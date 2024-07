Tentang Sisyfos Digital AB

SisyfosTautan Eksternal didirikan pada tahun 2017 di Uppsala, Swedia, untuk memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan dalam perjalanan mereka menuju digitalisasi. Pada tahun 2018, Sisyfos meluncurkan platform OVERBLIQ untuk membantu pelanggannya dengan cepat membuat dan meluncurkan aplikasi seluler interaktif yang dapat diskalakan yang membantu menghasilkan bisnis berulang dan aliran pendapatan baru.