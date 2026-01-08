IBM Wazi sebagai Layanan

Pengembangan dan pengujian cloud native untuk z/OS di IBM Cloud
IBM® Wazi as a Service memungkinkan pengembangan cloud native dan pengalaman pengujian untuk z/OS® di IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Pengembang aplikasi dapat mengembangkan dan menguji komponen aplikasi z/OS dalam lingkungan infrastruktur virtual "sebagai Layanan" yang berjalan di IBM z/Architecture di IBM Public Cloud. Percepat pengembangan cloud native dan uji aplikasi z/OS dengan z/OS Virtual Servers di IBM Cloud VPC; ruang terlindungi Anda sendiri di IBM Cloud dengan keamanan cloud privat dan ketangkasan cloud publik.
IBM Wazi aaS juga menyediakan kemampuan eksperimental untuk memungkinkan pelanggan memulai mengeksplorasi penawaran IBM Cloud Continuous Delivery melalui templat Integrasi berdasarkan praktik DevSecOps. Layanan ini menawarkan pengalaman pengguna terpadu untuk z/OS dan aplikasi cloud native di IBM Cloud untuk membuat dan menggunakan rantai alat, dengan keamanan dan auditabilitas sebagai intinya.
Mempercepat pengiriman melalui pengembangan dan pengujian cepat yang diaktifkan oleh akses sesuai permintaan ke lingkungan z/OS dalam waktu kurang dari 5 menit.
Berinovasi lebih cepat dalam menanggapi kebutuhan bisnis yang terus berubah dengan menggunakan sistem z/OS yang mencakup perangkat lunak terbaru dan terbaik.
Tingkatkan kualitas perangkat lunak dan auditabilitasnya dengan menerapkan pendekatan “shift left” dan mengotomatisasi pengujian, serta mempertimbangkan aspek keamanan sejak awal dalam siklus hidup pengembangan.
Bantu pengembang dan pemrogram sistem dengan menghilangkan waktu tunggu dan memungkinkan penerapan sistem z/OS yang mudah dengan Wazi Image Builder menggunakan gambar standar atau kustom.
Aktifkan penskalaan horizontal dan vertikal berdasarkan permintaan berbasis kebutuhan bisnis Anda dan bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan dengan infrastruktur yang tersedia sebagai layanan dalam model konsumsi fleksibel.
Aktifkan penskalaan horizontal dan vertikal berdasarkan permintaan berbasis kebutuhan bisnis Anda dan bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan dengan infrastruktur yang tersedia sebagai layanan dalam model konsumsi fleksibel.
Jalankan sistem pengembang dan uji z/OS di IBM Cloud Virtual Private Cloud hanya dalam hitungan menit. Kelola sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan berbasis mesin virtual dalam ruang pribadi dan aman yang Anda tentukan.
Buat gambar khusus dari LPAR on premises Anda dengan menggunakan Wazi Image Builder. Wazi Image Builder menyertakan UI web dengan akses berbasis peran dan REST API untuk merampingkan proses pembuatan.
Gunakan template z/OS yang memperluas IBM Continuous Delivery Service untuk mengotomatiskan build di toolchain DevSecOps yang aman
Mempercepat dan menyederhanakan pembuatan dan pengujian aplikasi z/OS dengan pengembangan cloud native, modernisasi di tempat, dan pengalaman cloud yang konsisten.
John McKenny
Sr. VP & Gen. Mgr, Optimasi Z Cerdas & Transformasi BMC
BMC
Arun Prabhakar
Wakil Presiden dan Kepala Global, Aliansi TCS
Hubungi perwakilan IBM Anda untuk informasi harga.