Solusi IBM Cloud VPC

Bangun cloud pribadi dengan kinerja tinggi yang Anda butuhkan, dan pertahankan fasilitas cloud publik yang Anda inginkan

Jelajahi solusi VPC kami Mulai secara gratis
Ilustrasi isometrik seseorang yang bekerja di laptop dengan penyimpanan dan keamanan cloud

Apa itu IBM Cloud VPC?

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) adalah jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak (SDN) yang sangat tangguh dan sangat aman, di mana Anda dapat membangun cloud pribadi yang terisolasi untuk operasi bisnis Anda dengan tetap mempertahankan manfaat cloud publik yang penting. Anda memilih sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan Anda dan kami menyediakan ketersediaan dan skalabilitas maksimum, ditambah berbagai opsi hemat biaya untuk tuntutan beban kerja Anda. IBM Cloud VPC dirancang khusus untuk kebutuhan IaaS, PaaS, dan hybrid cloud Anda dengan solusi untuk SAP, IBM Z®, dan lainnya.

 Jelajahi katalog IBM Cloud VPC
Relokasi data menjadi lebih mudah

IBM Cloud VPC memiliki jaringan global yang terdiri dari 6 wilayah multizona dan 18 zona ketersediaan yang dibuat sesuai spesifikasi untuk akses cepat, migrasi berbiaya rendah, latensi rendah, dan keamanan bersertifikat.
Kelola cloud Anda, sesuai kebutuhan

Mendukung platform hybrid atau multicloud. Sederhanakan beban kerja di seluruh tumpukan IBM Cloud dengan solusi untuk SAP, IBM Z, dan lainnya.
Keamanan tanpa kompromi

IBM Cloud VPC adalah SDN milik pribadi dengan keamanan bawaan, standar kepatuhan peraturan, dan beberapa solusi perangkat keras dan perangkat lunak untuk komputasi rahasia.

Mulailah dengan penghematan

Terapkan kode VPC1000 saat penyediaan untuk mendapatkan 1000* USD yang dapat digunakan untuk sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan Anda.

Memulai

Contoh penggunaan

Seseorang bekerja di ruang server
Modernisasi beban kerja Anda

Migrasi beban kerja yang ada ke IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC sembari mempertahankan alat yang ada dengan server native khusus. Tingkatkan ke NSX-T untuk kontrol penuh atas ruang IP Anda dan perbarui sesuai keinginan Anda dengan platform manajemen kontainer Kubernetes atau Red Hat OpenShift.

 Pelajari lebih lanjut
Pengusaha wanita muda yang bekerja lembur dengan laptop di kantor
Pengeluaran yang lebih rendah untuk big data dan Hadoop

Gunakan IBM Cloud Virtual Server for VPC dan fitur VPC untuk penyerapan data yang dapat diprediksi, berbiaya rendah atau tanpa biaya dan pengeluaran data bergerak untuk TCO yang lebih rendah yang dapat Anda andalkan setiap bulan.

 Pelajari lebih lanjut
Tampilan samping orang yang mengetik di laptop di atas meja
Mengontrol komputasi rahasia dan beban kerja keuangan

Terapkan data sensitif dengan aman di cloud dengan IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC dan IBM Secure Execution for Linux Technology.

 Pelajari lebih lanjut
Seseorang bekerja di ruang server
Mempercepat beban kerja HPC

Skalakan beberapa tugas paralel dan kurangi biaya dengan kemampuan hybrid cloud dinamis untuk mengelola beban kerja dan biaya keluar dengan IBM Cloud VPC dan IBM Spectrum® perangkat lunak.

 Pelajari lebih lanjut
Desain grafis peta genom yang dihasilkan dari tes DNA
Mempercepat beban kerja AI

Gunakan GPU di IBM Cloud untuk mempercepat dan meningkatkan skala AI generatif dan beban kerja AI tradisional dengan aman.

 Pelajari lebih lanjut
Seseorang bekerja di ruang server
Modernisasi beban kerja Anda

Migrasi beban kerja yang ada ke IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC sembari mempertahankan alat yang ada dengan server native khusus. Tingkatkan ke NSX-T untuk kontrol penuh atas ruang IP Anda dan perbarui sesuai keinginan Anda dengan platform manajemen kontainer Kubernetes atau Red Hat OpenShift.

 Pelajari lebih lanjut
Pengusaha wanita muda yang bekerja lembur dengan laptop di kantor
Pengeluaran yang lebih rendah untuk big data dan Hadoop

Gunakan IBM Cloud Virtual Server for VPC dan fitur VPC untuk penyerapan data yang dapat diprediksi, berbiaya rendah atau tanpa biaya dan pengeluaran data bergerak untuk TCO yang lebih rendah yang dapat Anda andalkan setiap bulan.

 Pelajari lebih lanjut
Tampilan samping orang yang mengetik di laptop di atas meja
Mengontrol komputasi rahasia dan beban kerja keuangan

Terapkan data sensitif dengan aman di cloud dengan IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC dan IBM Secure Execution for Linux Technology.

 Pelajari lebih lanjut
Seseorang bekerja di ruang server
Mempercepat beban kerja HPC

Skalakan beberapa tugas paralel dan kurangi biaya dengan kemampuan hybrid cloud dinamis untuk mengelola beban kerja dan biaya keluar dengan IBM Cloud VPC dan IBM Spectrum® perangkat lunak.

 Pelajari lebih lanjut
Desain grafis peta genom yang dihasilkan dari tes DNA
Mempercepat beban kerja AI

Gunakan GPU di IBM Cloud untuk mempercepat dan meningkatkan skala AI generatif dan beban kerja AI tradisional dengan aman.

 Pelajari lebih lanjut

Solusi VPC kami

Jelajahi katalog
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Instance server virtual yang dapat diskalakan untuk penyewa tunggal dan multipenyewa yang dibangun dengan prosesor Intel® Xeon® yang dapat Anda luncurkan dengan cepat untuk isolasi dan kontrol jaringan yang maksimal.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Server penyewa tunggal yang benar-benar dikhususkan dengan uplink 100 Gbps, siap digunakan dalam 10 menit atau kurang, dibangun di dengan CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 Generasi ke-2.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Privasi data lengkap dan perlindungan beban kerja dalam kontainer Anda berisi data sensitif atau IP bisnis.
GPU di IBM Cloud

Dengan GPU di IBM Cloud, percepat dan skalakan beban kerja AI dan HPC dengan aman.
IBM Cloud Object Storage

Penyimpanan cloud yang fleksibel, hemat biaya, dan dapat diskalakan untuk data tidak terstruktur tanpa replikasi.
IBM Cloud® Block Storage for VPC

Volume block storage berkinerja tinggi dengan opsi IOPS fleksibel, ketersediaan tinggi, dan opsi enkripsi.
IBM Cloud® File Storage for VPC

Penyimpanan file zonal berbasis NFS yang dapat Anda bagikan dengan beberapa server virtual di beberapa VPC.
IBM Cloud Load Balancers

Penyeimbang beban aplikasi dan jaringan untuk mendistribusikan lalu lintas dan permintaan klien di seluruh beban kerja dan server.
IBM Cloud Direct Link

Tanpa internet publik, sambungkan sumber daya on premises ke sumber daya cloud Anda dengan harga lebih murah dengan kinerja yang konsisten dan kapasitas yang dapat diskalakan.
Ilustrasi isometrik dengan empat blok dan laptop, dihubungkan oleh garis putus-putus
Hitung biaya sumber daya VPC Anda di IBM Cloud VPC

Bayar sesuai penggunaan dengan opsi penagihan fleksibel, termasuk server per jam, opsi penyimpanan berjenjang, dan penagihan berkelanjutan. Sumber daya IBM Cloud VPC Anda dihargai secara terpisah dan disertakan sebagai bagian dari total biaya IBM Cloud VPC Anda. Tingkat layanan dilampirkan ke akun Anda, bukan ke VPC Anda.

 Pelajari lebih lanjut

Sumber daya

Dokumentasi IBM Cloud VPC
Pelajari cara memulai VPC dengan instruksi terperinci, catatan rilis, tata letak arsitektur, dan lainnya.
Pusat arsitektur IBM Cloud VPC
Jelajahi tutorial, ikuti kursus, lihat diagram referensi, dan banyak lagi.
Jelajahi katalog IBM Cloud VPC
Lihat semua sumber daya VPC di dalam katalog IBM Cloud.
Buat akun

Mulai membangun dengan sumber daya IBM Cloud VPC. Masuk ke akun IBM Cloud Anda atau buat akun hari ini.

 Daftar sekarang