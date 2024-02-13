Residensi data: Apa artinya dan mengapa itu penting?

Residensi data adalah topik hangat, terutama untuk data cloud. Alasannya beragam, tetapi fokusnya didorong oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yang mengatur privasi informasi di Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa.
GDPR mendefinisikan persyaratan bahwa data pribadi dan privasi pengguna dilindungi secara memadai oleh organisasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tersebut. Setelah GDPR diluncurkan, negara-negara lain seperti Australia, Brasil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan UEA memberlakukan undang-undang perlindungan data mereka sendiri.
Ini artinya bahwa privasi data merupakan perhatian berkelanjutan dan tekanan yang diberikan pada entitas melalui undang-undang semakin meningkat. Untuk organisasi yang menghasilkan, mengumpulkan, dan menyimpan data, kebutuhan akan solusi untuk mengatasi masalah, terutama di cloud, sangat mendesak.
Jika kepatuhan terhadap privasi data dan perlindungan tidak terjamin, risiko dan hukuman bisa menjadi luar biasa. Misalnya, pada Mei 2023, perusahaan induk Facebook, Meta, diperintahkan untuk membayar USD 1,3 miliar (EUR 1,2 miliar), jumlah yang memecahkan rekor, kepada Uni Eropa karena gagal mematuhi GDPR.
Ini jelas denda yang sangat besar. Bahkan jika jumlah denda dikurangi sebelum finalisasi, preseden telah ditetapkan dan berfungsi sebagai peringatan bagi setiap perusahaan untuk memastikan perlindungan data dan privasi.
Buletin Think
Bergabunglah dengan para pemimpin keamanan yang mengandalkan Buletin Think untuk berita yang dikurasi tentang AI, keamanan siber, data, dan otomatisasi. Pelajari dengan cepat dari tutorial pakar dan penjelas—dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Terdapat tiga istilah yang tercakup dalam residensi data: residensi data, lokalisasi data, dan kedaulatan data. Penjelasan singkat untuk tiap istilah adalah sebagai berikut:
Apa yang membuat residensi data cloud begitu kompleks adalah bagaimana sumber daya cloud diterapkan dan digunakan. Ada tiga jenis utama penyediaan cloud: lanjutan, dinamis, dan dialokasikan pengguna.
Semua metode tersebut menimbulkan risiko terhadap data, tetapi ancaman paling signifikan berasal dari penyediaan dinamis, di mana sumber daya cloud, termasuk data, dialokasikan sesuai permintaan.
Faktor lain adalah sifat asli beban kerja cloud native. Layanan mikro sementara yang datang dan pergi di cloud dapat menyebabkan akses dan pergerakan data yang sulit dideteksi dan dilacak. Hal ini dapat mempersulit upaya memastikan residensi, lokalisasi, dan kedaulatan data dan membuatnya lebih kompleks.
Aplikasi cloud-native dibangun menggunakan beberapa layanan kecil dan saling bergantung yang disebut layanan mikro. Aplikasi tersebut dapat terdiri atas:
Komponen cloud native ini meneruskan atau memindahkan data di antara data dan mungkin memiliki kerentanan yang dapat menyebabkan kehilangan atau pencurian data tidak terdeteksi. Hal ini dapat mempersulit upaya memastikan residensi, lokalisasi, dan kedaulatan data, yang mengakibatkan ketidakpatuhan.
Ada dua kemampuan penting untuk memastikan residensi, lokalisasi, dan kedaulatan data. Yang pertama adalah teknologi yang mendeteksi lokasi data di cloud, salinan data, dan pergerakan data tersebut. Yang kedua adalah teknologi yang memusatkan, menganalisis, dan melaporkan postur kepatuhan lingkungan cloud.
Platform manajemen postur keamanan data (DSPM) menyediakan kemampuan ini dengan meningkatkan visibilitas tentang aktivitas pengguna dan risiko perilaku dan membantu organisasi mematuhi peraturan.
DSPM adalah platform perlindungan data cloud yang menemukan data dan salinan data yang disimpan di cloud dan juga melacak aliran data dari dan ke sumber daya cloud yang mungkin menimbulkan risiko. DSPM menemukan dan mengklasifikasikan data sensitif di dalam dan di seluruh beban kerja cloud sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah residensi, lokalisasi, dan kedaulatan data aktual dan potensial.
IBM Security Guardium Insights adalah solusi keamanan data, kepatuhan data, dan DSPM. Insights ini memberi perusahaan pandangan ke wilayah dan lokasi beradanya data yang sensitif dan diatur berbasis cloud. Ini juga membantu mereka memahami cara data mengalir di dalam dan di antara lokasi cloud dan aplikasi Software-as-a-Service (SaaS) sehingga tidak berakhir di lokasi atau tangan yang salah.
Hal ini memungkinkan organisasi untuk mematuhi residensi data GDPR yang mengharuskan mereka untuk memastikan bahwa data pribadi disimpan dan diproses dengan benar dalam lokasi geografis tertentu.
IBM Security Guardium Insights adalah kombinasi platform kepatuhan SaaS dan hybrid cloud on-premise yang memberikan visibilitas ke dalam aktivitas pengguna dan risiko perilaku, yang membantu memenuhi peraturan kepatuhan.
Bersama-sama, IBM Guardium Insights dan DSPM memberikan perlindungan data tingkat lanjut dan pemberdayaan kepatuhan untuk melindungi data di lingkungan cloud publik, cloud pribadi, multicloud, dan hybrid cloud, serta menganalisis dan menyusun postur data tersebut menjadi laporan kepatuhan yang dapat disesuaikan.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM Security Guardium Insights dan cara IBM dapat membantu Anda mematuhi persyaratan residensi, lokalisasi, dan kedaulatan data Anda hari ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang residensi data, lihat webinar kami Navigating Data Residency.
Laporan platform keamanan data KuppingerCole menawarkan panduan dan rekomendasi untuk menemukan produk perlindungan dan tata kelola data sensitif yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Temukan manfaat dan ROI dari IBM Security Guardium Data Protection dalam studi Forrester TEI ini.
Akses laporan Gartner ini untuk mempelajari cara mengelola inventaris AI lengkap, mengamankan beban kerja AI dengan pembatas, mengurangi risiko, dan mengelola proses tata kelola untuk mencapai Kepercayaan AI untuk semua contoh penggunaan AI di organisasi Anda.
Ikuti langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan tugas dan pelajari cara menggunakan teknologi secara efektif dalam proyek Anda.
Lindungi data di berbagai lingkungan, penuhi peraturan privasi, dan sederhanakan kompleksitas operasional.
Temukan IBM Guardium, rangkaian perangkat lunak keamanan data yang melindungi data sensitif di lokasi dan cloud.
IBM menyediakan layanan keamanan data yang komprehensif untuk melindungi data perusahaan, aplikasi, dan AI.
Lindungi data organisasi Anda di seluruh hybrid cloud dan sederhanakan persyaratan kepatuhan dengan solusi keamanan data.