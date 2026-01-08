IBM Wazi sebagai Layanan

IBM® Wazi as a Service memungkinkan pengembangan cloud native dan pengalaman pengujian untuk z/OS® di IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Pengembang aplikasi dapat mengembangkan dan menguji komponen aplikasi z/OS dalam lingkungan infrastruktur virtual "sebagai Layanan" yang berjalan di IBM z/Architecture di IBM Public Cloud. Percepat pengembangan cloud native dan uji aplikasi z/OS dengan z/OS Virtual Servers di IBM Cloud VPC; ruang terlindungi Anda sendiri di IBM Cloud dengan keamanan cloud privat dan ketangkasan cloud publik.

IBM Wazi aaS juga menyediakan kemampuan eksperimental untuk memungkinkan pelanggan memulai mengeksplorasi penawaran IBM Cloud Continuous Delivery melalui templat Integrasi berdasarkan praktik DevSecOps. Layanan ini menawarkan pengalaman pengguna terpadu untuk z/OS dan aplikasi cloud native di IBM Cloud untuk membuat dan menggunakan rantai alat, dengan keamanan dan auditabilitas sebagai intinya.