dropbox, misalnya).
Sinkronisasi hybrid dengan lancar merekonsiliasi data di seluruh sumber—termasuk data lakes dan warehouse—dalam lingkungan komputasi hybrid. Sinkronisasi data dalam arsitektur hybrid sangat kompleks, karena menggabungkan pusat data dengan data cloud publik dan cloud pribadi serta berbagai platform data.
Sinkronisasi data SQL berfungsi sebagai salah satu contoh. Sinkronisasi data SQL memungkinkan tim mengedit data secara dua arah di seluruh cloud dan grup sinkronisasi on premises (klaster basis data yang dipilih untuk sinkronisasi dalam transfer atau pertukaran data tertentu). Sistem ini mengandalkan dinamika sinkronisasi hub-and-spoke—di mana satu basis data berfungsi sebagai hub dan menyebarkan perubahan data ke basis data anggota—untuk menjaga agar aplikasi hybrid tetap berjalan optimal.
Sinkronisasi real-time, yang disebut juga sebagai pembaruan data sinkronis, menyelaraskan pembaruan data secara instan (seperti yang terjadi pada sistem asal) sehingga pengguna di seluruh jaringan memiliki akses ke informasi terbaru. Tim TI dapat menggunakan metode transfer file berbasis web atau lokal—atau alat ekstrak, transformasi, muat (ETL)—untuk mengelola proses transmisi data.
Sinkronisasi real-time sering digunakan untuk melakukan pembaruan pada layanan yang sensitif terhadap waktu, seperti alat konferensi video, platform perbankan online, dan feed data langsung (misalnya alat perdagangan saham).
Sinkronisasi batch, atau pembaruan data asinkron, melibatkan pengumpulan perubahan selama satu periode waktu dan kemudian menerapkan semuanya sekaligus. Pembaruan terjadi pada interval reguler yang telah ditentukan sebelumnya, seperti setiap malam atau setiap jam, sehingga meminimalkan dampak pada sumber daya sistem selama waktu penggunaan puncak. Dalam beberapa kasus, personel TI secara manual memicu pembaruan sistem berdasarkan peristiwa sistem tertentu.
Karena pembaruan tidak terjadi secara real-time, sinkronisasi batch paling baik untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan sensitivitas waktu (misalnya cadangan basis data) atau jika pembaruan real-time tidak memungkinkan (seperti pada sistem dengan konektivitas jaringan sporadis).
Sebagian besar alat sinkronisasi data terkemuka dapat mengakomodasi beberapa dinamika sinkronisasi. Sinkronisasi berbasis push, misalnya, mengharuskan sistem sumber untuk secara proaktif mengirimkan modifikasi data ke sistem target ketika terjadi perubahan. Sinkronisasi berbasis tarikan mengharuskan sistem target membuat permintaan sinkronisasi dan "menarik" data dari sumbernya. Di lingkungan sinkronisasi berbasis peristiwa, perubahan muncul sebagai peristiwa dalam stream peristiwa dan beberapa sistem dapat menyerap pembaruan data secara bersamaan (tetapi secara independen).
Dan dengan Change Data Capture (CDC), sebuah pola desain perangkat lunak yang dinamis, alat sinkronisasi melacak semua perubahan pada basis data dan gudang data, dan memungkinkan pengguna untuk "menangkap" dan menerapkan perubahan tersebut di bagian hilir.
Alat sinkronisasi data mengandalkan beberapa proses dan sistem yang sedang berjalan untuk menjaga keakuratan data dan efisiensi jaringan di seluruh lingkungan. Proses utama meliputi:
Sinkronisasi file memastikan bahwa semua contoh file diperbarui ketika terjadi perubahan pada file otoritatif. Alih-alih pengguna secara manual mengidentifikasi file yang dimodifikasi dan menyalinnya satu per satu, perangkat lunak sinkronisasi menganalisis file dan melakukan pembaruan yang diperlukan secara otomatis.
CDN adalah salah satu contoh mekanisme sinkronisasi file. CDN digunakan untuk mendistribusikan dan menyimpan pustaka konten di seluruh jaringan server yang tersebar secara geografis, memungkinkan server lokal untuk menangani permintaan data yang menggunakan salinan file lokal. Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa layanan sinkronisasi file yang terus menerus menyalin file dari server asal ke server edge.
Sinkronisasi file bergantung pada dua jenis transfer file untuk mempertahankan data yang konsisten di seluruh sistem yang berbeda.
Transfer file penuh menyalin seluruh file dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini adalah proses yang efektif, tetapi dapat menggunakan sumber daya jaringan secara berlebihan dalam situasi di mana hanya sebagian file yang perlu diperbarui secara teratur.
Transfer file tambahan bertahap mengatasi masalah ini dengan hanya memperbarui bagian file yang dimodifikasi.
Layanan sinkronisasi file berguna untuk memperbarui data pada perangkat portabel seperti flash drive dan hard disk eksternal.
Sistem file terdistribusi (DFS) menyebarkan infrastruktur penyimpanan di beberapa node, server file, dan lokasi, tetapi menggunakan satu namespace terpadu dan salinan berkas data otoritatif untuk menjaga harmonisasi data.
Setiap node DFS biasanya menampung sebuah segmen dari seluruh sistem file, dan file dibagi dan didistribusikan ke beberapa node tersebut. Pengguna dapat mengakses file dan direktori yang seolah-olah disimpan pada satu sistem, terlepas dari lokasi fisik data.
Sistem file terdistribusi sering bergantung pada replikasi data, di mana file atau segmen file diduplikasi dan disimpan di beberapa node untuk melindungi redundansi. Jika satu node atau server penyimpanan gagal, data tetap dapat diakses melalui duplikat.
Khususnya, sinkronisasi file dalam DFS hanya dapat terjadi di antara sistem dengan hak istimewa jaringan yang sesuai dan di antara sistem yang secara aktif terhubung ke jaringan.
DFS sangat berguna untuk berbagi dan menyinkronkan file hanya baca (misalnya, katalog produk).
Kontrol versi adalah metode sinkronisasi data di mana beberapa kontributor bekerja pada satu kumpulan file atau dokumen sekaligus melacak perubahan dan menyimpan riwayat revisi. Pendekatan ini membantu alat sinkronisasi mengakomodasi file data yang memerlukan pembaruan simultan oleh beberapa pengguna. Setiap pengguna dapat melakukan pengeditan secara independen tanpa mengganggu pekerjaan pengguna lain.
Sistem kontrol versi (VCS) bertujuan untuk mempertahankan satu versi file saat ini. Ketika seorang pengguna melakukan perubahan ke repositori pusat, VCS mengintegrasikannya dan mendistribusikan pembaruan ke semua pengguna lain secara bersamaan
File biasanya diperiksa dan dikunci selama pembaruan dan diperiksa kembali ketika pembaruan selesai. Fungsi penguncian file mencegah konflik data yang dapat muncul ketika beberapa pengguna mencoba mengedit file secara lokal sebelum perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna mencapai server asal. Karena VCS menyimpan riwayat revisi yang komprehensif, pengguna dapat mengakses, meninjau, dan memulihkan versi sebelumnya bila perlu.
Sinkronisasi basis data menyalin data secara dua arah antara basis data dan komponen data lainnya dengan struktur tabel. Untuk mempercepat proses sinkronisasi, setiap basis data jaringan diberi kunci utama yang mengidentifikasi satu baris basis data.
Sinkronisasi basis data melibatkan empat proses utama.
Sinkronisasi insert menyalin catatan basis data dari basis data sumber ke basis data target dengan mencocokkan nilai kunci utama. Jika alat sinkronisasi memperhatikan perubahan data pada basis data sumber, itu akan menambahkan baris yang hilang ke basis data target.
Sinkronisasi drop, kebalikan dari sinkronisasi insert, menghapus catatan data dari basis data target jika catatan tersebut dihapus dari sumbernya.
Dengan sinkronisasi pembaruan, perubahan pada basis data sumber harus disebarkan ke basis data target. Alat sinkronisasi menggantikan baris usang di basis data target dengan data sinkronisasi dari sumbernya, sehingga setiap basis data jaringan identik.
Sinkronisasi mixed menggunakan kombinasi sinkronisasi insert, drop, dan update untuk mengotomatiskan proses sinkronisasi basis data.
Pencerminan data, juga disebut sebagai komputasi cermin, menciptakan salinan identik (cermin) data dan menyimpannya pada penyimpanan terpisah, di beberapa sistem di lokasi yang berbeda. Setiap modifikasi pada sistem primer segera direplikasi ke sistem sekunder yang menyimpan salinan cerminan.
Bergantung pada implementasi dan persyaratan tertentu, perubahan data dapat direplikasi secara instan atau dengan penundaan minimal, sehingga memastikan file yang ada saat ini adalah file yang sama di seluruh jaringan.
Istilah sinkronisasi data, data replication dan Integrasi data terkadang digunakan secara bergantian. Meskipun saling terkait, namun proses-proses ini berbeda dan setiap proses memiliki peran spesifik dalam manajemen data dan layanan TI.
Sinkronisasi data adalah proses menjaga konsistensi data di seluruh sistem atau perangkat dengan menggunakan pembaruan data secara real-time dan terjadwal.
Replikasi data adalah proses menyalin data dari lokasi sumber ke lokasi target di sekitar jaringan. Sangat penting untuk mencapai ketersediaan data yang tinggi dalam jaringan terdistribusi, karena ketersediaan data tersebut mendukung penyeimbangan beban dan protokol pemulihan bencana. Jika penyimpanan data utama tidak tersedia karena alasan apa pun, sistem dapat menggunakan replika sebagai cadangan untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan data yang mereka butuhkan tanpa latensi tambahan.
Data replication mendukung banyak fungsi sinkronisasi data, termasuk komputasi cermin dan pemeliharaan DFS.
Integrasi data, juga sering merupakan komponen sinkronisasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem terpadu untuk membuat data jaringan lebih mudah diakses oleh pengguna dan aplikasi. Hal ini juga berfokus pada standardisasi data dengan format data yang berbeda dan dari sumber yang berbeda untuk kompatibilitas sistem yang lebih luas.
Replikasi data dan integrasi data dapat berguna—dan seringkali penting—untuk tugas sinkronisasi data. Namun, kedua proses juga memiliki berbagai contoh penggunaan dan aplikasi di luar sinkronisasi data.
Alat dan solusi sinkronisasi data membantu mengotomatiskan proses sinkronisasi sehingga personel TI dapat berfokus pada tingkat tugas yang lebih tinggi. Namun, memaksimalkan manfaat solusi sinkronisasi data dapat memerlukan pendekatan yang lebih disesuaikan.
Berikut adalah beberapa cara bisnis dapat mengoptimalkan perangkat lunak sinkronisasi data:
Untuk membuat integrasi khusus, tim pengembangan menggunakan kode khusus untuk membangun solusi sinkronisasi baru dari awal, sehingga klien dapat menyesuaikan solusi dengan kebutuhan organisasi dan infrastruktur mereka.
Integrasi khusus memerlukan investasi waktu, tenaga, dan keahlian yang signifikan dari tim teknisi; namun, integrasi ini juga memberikan kendali penuh atas proses sinkronisasi data kepada bisnis tanpa bergantung pada perangkat lunak pihak ketiga.
Integrasi asli menerapkan integrasi yang dibangun sebelumnya dari aplikasi dan aliran data ke aplikasi lain. Mereka langsung menghubungkan aplikasi melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API)—perantara perangkat lunak yang memungkinkan data mengalir dengan lancar di antara komponen perangkat lunak.
Integrasi native bisa lebih hemat biaya daripada solusi sinkronisasi data lainnya, karena tidak memerlukan pengodean. Namun, integrasi ini tidak menawarkan fleksibilitas yang sama dengan solusi khusus, jadi mungkin tidak cocok untuk kebutuhan setiap organisasi.
iPaaS adalah rangkaian alat dan solusi layanan mandiri berbasis cloud yang mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi yang dihosting di lingkungan TI berbeda. iPaaS mengintegrasikan aplikasi pada tingkat API dan mengotomatiskan alur kerja dan jalur data, sehingga perubahan pada antarmuka pengguna aplikasi tidak mengganggu sinkronisasi data.
Tanpa validasi data yang tepat, resolusi konflik, dan protokol penanganan kesalahan, integrasi iPaaS dapat segera kelebihan beban, terutama ketika bekerja dengan kumpulan data besar yang memerlukan pembaruan sering. Namun, solusi iPaaS biasanya menawarkan berbagai aplikasi siap pakai dan templat otomatisasi yang memungkinkan tim menerapkan sinkronisasi data kinerja tinggi tanpa keterlibatan pengembang.
Perangkat lunak otomatisasi proses robotik (RPA) menggunakan bot untuk menyalin dan menempelkan data antar aplikasi di tingkat antarmuka, menciptakan solusi cepat dan sementara untuk sinkronisasi data.
Alat RPA memerlukan pemeliharaan untuk memastikan bot selalu bekerja dengan data yang akurat, tetapi alat tersebut dapat diterapkan dengan cepat untuk tugas-tugas jangka pendek tertentu, seperti menghapus data pelanggan dari satu sistem dan menambahkannya ke sistem yang lain. Alat RPA paling berguna dalam situasi di mana tidak ada opsi integrasi lain yang tersedia atau ketika tim memerlukan perbaikan sementara.
Menggunakan alat sinkronisasi data meningkatkan kekonstanan data di seluruh sistem, bahkan di lingkungan TI terdistribusi. Alat ini juga menawarkan manfaat berikut bagi bisnis:
Tanpa alat sinkronisasi, karyawan harus menyinkronkan data secara manual di seluruh platform dan layanan. Entri data manual adalah proses yang membosankan dan memakan waktu yang mengalihkan fokus personel TI dari tugas dengan tingkat yang lebih tinggi. Entri data manual juga meningkatkan kemungkinan kesalahan manusia, yang dapat menimbulkan perbedaan data dan eror pada jaringan di masa mendatang.
Dengan perangkat lunak sinkronisasi data, semua proses penanganan data berjalan otomatis, sehingga membantu bisnis meminimalkan kehilangan data, merampingkan manajemen data, dan memanfaatkan sinkronisasi yang akurat dan cepat.
Data yang tidak disinkronkan dapat menciptakan silo data, yang berdampak negatif pada produktivitas pekerja. Dalam lingkungan yang terisolasi, karyawan sering kali harus mengirim permintaan data, menunggu permintaan disetujui, dan kemudian menunggu pengiriman data.
Sinkronisasi data menghilangkan masalah ini dengan memastikan bahwa semua salinan data yang tersedia identik dan bahwa setiap pengguna memiliki tampilan data jaringan yang terpadu, semuanya tanpa gangguan dan permintaan data yang memakan waktu.
Ketika setiap anggota departemen TI bekerja dengan data yang sama dan terkini, mereka dapat berkomunikasi dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Data yang tersinkronisasi juga membantu tim TI mengatasi masalah, tantangan, dan peningkatan secara kolektif, sehingga penanganan kesalahan menjadi upaya kelompok dan inovasi menjadi lebih cepat dan mudah.
Dalam banyak kasus, perubahan data menyebar melalui jaringan secara terus-menerus dan secara real-time (atau nyaris seketika). Pembaruan data dengan segera dan berkelanjutan dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat. Dan analisis yang akurat membantu tim mendapatkan insight yang andal, berbasis data, dan dapat ditindaklanjuti. Insight data memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika jaringan dan memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan dukungan pelanggan dan protokol pengambilan keputusan.
Sinkronisasi data membantu tim menambahkan sumber data dan komponen baru ke jaringan dengan lancar, memastikan konsistensi dan akurasi data saat jaringan berkembang. Seiring meningkatnya skala organisasi, sinkronisasi data membantu penskalaan jaringan komputasi untuk mengimbanginya.
Pelajari bagaimana CEO dapat menggunakan AI generatif untuk mengotomatiskan TI dan meningkatkan kinerja bisnis.
Dengan mengotomatiskan operasi, tim dapat secara dinamis dan berkelanjutan memastikan kinerja aplikasi yang hemat biaya.
Pelajari cara memosisikan ulang tim TI Anda serta menambahkan AI dan otomatisasi TI ke organisasi Anda untuk kesuksesan bisnis.
Secara otomatis menskalakan infrastruktur TI Anda yang ada untuk kinerja yang lebih tinggi dengan biaya lebih rendah.
Temukan bagaimana AI untuk operasi TI memberikan insight yang Anda butuhkan untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
Bergerak melampaui otomatisasi tugas sederhana untuk menangani proses dengan profil tinggi, yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan dengan adopsi dan skala bawaan.
Temukan cara AI mengoperasikan operasi TI memberikan insight untuk mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.