Astra DB dan HCD meningkatkan basis data NoSQL IBM watsonx.data dengan kemampuan vektor, memperkuat kemampuan generasi dengan dukungan pengambilan data dan penyematan pengetahuan. Dibangun untuk skalabilitas elastis dan kinerja yang dapat diprediksi, solusi ini mendukung beban kerja yang sangat penting dengan latensi yang mendekati nol.

Astra DB adalah Forrester Leader yang memberikan kemampuan pencarian vektor NoSQL di cloud dan dibangun di atas Apache Cassandra, memberikan kecepatan, keandalan, dan dukungan multi-model yang diperlukan untuk beban kerja AI modern—termasuk data tabular, pencarian, dan grafik. Hal ini memungkinkan pencarian yang kompleks dan peka konteks di berbagai format data untuk aplikasi AI generatif.

Mencari cloud lokal atau pribadi? Hyper-converged Database adalah solusi untuk organisasi yang menjalankan sumber daya database mereka secara lokal atau melalui cloud pribadi. Teknologi ini dikirimkan sebagai DataStax dengan edisi IBM watsonx.data Premium.