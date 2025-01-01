Dengan layanan IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) services, SME memberikan dan memelihara instans basis data yang siap digunakan, sangat tersedia, memungkinkan pengembang dan staf TI untuk fokus pada tugas bernilai tambah dan perangkat lunak basis data, operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak basis data, dan pencadangan. UMKM IBM® Cloud Database memberikan dan memelihara instans basis data yang siap digunakan, sangat tersedia, membebaskan waktu pengembang dan staf TI untuk fokus pada prioritas lainnya.
IBM® Cloud mendukung portofolio luas basis data relasional dan no-relasional (No-SQL) maupun non-relasional (Non-SQL) dan integrasi untuk mendukung pembangunan atau migrasi berbagai jenis tipe aplikasi di semua industri. Basis data relasional menyusun data dalam format tabel dengan skema tetap, sedangkan basis data non-relasional menggunakan skema fleksibel, mengatur data secara berbeda bergantung pada jenis basis data. Terlepas dari jenis database non-relasional, semuanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah fleksibilitas dan skalabilitas yang melekat pada model relasional yang tidak ideal untuk format data yang tidak terstruktur, seperti teks, video, dan gambar.
Database komersial dan sumber terbuka kami mendukung data apa pun yang Anda gunakan di IBM Cloud: terstruktur, tidak terstruktur, SQL, NoSQL, IoT, blockchain, dan lain-lain.
IBM Cloud Databases memungkinkan pengembang dan TI untuk fokus pada pengembangan aplikasi mereka sementara IBM menerapkan operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak basis data, dan cadangan.
IBM Cloud Databases memiliki filosofi desain skala cloud hybrid global untuk memanfaatkan elastisitas dan fleksibilitas dari IBM Cloud.
Enkripsi data bergerak melalui Transport Layer Security (TLS) dan enkripsi data tidak aktif untuk data pada disk dan cadangan melalui integrasi dengan IBM® Key Protect atau IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Integrasi penuh dengan layanan IBM Cloud dalam hal komputasi, observabilitas, manajemen identitas dan akses untuk pengalaman pengembang yang menyeluruh.
Aplikasi operasional memanfaatkan database terkelola untuk menangani operasi bisnis sehari-hari dengan menangkap dan menyimpan data real-time tentang peristiwa operasional, memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Pendekatan ini berlaku di berbagai industri, termasuk logistik, transportasi, perbankan, dan e-commerce.
Aplikasi analitik membedah dan menganalisis data untuk menginformasikan dan mendorong pengambilan keputusan bisnis di semua industri berbasis data . Aplikasi ini sangat penting untuk tugas-tugas seperti penetapan harga dan pengemasan dalam e-commerce, perencanaan dan manajemen sumber daya di manufaktur, manajemen pelanggan dan intelijen bisnis di analitik, dan operasi IoT dalam logistik, antara lain.
IBM Cloud dan IBM Garage membantu 2mee mengembangkan komunikasi manusia dengan memproyeksikan gambar hologram pada perangkat digital.
Etihad mengimplementasikan proyek digitalisasi ambisius untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan bagi para tamu mereka. IBM Public Cloud mewujudkannya.
Happiest Minds dengan IBM Cloud menciptakan solusi yang dibangun di platform DCM mereka dengan solusi kubernetes dan IBM Cloud Databases yang berjalan dengan ketersediaan 99,95% dan telah menghasilkan 20% pembaruan pelanggan baru & 25% pertumbuhan pendapatan.
OverBliq yang tertarik pada pengalaman mobile yang menarik dan terkini mencapai waktu pengembangan aplikasi mobile 50% lebih cepat dengan pengurangan biaya 80% pada biaya rumah biasa.
Memakai bahasa Indonesia: Khawatir dengan format kepemilikan dan vendor lock-in pada platform cloud tunggalnya, Booking.com mengelola migrasi beban kerja pentingnya, seperti reservasi pemesanan dan laporan keuangan, ke penyedia cloud sumber terbuka.
Mencari mitra dengan vendor cloud yang menawarkan cloud yang kuat, aman, dan andal untuk meng-host perangkat lunaknya, CRM.COM menemukan di IBM Cloud PaaS platform cloud-native yang kaya keamanan, dapat diskalakan, dan tersedia untuk mendukung volume pelanggan yang tinggi dan pemrosesan transaksi online.
Mulailah perjalanan Anda menuju inovasi dengan portofolio lengkap layanan database IBM Cloud Databases.