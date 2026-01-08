IBM Wazi sebagai Layanan

Ringkasan

IBM® Wazi as a Service memungkinkan pengembangan cloud native dan pengalaman pengujian untuk z/OS® di IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Pengembang aplikasi dapat mengembangkan dan menguji komponen aplikasi z/OS dalam lingkungan infrastruktur virtual "sebagai Layanan" yang berjalan di IBM z/Architecture di IBM Public Cloud. Percepat pengembangan cloud native dan uji aplikasi z/OS dengan z/OS Virtual Servers di IBM Cloud VPC; ruang terlindungi Anda sendiri di IBM Cloud dengan keamanan cloud privat dan ketangkasan cloud publik.

IBM Wazi aaS juga menyediakan kemampuan eksperimental untuk memungkinkan pelanggan memulai mengeksplorasi penawaran IBM Cloud Continuous Delivery melalui templat Integrasi berdasarkan praktik DevSecOps.  Layanan ini menawarkan pengalaman pengguna terpadu untuk z/OS dan aplikasi cloud native di IBM Cloud untuk membuat dan menggunakan rantai alat, dengan keamanan dan auditabilitas sebagai intinya.
Manfaat
Peningkatan kecepatan menuju pasar

Mempercepat pengiriman melalui pengembangan dan pengujian cepat yang diaktifkan oleh akses sesuai permintaan ke lingkungan z/OS dalam waktu kurang dari 5 menit.
Inovasi dengan kebebasan

Berinovasi lebih cepat dalam menanggapi kebutuhan bisnis yang terus berubah dengan menggunakan sistem z/OS yang mencakup perangkat lunak terbaru dan terbaik.
Peningkatan kualitas dan kepatuhan perangkat lunak

Tingkatkan kualitas perangkat lunak dan auditabilitasnya dengan menerapkan pendekatan “shift left” dan mengotomatisasi pengujian, serta mempertimbangkan aspek keamanan sejak awal dalam siklus hidup pengembangan.
Meningkatkan produktivitas

Bantu pengembang dan pemrogram sistem dengan menghilangkan waktu tunggu dan memungkinkan penerapan sistem z/OS yang mudah dengan Wazi Image Builder menggunakan gambar standar atau kustom.
Skalabilitas yang lebih besar

Aktifkan penskalaan horizontal dan vertikal berdasarkan permintaan berbasis kebutuhan bisnis Anda dan bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan dengan infrastruktur yang tersedia sebagai layanan dalam model konsumsi fleksibel.
Penyebaran yang fleksibel

Aktifkan penskalaan horizontal dan vertikal berdasarkan permintaan berbasis kebutuhan bisnis Anda dan bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan dengan infrastruktur yang tersedia sebagai layanan dalam model konsumsi fleksibel.

Contoh penggunaan

Ilustrasi yang menunjukkan pengembangan dan pengujian sistem UI
Pengembangan dan pengujian

Manfaatkan kekuatan dan keamanan dari IBM Cloud dengan akses mandiri ke sistem z/OS dan buat gambar standar atau kustom dari LPAR Anda sendiri. Memulai penggunaan pengembangan dan pengujian dalam hitungan menit tanpa ketergantungan pada operasi.

 Tonton videonya (4.05)
Ilustrasi yang menunjukkan foto jarak dekat jari menekan tombol pada keyboard
Pengujian Infrastruktur

Atasi masalah proses yang rusak, keamanan yang tidak memadai, dan banyak lagi yang mencegah Anda menguji peningkatan perangkat lunak dengan cepat. Percepat pengujian dengan instans Virtual Servers z/OS (VSI) dan Wazi Image Builder.
Ilustrasi yang menunjukkan pengembang bekerja pada pengujian sistem UI menggunakan Wazi as a Service
Inovasi dan pengembangan keterampilan

Mempercepat inovasi dengan menurunkan hambatan masuk bagi pengembang z/OS baru dan mengurangi kebutuhan mereka untuk memiliki keterampilan khusus dengan menyediakan akses mudah ke perangkat lunak prainstal dan disesuaikan yang tersedia sebagai gambar stok.
Ilustrasi Keamanan watsonx Orchestrate
Amankan aplikasi z/OS dengan praktik DevSecOps

Memulai penggunaan IBM Cloud Continuous Delivery dan bereksperimenlah dengan toolchain yang aman

 Jelajahi IBM Cloud Continuous Delivery
Komponen IBM Wazi as a Service Server Virtual Pengembangan dan Pengujian z/OS di IBM Cloud VPC

Jalankan sistem pengembang dan uji z/OS di IBM Cloud Virtual Private Cloud hanya dalam hitungan menit. Kelola sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan berbasis mesin virtual dalam ruang pribadi dan aman yang Anda tentukan.

 Lihat cara mengelola akun IBM Cloud (3:55) Wazi Image Builder

Buat gambar khusus dari LPAR on premises Anda dengan menggunakan Wazi Image Builder. Wazi Image Builder menyertakan UI web dengan akses berbasis peran dan REST API untuk merampingkan proses pembuatan.

 Lihat cara membuat lingkungan sumber (2:21) Lihat cara membuat lingkungan target (1:43) Templat z/OS untuk pengiriman berkelanjutan

Gunakan template z/OS yang memperluas IBM Continuous Delivery Service untuk mengotomatiskan build di toolchain DevSecOps yang aman

 Tonton video end-to-end ini (10:44)

Studi kasus

Eurobank membahas tentang Mempercepat Pengembangan dan Pengujian

Mempercepat dan menyederhanakan pembuatan dan pengujian aplikasi z/OS dengan pengembangan cloud native, modernisasi di tempat, dan pengalaman cloud yang konsisten. 

Kutipan klien

Pendekatan IBM terhadap hybrid cloud dengan Wazi as a Service mengakui kebutuhan penting bagi organisasi untuk memodernisasi pengalaman pengembang mainframe.

John McKenny

Sr. VP & Gen. Mgr, Optimasi Z Cerdas & Transformasi BMC

BMC
Memanfaatkan solusi cloud TCS dan akselerator bersama dengan keamanan dan keandalan IBM Cloud, kami membantu klien mempercepat perjalanan modernisasi hybrid cloud dan transformasi bisnis mereka.

Arun Prabhakar

Wakil Presiden dan Kepala Global, Aliansi TCS

Sumber daya

Temukan IBM Wazi sebagai Layanan di katalog cloud Virtual Servers for VPC.
Pilih arsitektur IBM Z s390x dan Anda akan melihat sistem operasi IBM z/OS sebagai opsi untuk Wazi as a Service. (Harus masuk ke akun IBM Cloud)
Demo pelatihan cepat
Jelajahi video pelatihan kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan IBM Wazi as a Service, IBM Z DevOps, dan pengembangan cloud native.
Komunitas Pengembangan Cloud Native
Jadilah bagian dari Komunitas Pengembangan Cloud Native kami untuk Z DevOps dan berkontribusi pada prioritas kebutuhan.
Sumber Daya Pembelajaran
Pelajari cara tutorial, sampel, dan alur kerja IBM Wazi as a Service kami dapat membantu Anda mengembangkan lingkungan pengembangan hanya dalam beberapa menit.
Ambil langkah selanjutnya

