Apa itu rekayasa data AI agen?

Untuk memahami mengapa sistem AI agen diadopsi untuk rekayasa data, akan sangat membantu untuk melihat lebih dekat sifat rekayasa data modern.

Rekayasa data sangat penting bagi perusahaan yang ingin membuka nilai dari ekosistem data yang makin luas dan kompleks. Insinyur data membantu menyusun dan memastikan fungsionalitas alur kerja yang mengubah data mentah menjadi output yang memberikan nilai bisnis dunia nyata. Ketika berhasil dieksekusi, rekayasa data menghasilkan pengiriman kumpulan data yang bersih, akurat, dan tepat waktu yang dapat dianalisis untuk menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti atau digunakan untuk mendorong inisiatif AI.

Ketika organisasi mempercepat ketergantungan mereka pada pengambilan keputusan berbasis data, termasuk pengambilan keputusan yang sensitif terhadap waktu berdasarkan data real-time, kebutuhan akan pipeline data yang andal tidak pernah lebih besar. Namun, tantangan dalam memelihara pipeline tersebut juga tidak pernah lebih besar dari ini—para insinyur data kini ditugaskan untuk mengawasi tumpukan data dan proses orkestrasi yang makin kompleks.

Tak pelak lagi, itu berarti tim data menghabiskan banyak waktu mereka untuk "memadamkan kebakaran.” Dengan kata lain, mereka berkonsentrasi pada pemeliharaan dan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah pipeline data dan, lebih buruk lagi, kegagalan saluran data.

“Ketika tim rekayasa data membangun pipeline, para insinyur sering bergantung pada campuran pekerjaan terjadwal, prosedur tersimpan, skrip rumit, serta logika transformasi. Dan masing-masing bekerja bersama hanya untuk menjaga agar data tetap mengalir. Kadang-kadang ketika perubahan skema tunggal atau penggantian nama kolom terjadi pada sistem sumber, ini dapat memicu berjam-jam debugging dan pengujian ulang,” Justin Yan, manajer produk senior untuk IBM Data & AI, menjelaskan dalam video Teknologi IBM.