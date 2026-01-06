Solusi IBM Cloud VPC

Bangun cloud pribadi dengan kinerja tinggi yang Anda butuhkan, dan pertahankan fasilitas cloud publik yang Anda inginkan
IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) adalah jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak (SDN) yang sangat tangguh dan sangat aman, di mana Anda dapat membangun cloud pribadi yang terisolasi untuk operasi bisnis Anda dengan tetap mempertahankan manfaat cloud publik yang penting. Anda memilih sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan Anda dan kami menyediakan ketersediaan dan skalabilitas maksimum, ditambah berbagai opsi hemat biaya untuk tuntutan beban kerja Anda. IBM Cloud VPC dirancang khusus untuk kebutuhan IaaS, PaaS, dan hybrid cloud Anda dengan solusi untuk SAP, IBM Z®, dan lainnya.
IBM Cloud VPC memiliki jaringan global yang terdiri dari 6 wilayah multizona dan 18 zona ketersediaan yang dibuat sesuai spesifikasi untuk akses cepat, migrasi berbiaya rendah, latensi rendah, dan keamanan bersertifikat.
Mendukung platform hybrid atau multicloud. Sederhanakan beban kerja di seluruh tumpukan IBM Cloud dengan solusi untuk SAP, IBM Z, dan lainnya.
IBM Cloud VPC adalah SDN milik pribadi dengan keamanan bawaan, standar kepatuhan peraturan, dan beberapa solusi perangkat keras dan perangkat lunak untuk komputasi rahasia.
Instance server virtual yang dapat diskalakan untuk penyewa tunggal dan multipenyewa yang dibangun dengan prosesor Intel® Xeon® yang dapat Anda luncurkan dengan cepat untuk isolasi dan kontrol jaringan yang maksimal.
Server penyewa tunggal yang benar-benar dikhususkan dengan uplink 100 Gbps, siap digunakan dalam 10 menit atau kurang, dibangun di dengan CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 Generasi ke-2.
Privasi data lengkap dan perlindungan beban kerja dalam kontainer Anda berisi data sensitif atau IP bisnis.
Penyimpanan cloud yang fleksibel, hemat biaya, dan dapat diskalakan untuk data tidak terstruktur tanpa replikasi.
Volume block storage berkinerja tinggi dengan opsi IOPS fleksibel, ketersediaan tinggi, dan opsi enkripsi.
Penyimpanan file zonal berbasis NFS yang dapat Anda bagikan dengan beberapa server virtual di beberapa VPC.
Penyeimbang beban aplikasi dan jaringan untuk mendistribusikan lalu lintas dan permintaan klien di seluruh beban kerja dan server.
Bayar sesuai penggunaan dengan opsi penagihan fleksibel, termasuk server per jam, opsi penyimpanan berjenjang, dan penagihan berkelanjutan. Sumber daya IBM Cloud VPC Anda dihargai secara terpisah dan disertakan sebagai bagian dari total biaya IBM Cloud VPC Anda. Tingkat layanan dilampirkan ke akun Anda, bukan ke VPC Anda.
