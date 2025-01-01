IBM Cloud Database Services

Buka inovasi dengan kemampuan Database-as-a-Service yang sangat aman dan dikelola sepenuhnya pada IBM Cloud
Solusi IBM CloudDatabase memberikan hasil optimal

Dengan layanan IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) services, SME memberikan dan memelihara instans basis data yang siap digunakan, sangat tersedia, memungkinkan pengembang dan staf TI untuk fokus pada tugas bernilai tambah dan perangkat lunak basis data, operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak basis data, dan pencadangan. UMKM IBM® Cloud Database memberikan dan memelihara instans basis data yang siap digunakan, sangat tersedia, membebaskan waktu pengembang dan staf TI untuk fokus pada prioritas lainnya.

IBM® Cloud mendukung portofolio luas basis data relasional dan no-relasional (No-SQL) maupun non-relasional (Non-SQL) dan integrasi untuk mendukung pembangunan atau migrasi berbagai jenis tipe aplikasi di semua industri. Basis data relasional menyusun data dalam format tabel dengan skema tetap, sedangkan basis data non-relasional menggunakan skema fleksibel, mengatur data secara berbeda bergantung pada jenis basis data. Terlepas dari jenis database non-relasional, semuanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah fleksibilitas dan skalabilitas yang melekat pada model relasional yang tidak ideal untuk format data yang tidak terstruktur, seperti teks, video, dan gambar.
Manfaat
Portofolio komprehensif basis data cloud-native

Database komersial dan sumber terbuka kami mendukung data apa pun yang Anda gunakan di IBM Cloud: terstruktur, tidak terstruktur, SQL, NoSQL, IoT, blockchain, dan lain-lain. 

 

 
Basis data yang dikelola sepenuhnya

IBM Cloud Databases memungkinkan pengembang dan TI untuk fokus pada pengembangan aplikasi mereka sementara IBM menerapkan operasi infrastruktur, pembaruan perangkat lunak basis data, dan cadangan.
Database cloud yang telah teruji perusahaan

IBM Cloud Databases memiliki filosofi desain skala cloud hybrid global untuk memanfaatkan elastisitas dan fleksibilitas dari IBM Cloud.
Keamanan dan kepatuhan yang siap pakai

Enkripsi data bergerak melalui Transport Layer Security (TLS) dan enkripsi data tidak aktif untuk data pada disk dan cadangan melalui integrasi dengan IBM® Key Protect atau IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
IBM Cloud terintegrasi penuh

Integrasi penuh dengan layanan IBM Cloud dalam hal komputasi, observabilitas, manajemen identitas dan akses untuk pengalaman pengembang yang menyeluruh.
Solusi IBM Cloud Databases for PostgreSQL
Basis data relasional objek sumber terbuka yang tangguh yang sangat dapat disesuaikan dengan ketersediaan tinggi, orkestrasi cadangan, pemulihan titik waktu (PITR), dan replika baca dengan mudah.
IBM Cloud Databases for MySQL
Membangun aplikasi web yang sangat penting yang menawarkan kinerja tinggi dengan skalabilitas dan keamanan. MySQL adalah standar de facto untuk aplikasi web dan situs, bagian dari LAMP Stack.
IBM Db2 on Cloud
Basis data transasional generasi berikutnya. Andalkan tim operasi khusus, PITR, dan pemulihan dari bencana dengan ketersediaan tinggi (HADR) dengan dukungan wilayah multizona dan penskalaan independen.
Databases for MongoDB
Penyimpanan dokumen NoSQL JSON dengan kerangka kerja kaya query dan agregasi.
Databases for Redis
Basis data dalam memori terbaik untuk kecepatan dan hasil yang sangat cepat.
Cloudant
Basis data dokumen NoSQL JSON yang dapat diskalakan untuk aplikasi web, mobile, IoT, dan tanpa server, berdasarkan Apache CouchDB.
Databases for Elasticsearch
Jawaban langsung untuk tantangan penyimpanan dan pengambilan data volume tinggi yang digerakkan oleh pencarian dan Pencarian Teks lengkap, Penyimpanan Vektor.
Event Streams
Platform streaming acara yang dibangun di atas Apache Kafka sumber terbuka. Perangkat lunak ini tersedia baik sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya di IBM Cloud atau on premises sebagai bagian dari Event Automation.
Messages for RabbitMQ
Perantara pesan (middleware) yang sangat tangguh dan paling banyak diterapkan, digunakan dalam sistem terdistribusi.
Contoh penggunaan Aplikasi operasional

Aplikasi operasional memanfaatkan database terkelola untuk menangani operasi bisnis sehari-hari dengan menangkap dan menyimpan data real-time tentang peristiwa operasional, memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Pendekatan ini berlaku di berbagai industri, termasuk logistik, transportasi, perbankan, dan e-commerce.

 Aplikasi analitis

Aplikasi analitik membedah dan menganalisis data untuk menginformasikan dan mendorong pengambilan keputusan bisnis di semua industri berbasis data . Aplikasi ini sangat penting untuk tugas-tugas seperti penetapan harga dan pengemasan dalam e-commerce, perencanaan dan manajemen sumber daya di manufaktur, manajemen pelanggan dan intelijen bisnis di analitik, dan operasi IoT dalam logistik, antara lain.

Studi kasus

2mee Ltd.

IBM Cloud dan IBM Garage membantu 2mee mengembangkan komunikasi manusia dengan memproyeksikan gambar hologram pada perangkat digital.
Etihad Airways

Etihad mengimplementasikan proyek digitalisasi ambisius untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan bagi para tamu mereka. IBM Public Cloud mewujudkannya.
Happiest Minds

Happiest Minds dengan IBM Cloud menciptakan solusi yang dibangun di platform DCM mereka dengan solusi kubernetes dan IBM Cloud Databases yang berjalan dengan ketersediaan 99,95% dan telah menghasilkan 20% pembaruan pelanggan baru & 25% pertumbuhan pendapatan.
OverBliq

OverBliq yang tertarik pada pengalaman mobile yang menarik dan terkini mencapai waktu pengembangan aplikasi mobile 50% lebih cepat dengan pengurangan biaya 80% pada biaya rumah biasa.
Booking.com

Memakai bahasa Indonesia: Khawatir dengan format kepemilikan dan vendor lock-in pada platform cloud tunggalnya, Booking.com mengelola migrasi beban kerja pentingnya, seperti reservasi pemesanan dan laporan keuangan, ke penyedia cloud sumber terbuka.
CRM.COM

Mencari mitra dengan vendor cloud yang menawarkan cloud yang kuat, aman, dan andal untuk meng-host perangkat lunaknya, CRM.COM menemukan di IBM Cloud PaaS platform cloud-native yang kaya keamanan, dapat diskalakan, dan tersedia untuk mendukung volume pelanggan yang tinggi dan pemrosesan transaksi online.
Sumber daya Arsitek Profesional Cloud IBM
Bangun keterampilan database melalui kursus dalam kurikulum IBM Cloud Professional Architect. Validasi kemampuan Anda dalam kurikulum interaktif yang mempersiapkan Anda untuk sertifikasi IBM Cloud.
IBM Cloud Professional Developer
Bangun keterampilan database melalui kursus dalam kurikulum IBM Cloud Professional Developer. Kurikulum interaktif ini membantu Anda mempersiapkan diri untuk sertifikasi tingkat profesional.
Panduan pembeli basis data
Ulasan serangkaian pertanyaan praktis yang harus ditanyakan setiap bisnis ketika memilih sumber terbuka dan basis data eksklusif,
Komunitas Pengguna IBM Cloud
Akses pakar layanan basis data IBM Cloud, dan bergabunglah dengan manajer operasional TI cloud, arsitek solusi, SRE, dan profesional lainnya.
