Dari layanan streaming dan media sosial hingga belanja online, pelanggan mengharapkan pengalaman digital yang selalu aktif. Bagi perusahaan, waktu aktif bukan lagi tujuan TI tetapi metrik bisnis. Biaya kegagalan sangat besar: perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia kehilangan sekitar USD 400 miliar per tahun karena waktu henti yang tidak direncanakan.

Pada saat yang sama, lonjakan data tidak terstruktur dari log peristiwa, telemetri, dan aliran data membuat operasi lebih kompleks di seluruh wilayah dan lingkungan cloud, sehingga meningkatkan kemungkinan kegagalan sistem. Organisasi membutuhkan basis data yang andal yang dapat menangani beragam jenis data dan skala sesuai permintaan di seluruh infrastruktur global. Cassandra direkayasa untuk memenuhi tuntutan ini.

Industri mengandalkan kinerja tinggi Cassandra untuk memproses miliaran operasi penulisan (menyisipkan, memperbarui, dan menghapus) sambil melayani pengguna dengan akurasi waktu nyata. Ketahanannya berasal dari mereplikasi data di seluruh server komoditas, atau mesin standar siap pakai, meminimalkan risiko pemadaman dan memastikan daya tahan bahkan ketika perangkat keras gagal.

Kemampuan Cassandra dalam mengelola beban kerja di berbagai pusat data memberikan konsistensi dan ketersediaan bagi perusahaan di seluruh dunia. Organisasi seperti Netflix dan Amazon menggunakan Cassandra untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi sambil melindungi dari waktu henti dan kehilangan data. Faktanya, tim Platform Manajemen Aset Netflix menggunakan Cassandra untuk mengelola sekitar 1,9 miliar anotasi (sekitar 2,6 TB), setelah menggandakan klasternya dari 12 menjadi 24 node.