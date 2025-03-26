Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan AS tahun 1996 (HIPAA) menetapkan persyaratan untuk penggunaan, pengungkapan, dan penyimpanan yang aman atas informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) dan diperbarui pada tahun 2009 melalui amendemen Teknologi Informasi Kesehatan untuk Kesehatan Ekonomi dan Klinis (HITECH).
Entitas yang tercakup yang tunduk pada HIPAA—termasuk dokter, rumah sakit, dan perusahaan asuransi kesehatan—dan rekanan bisnis afiliasinya harus menerapkan dan memelihara serangkaian kontrol teknis, administratif, dan fisik yang dirancang untuk melindungi informasi kesehatan yang dilindungi (PHI).
Klien dapat membangun lingkungan dan aplikasi siap HIPAA menggunakan IBM Cloud.
Ketika entitas yang tercakup dalam klien memilih untuk mengelola PHI saat menggunakan layanan IBM Cloud, IBM merupakan rekanan bisnis dari entitas yang tercakup tersebut. IBM juga dapat menjadi rekanan bisnis dari vendor pihak ketiga yang merupakan rekanan bisnis dari entitas yang tercakup. IBM Cloud memiliki kebijakan dan prosedur untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap kewajiban HIPAA sebagai rekanan bisnis, termasuk dalam kasus di mana PHI berada di IBM Cloud.
Klien IBM yang tunduk pada HIPAA dan yang ingin menggunakan produk IBM Cloud untuk data yang diatur oleh HIPAA harus menandatangani Perjanjian Rekanan Bisnis (Business Associate Agreement/BAA) dengan IBM, yang mendefinisikan tanggung jawab yang dipegang oleh entitas yang tercakup, oleh IBM, dan tanggung jawab bersama. Klien IBM Cloud Catalog dapat mengonfigurasi akun IBM Cloud untuk memanfaatkan layanan yang sesuai dengan HIPAA dan selama proses tersebut, klien harus menerima BAA IBM. IBM BaaS juga dapat dicapai dengan menghubungi Perwakilan Penjualan IBM. IBM Cloud BAA dapat ditemukan di halaman IBM SLA istilah BAA.
IBM Cloud juga mewajibkan BAA dengan vendornya yang memenuhi syarat sebagai rekan bisnis IBM, yang mengharuskan mereka mendapatkan perlindungan yang sama untuk data yang diatur HIPAA.
Setelah klien mengonfigurasi akun IBM Cloud untuk menggunakan layanan yang siap untuk HIPAA, layanan tersebut akan diidentifikasi dalam Katalog IBM Cloud untuk membantu klien mengetahui apakah mereka telah memilih penawaran yang siap untuk HIPAA atau tidak.
IBM Service Descriptions (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan mempertahankan status siap untuk HIPAA.
Layanan IBM Cloud yang siap untuk HIPAA tercantum di bawah ini.
IBM Cloud Activity Tracker (via Mezmo)
IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for Datastax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Logs Routing
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC: Application Load Balancer and Network Load Balancer
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dedicated Host for VPC
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis (via Mezmo)
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service
