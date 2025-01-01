Dengan layanan IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) services, SME memberikan dan memelihara instans basis data yang siap digunakan, sangat tersedia, memungkinkan pengembang dan staf TI untuk fokus pada tugas bernilai tambah dan perangkat lunak basis data, operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak basis data, dan pencadangan. UMKM IBM® Cloud Database memberikan dan memelihara instans basis data yang siap digunakan, sangat tersedia, membebaskan waktu pengembang dan staf TI untuk fokus pada prioritas lainnya.



IBM® Cloud mendukung portofolio luas basis data relasional dan no-relasional (No-SQL) maupun non-relasional (Non-SQL) dan integrasi untuk mendukung pembangunan atau migrasi berbagai jenis tipe aplikasi di semua industri. Basis data relasional menyusun data dalam format tabel dengan skema tetap, sedangkan basis data non-relasional menggunakan skema fleksibel, mengatur data secara berbeda bergantung pada jenis basis data. Terlepas dari jenis database non-relasional, semuanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah fleksibilitas dan skalabilitas yang melekat pada model relasional yang tidak ideal untuk format data yang tidak terstruktur, seperti teks, video, dan gambar.