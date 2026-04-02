Apa itu pengoptimalan kueri?

Aplikasi bergantung pada basis data untuk mengambil informasi dengan cepat dan konsisten. Ketika kueri tidak efisien, basis data dapat menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk melakukan pemindaian tabel, menyortir catatan, atau menggabungkan kumpulan data besar. Penundaan ini dapat memperlambat antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan beban kerja analitik, sehingga menciptakan kemacetan yang menurunkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Ketika organisasi mengumpulkan lebih banyak data, basis data harus mendukung beban kerja yang semakin kompleks yang didorong oleh volume yang besar, jenis data yang beragam, dan pola kueri yang lebih menuntut.

Dengan datasphere global yang diperkirakan akan mencapai 393,9 zettabyte pada tahun 2028, kueri yang dulunya memproses ribuan baris pada akhirnya dapat memproses jutaan atau miliaran. Pengoptimalan kueri meningkatkan skalabilitas dengan memungkinkan kueri yang efisien, bahkan ketika jumlah data dan kompleksitas beban kerja meningkat.