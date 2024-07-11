Apa itu komputasi klaster?

Selain komputasi klaster, ada dua jenis komputasi terdistribusi lainnya yang umum digunakan yang juga memiliki jaringan komputer terhubung: komputasi grid dan komputasi peer-to-peer.

Komputasi grid: Dalam ilmu komputer, infrastruktur komputasi grid disiapkan untuk menggabungkan sumber daya komputasi yang berada di lokasi fisik yang berbeda. Sumber daya komputasi yang tersedia dari mesin yang berbeda digabungkan dan digunakan bersama untuk memecahkan masalah. Seperti klaster, komputasi grid menggunakan sumber daya dari beberapa komputer yang saling terhubung.

Namun, tidak seperti klaster, hanya sumber daya yang tidak digunakan pada komputer yang terhubung melalui arsitektur grid yang digunakan. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, merupakan contoh terkenal dari komputasi grid, di mana sumber daya komputasi yang tidak terpakai dari banyak komputer digunakan untuk menganalisis sinyal radio dari luar angkasa untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi.2

Komputasi peer-to-peer: Komputasi atau jaringan peer-to-peer (P2P), membutuhkan dua komputer atau lebih untuk terhubung sebagai "rekan" di jaringan, yang berarti mereka memiliki kekuatan dan izin yang sama. Tidak seperti komputasi klaster, arsitektur P2P tidak memerlukan pendekatan manajemen terpusat.

Pada jaringan P2P, setiap node bertindak sebagai mesin klien (komputer yang membutuhkan akses ke layanan) dan server (komputer yang menyediakan layanan). Setiap node peer menyediakan sumber daya untuk node lain di jaringan, termasuk penyimpanan, memori, bandwidth, dan banyak lagi.