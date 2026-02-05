Apa itu integrasi data cloud?

Menyimpan data perusahaan di cloud menawarkan keuntungan yang jelas, terutama penghapusan batas penyimpanan keras dan kemampuan untuk dengan mudah menyimpan sejumlah besar big data. Manfaat umum lainnya termasuk efisiensi biaya, skalabilitas, dan peningkatan keberlangsungan bisnis keberlangsungan bisnis.

Karena keuntungan ini, organisasi telah pindah data ke cloud dengan cepat (sambil juga menyimpan data on premises untuk memenuhi kinerja atau peraturan). Beberapa forecasting memproyeksikan pengeluaran penyimpanan awan perusahaan akan mencapai USD 128 miliar pada tahun 2028.1 Yang lain memperkirakan bahwa jumlah data yang disimpan di seluruh dunia akan berlipat ganda antara 2024 dan 2029.2

Sekarang, data cloud perusahaan—salah satu aset organisasi yang paling penting—makin didistribusikan di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud dalam berbagai format terstruktur dan tidak terstruktur.

Data yang berbeda ini telah menyebabkan lanskap data yang terfragmentasi dengan informasi yang tersimpan di seluruh tim, platform, dan lingkungan, menjadikannya tantangan bagi tim untuk menggunakan data. Di saat yang sama, volume data yang dihasilkan oleh aplikasi, perangkat Internet of Things (IoT), dan data transaksi terus Lanjutkan di seluruh sistem cloud dan on-prem.

Integrasi data cloud dapat secara signifikan membantu mengatasi kompleksitas ini. Ini menggabungkan dan menyelaraskan data di seluruh lingkungan cloud dan on-prem. Tampilan terpadu ini membuat data cloud dapat diakses dan digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Di era inovasi yang cepat dan data yang makin terfragmentasi, kemampuan ini sangat penting.

Fragmentasi dapat menghambat inovasi dan menyebabkan keputusan yang lambat, tidak konsisten atau tidak akurat, membatasi kemampuan organisasi untuk berinovasi, beradaptasi, dan mencapai efisiensi operasional. Faktanya, menurut data dari IBM Institute for Business Value, 68% CEO yang disurvei mengatakan arsitektur data terintegrasi di seluruh perusahaan sangat penting untuk memungkinkan kolaborasi lintas fungsi dan mendorong inovasi.3

Inisiatif kecerdasan buatan (AI), khususnya, bergantung pada data yang terpadu, tepercaya, dan konsisten. Tanpa strategi integrasi data yang kuat, organisasi mungkin berjuang untuk mengoperasionalkan AI dalam skala besar.