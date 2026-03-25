Apa itu fragmentasi data?

Bagi banyak organisasi, menghindari fragmentasi data tidaklah mudah. Volume data yang dikelola perusahaan melonjak, dan sebagian besar merupakan data yang tidak terstruktur. Riset tahun 2025 menemukan bahwa hanya 26% dari chief data officer (CIO) yang yakin bahwa organisasi mereka dapat menggunakan data tidak terstruktur dengan cara yang memberikan nilai bisnis.2

Penambahan alat perangkat lunak baru sebagai layanan (SaaS), platform cloud, dan aplikasi bisnis ke sistem lama yang ada juga menambah kompleksitas lingkungan yang sudah rumit (fenomena yang biasa disebut sebagai penyebaran SaaS).

Untuk mencapai data terpadu, organisasi dapat memanfaatkan beberapa strategi, termasuk integrasi data, konsolidasi, tata kelola data, dan arsitektur data fabric. Tetapi memerangi fragmentasi data juga membutuhkan perubahan pola pikir—menyesuaikan budaya dan cara bekerja untuk mendukung data sebagai aset strategis.

Ada dua jenis fragmentasi data. Halaman ini berfokus pada penyebaran data organisasi yang tidak terkendali di seluruh sistem dan lingkungan. Namun, istilah ini juga dapat menggambarkan sistem manajemen basis data (DBMS) yang bertujuan dan strategi pengoptimalan kinerja sistem file.