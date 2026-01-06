Solusi IBM Cloud VPC

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) adalah jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak (SDN) yang sangat tangguh dan sangat aman, di mana Anda dapat membangun cloud pribadi yang terisolasi untuk operasi bisnis Anda dengan tetap mempertahankan manfaat cloud publik yang penting. Anda memilih sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan Anda dan kami menyediakan ketersediaan dan skalabilitas maksimum, ditambah berbagai opsi hemat biaya untuk tuntutan beban kerja Anda. IBM Cloud VPC dirancang khusus untuk kebutuhan IaaS, PaaS, dan hybrid cloud Anda dengan solusi untuk SAP, IBM Z®, dan lainnya.