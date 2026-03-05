IBM Db2 menetapkan standar baru sebagai basis data otonom untuk era AI agen

Hari ini, IBM telah memperkenalkan babak baru Db2: basis data otonom yang didukung oleh Db2 Genius Hub yang baru dirilis. Basis data otonom ini secara proaktif memantau, mendeteksi, dan menanggapi masalah, serta bertindak secara mandiri bila diperlukan dengan pengawasan manusia.
Pengalaman ini dimungkinkan melalui Db2 Genius Hub, sebuah konsol generasi berikutnya yang didukung AI, yang mengubah cara administrator basis data Db2 (DBA) mengelola lingkungan data yang luas dan kompleks dengan mengalihkan operasi basis data dari pemecahan masalah reaktif menjadi ketahanan proaktif berbasis agen.
Selama puluhan tahun, Db2 telah mendukung beban kerja yang sangat penting, di mana keandalan adalah hal yang tidak bisa ditawar dan waktu henti bukanlah pilihan. Db2 Genius Hub menghadirkan operasi yang mengutamakan kecerdasan ke lingkungan Db2 ini, sehingga tim data dapat menikmati:
Selama bertahun-tahun, operasi basis data telah terjebak dalam siklus pekerjaan manual yang hanya sekadar “menjaga agar sistem tetap berjalan”. Ketika DBA terikat pada siklus peringatan yang tak ada habisnya, skrip yang terfragmentasi, dan pemecahan masalah yang reaktif, perusahaan kehilangan asetnya yang paling berharga: waktu untuk berinovasi. Kami bergerak melampaui pemeliharaan ke masa depan otonomi yang terkendali, di mana sistem basis data menangani tugas-tugas yang terdefinisi dengan jelas sambil tetap menjaga penilaian manusia sebagai intinya, sehingga membebaskan tim untuk fokus pada pekerjaan yang mendorong inovasi dan ketahanan.
“Sementara banyak vendor puas hanya dengan menerapkan label 'AI-enabled' generik ke infrastruktur lama dan menyebutnya modernisasi, IBM telah melakukan upaya besar untuk menyematkan penalaran agen secara langsung ke pengalaman manajemen basis data dengan IBM Db2 Genius Hub,” kata Brad Shimmin, VP dan Practice Lead di The Futurum Group. “Kemampuan yang tersedia saat ini bukanlah sekadar 'AI-washing'. Db2 Genius Hub dirancang untuk berfungsi sebagai pengganda kekuatan nyata yang menggeser peran DBA dari sekadar memantau dasbor secara reaktif menjadi tata kelola proaktif. Dengan mengotomatiskan sebagian besar pekerjaan operasional yang membebani tim data saat ini, rilis ini menghadirkan otonomi pragmatis, yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan perusahaan untuk membuka nilai bisnis yang sesungguhnya.”
Db2 Genius Hub adalah konsol manajemen data yang didukung AI dan memperkenalkan kemampuan untuk operasi Db2, didasarkan pada penalaran berbasis AI serta alur kerja agen bawaan.
Db2 Genius Hub menetapkan arah yang jelas menuju operasi basis data otonom, sambil tetap memberikan kendali pada tim. Hari ini, pada peluncurannya, sistem beroperasi sebagai sistem ‘human-in-the-loop’, di mana eksekusi dirancang untuk persetujuan eksplisit dan otomatisasi dengan batasan yang jelas. Seiring pengembangan Db2 Genius Hub, kemampuan konsol ini akan diperluas untuk mendukung operasi otonom di lingkungan yang aman dan terkelola, memungkinkan tim untuk menerapkan otonomi dengan kecepatan mereka sendiri sambil mempertahankan transparansi dan kontrol di seluruh lingkungan produksi.
Db2 Genius Hub menghadirkan kemampuan basis data otonom melalui tiga area operasional inti yang menentukan bagaimana operasi basis data sehari-hari berubah:
Tim merasakan dampak terbesar selama insiden ketika setiap menit sangat berharga.
“IBM Db2 Genius Hub adalah pengganda kekuatan untuk tim data kami,” kata Frank Fillmore, CEO, Fillmore Group. “Perbedaannya langsung terasa: alih-alih merekonstruksi insiden dari dasbor dan log, kita dapat mengetahui 'apa yang berubah' dan 'apa yang harus dilakukan selanjutnya' dalam hitungan menit. Dan karena sistem ini dirancang untuk kontrol human-in-the-loop, kita dapat bertindak lebih cepat tanpa melepaskan pengawasan. Inilah jenis inovasi yang dapat meningkatkan bisnis Anda.”
Berikut ini contoh penerapannya dalam insiden yang sering dihadapi tim: respons insiden di tengah hari.
Hasilnya: waktu penyelesaian yang lebih cepat, gangguan yang berkurang, dan pengoperasian yang lebih meyakinkan.
Db2 telah lama menjadi basis data andalan perusahaan ketika kinerja, prediktabilitas, dan tata kelola menjadi hal yang penting. Db2 Genius Hub adalah terobosan terbaru dari IBM, yang menghadirkan pengalaman basis data otonom dengan kecerdasan agen untuk mengelola beban kerja yang sangat penting.
* Hasil didasarkan pada pengujian prarilis internal. Metrik ini bersifat sementara dan dapat bervariasi tergantung lingkungan, beban kerja, dan konfigurasi.