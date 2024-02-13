Residensi data: Apa artinya dan mengapa itu penting?

Residensi data adalah topik hangat, terutama untuk data cloud. Alasannya beragam, tetapi fokusnya didorong oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yang mengatur privasi informasi di Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa.

GDPR mendefinisikan persyaratan bahwa data pribadi dan privasi pengguna dilindungi secara memadai oleh organisasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tersebut. Setelah GDPR diluncurkan, negara-negara lain seperti Australia, Brasil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan UEA memberlakukan undang-undang perlindungan data mereka sendiri.

Ini artinya bahwa privasi data merupakan perhatian berkelanjutan dan tekanan yang diberikan pada entitas melalui undang-undang semakin meningkat. Untuk organisasi yang menghasilkan, mengumpulkan, dan menyimpan data, kebutuhan akan solusi untuk mengatasi masalah, terutama di cloud, sangat mendesak.

Jika kepatuhan terhadap privasi data dan perlindungan tidak terjamin, risiko dan hukuman bisa menjadi luar biasa. Misalnya, pada Mei 2023, perusahaan induk Facebook, Meta, diperintahkan untuk membayar USD 1,3 miliar (EUR 1,2 miliar), jumlah yang memecahkan rekor, kepada Uni Eropa karena gagal mematuhi GDPR.

Ini jelas denda yang sangat besar. Bahkan jika jumlah denda dikurangi sebelum finalisasi, preseden telah ditetapkan dan berfungsi sebagai peringatan bagi setiap perusahaan untuk memastikan perlindungan data dan privasi.