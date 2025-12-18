Memperdalam kemampuan watsonx dengan DataStax untuk membuka data perusahaan dan membangun aplikasi AI yang akurat dan siap perusahaan
DataStax menghadirkan kemampuan mutakhir — mencakup Astra DB, HCD, Langflow — ke watsonx, memungkinkan perusahaan mengelola data real-time, tidak terstruktur, dan multimodal untuk AI dalam skala besar.
Hasilnya: Infrastruktur terbuka dan siap AI yang berjalan di mana saja—lokal, hybrid, atau multi-cloud—sambil menyederhanakan cara perusahaan memberi daya pada beban kerja AI dan aplikasi yang aman, diatur, dan bertingkat produksi.
Otomatiskan penyerapan, pengayaan, dan pengambilan data tidak terstruktur untuk mengurangi gesekan dan mempercepat penerapan dan penskalaan beban kerja AI dan aplikasi perusahaan.
Cukup amankan akses dan tata kelola data dengan alat tingkat perusahaan, dibangun di atas infrastruktur tepercaya dan inovasi sumber terbuka, terintegrasi dengan lancar dengan watsonx untuk menghadirkan enkripsi bawaan, kontrol akses, dan orkestrasi data tidak terstruktur.
Melengkapi dengan watsonx, skalakan dan terapkan beban kerja AI yang andal di semua lingkungan cloud atau lokal dengan menggunakan alat low-code sumber terbuka untuk kecepatan dan fleksibilitas tertinggi untuk aplikasi perusahaan modern.
Turunkan total biaya kepemilikan dan sederhanakan operasi AI dengan mengotomatiskan manajemen data tidak terstruktur, membantu mengurangi biaya cloud database secara keseluruhan.
Astra DB dan HCD meningkatkan basis data NoSQL IBM watsonx.data dengan kemampuan vektor, memperkuat kemampuan generasi dengan dukungan pengambilan data dan penyematan pengetahuan. Dibangun untuk skalabilitas elastis dan kinerja yang dapat diprediksi, solusi ini mendukung beban kerja yang sangat penting dengan latensi yang mendekati nol.
Astra DB adalah Forrester Leader yang memberikan kemampuan pencarian vektor NoSQL di cloud dan dibangun di atas Apache Cassandra, memberikan kecepatan, keandalan, dan dukungan multi-model yang diperlukan untuk beban kerja AI modern—termasuk data tabular, pencarian, dan grafik. Hal ini memungkinkan pencarian yang kompleks dan peka konteks di berbagai format data untuk aplikasi AI generatif.
Mencari cloud lokal atau pribadi? Hyper-converged Database adalah solusi untuk organisasi yang menjalankan sumber daya database mereka secara lokal atau melalui cloud pribadi. Teknologi ini dikirimkan sebagai DataStax dengan edisi IBM watsonx.data Premium.
Langflow alat sumber terbuka dengan lebih dari 100.000 bintang GitHub. Alat ini memungkinkan pengembang untuk membuat prototipe, membangun, dan menerapkan generasi dengan dukungan pengambilan data dan aplikasi AI multi-agen melalui antarmuka low-code yang intuitif.
Langflow terintegrasi secara fleksibel dengan IBM watsonx Orchestrate sebagai middleware untuk merampingkan pengembangan aplikasi AI. Dengan infrastruktur tepercaya, alat yang dapat dikomposisi, dan inovasi sumber terbuka, IBM dan DataStax menyediakan fondasi yang kuat untuk membantu perusahaan membuka insight yang lebih dalam dari data yang tidak terstruktur—secara aman dan dalam skala besar.
Dibangun dengan Python dan dirancang untuk bekerja di seluruh model, API, dan database, Langflow membantu tim merampingkan pengembangan AI generatif dengan mengurangi kompleksitas dan mendukung jalur tanpa gesekan dari prototipe ke produksi.
Data perusahaan sebagian besar tidak terstruktur—dan membuka nilainya sangat penting untuk menskalakan AI. Bersama-sama, Langflow dan Astra DB mengurangi gesekan dalam pengembangan AI generatif dengan memungkinkan tim mengakses, mengorkestrasi, dan mengoperasionalkan data tidak terstruktur dengan lebih mudah. Lingkungan desain low-code Langflow menyederhanakan pengembangan aplikasi, sementara Astra DB menghadirkan kemampuan grafik vektor dan pengetahuan canggih dengan dukungan bawaan untuk ketersediaan tinggi, skalabilitas linier, dan operasi data multi-model. Dipasangkan dengan watsonx.data dan watsonx Orchestrate, alat ini membantu mempercepat time to value, memberi perusahaan jalur yang lebih cepat untuk membangun solusi yang didukung AI yang didasarkan pada aset unik mereka.
Sumber terbuka adalah dasar dari portofolio watsonx AI dan nilai yang dengan bangga kami bagikan dengan DataStax, yang diakui atas kepemimpinan mereka dalam Cassandra, Langflow, OpenSearch, dan teknologi terbuka lainnya.
Langflow telah memperoleh lebih dari 100.000 bintang di GitHub, mencerminkan adopsi yang cepat dan kemampuannya untuk menyederhanakan pengembangan AI generatif dalam skala besar.
Puluhan ribu pengembang menggunakan Langflow untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat setiap tahap pipeline AI generatif dari orkestrasi hingga penerapan.
Astra DB memberikan kinerja real-time dengan latensi mendekati nol, dan dibangun untuk pencarian vektor berkecepatan tinggi dan beban kerja AI.
