Total biaya kepemilikan, atau TCO, adalah perhitungan yang mengukur total biaya produk atau layanan selama seluruh siklus hidupnya. Jumlah ini memperhitungkan biaya langsung (seperti harga pembelian awal) dan biaya tidak langsung (seperti waktu yang dihabiskan untuk menyesuaikan dengan sistem baru), serta untuk biaya jangka pendek dan jangka panjang dan penghematan biaya.
Dalam lingkungan hybrid dan cloud-first, memahami TCO sangat penting untuk menyelaraskan investasi teknologi dengan hasil bisnis. Pemahaman ini memungkinkan organisasi untuk melakukan lebih dari sekadar penetapan harga dan mengungkap dampak keuangan sebenarnya dari keputusan TI.
Sebagai contoh, katakanlah organisasi ingin menambahkan lebih banyak penyimpanan data, dan memutuskan apakah akan memilih solusi lokal, menambahkan lebih banyak penyimpanan cloud, atau kombinasi keduanya.
Membeli server internal tambahan membutuhkan investasi awal yang lebih besar dalam perangkat keras, infrastruktur jaringan, dan ruang pusat data. Ada juga peningkatan biaya personel, pemeliharaan, peningkatan, dan listrik yang timbul dari operasi di lokasi organisasi. Namun, opsi ini dapat memberikan keamanan dan kontrol yang lebih besar, kualitas dengan nilai mereka sendiri.
Paket berlangganan penyimpanan cloud membutuhkan investasi awal yang jauh lebih sedikit dan juga membutuhkan lebih sedikit biaya overhead—penyedia menangani pemeliharaan perangkat keras, keamanan, operasi pusat data, dan banyak lagi. Solusi ini juga lebih terukur, atribut yang mungkin sangat berharga bagi perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas seperti itu.
Meskipun biaya awal lebih rendah, seringkali ada biaya tambahan yang terkait dengan penyimpanan cloud, seperti biaya bulanan berdasarkan konsumsi sumber daya atau biaya keluar data, atau paket internet yang ditingkatkan untuk mengakomodasi pergerakan data antara sistem lokal dan cloud. Dalam kedua kasus tersebut, mungkin ada biaya yang terkait dengan migrasi data (seperti waktu yang dihabiskan untuk migrasi, atau biaya migrasi dalam kasus penyimpanan cloud) atau waktu yang dihabiskan oleh karyawan untuk mempelajari sistem baru.
TCO adalah perhitungan penting bagi organisasi untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi produk dan layanan TI. Komputasi awan, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), infrastruktur sebagai layanan (IaaS) dan teknologi lainnya menawarkan kekuatan dan kelemahan keuangan yang berbeda dari infrastruktur on premises pendahulunya.
TCO dapat membantu bisnis menentukan apakah produk atau layanan tertentu memberikan nilai bisnis yang cukup untuk menjamin adopsi. Dengan memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat tentang biaya lengkap produk, TCO juga dapat membantu meningkatkan alokasi sumber daya, manajemen anggaran, evaluasi vendor, dan banyak lagi.
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Faktor-faktor yang termasuk dalam TCO bervariasi berdasarkan jenis produk atau layanan tertentu, model pembayaran dan faktor lainnya. Biaya umum yang menjadi faktor TCO meliputi:
Biaya akuisisi awal aset TI dapat bervariasi secara dramatis tergantung pada jenis produk atau layanan dan jenis sistem pembayaran. Tetapi kami dapat secara longgar mengategorikan investasi ini menjadi dua jenis: on premises dan off-premises. Mari kita lihat contoh penyimpanan data kami secara detail langkah demi langkah.
Pembelian on premises akan mencakup pengadaan perangkat keras, seperti hard disk, dan server penyimpanan yang terpasang ke jaringan, kabel, dan rak (ibaratnya: penyimpanan untuk penyimpanan). Dalam contoh ini, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak akan diperlukan. Ini merupakan investasi awal yang signifikan.
Versi off-premises dari pembelian penyimpanan ini mungkin melibatkan solusi penyimpanan cloud. Penyimpanan ini tidak memerlukan instalasi, karena penyimpanan aktual dihosting di tempat lain, tetapi akan membutuhkan lebih banyak analisis awal. Jenis penyimpanan apa yang saat ini digunakan? Penyimpanan aktif, yang akan sering diakses, seringkali lebih mahal daripada penyimpanan pasif, untuk penyimpanan arsip yang jarang diakses.
Penyimpanan cloud umumnya ditawarkan melalui model berlangganan daripada pembelian perangkat keras satu kali, yang berarti bahwa biaya awal mungkin rendah, tetapi tidak mewakili biaya aktual. TCO membantu organisasi mengukur biaya jangka menengah hingga panjang tersebut.
Setelah investasi awal, perusahaan mungkin memiliki berbagai hard disk dan penyimpanan jaringan, atau dengan langganan penyimpanan cloud baru. Lalu bagaimana?
Sangat mudah untuk mengabaikan biaya dalam waktu, tenaga kerja, dan penyesuaian yang timbul dari pengaturan awal, karena tidak semua faktor ini secara alami muncul sebagai biaya. Misalnya, dibutuhkan waktu, baik bagi karyawan internal atau konsultan eksternal, untuk merancang dan membuat sistem file, mentransfer file ke sistem baru, dan mendidik staf yang ada tentang cara mengakses file.
Dalam kasus konsultan eksternal, itu adalah biaya baru, yang dapat diperhitungkan dengan cukup mudah. Tetapi jika karyawan internal akan menjadi orang yang melakukan pengaturan, perhitungan TCO harus menganalisis berapa jam yang akan dihabiskan untuk proyek ini daripada pekerjaan lain dan mengukur biaya itu.
Kadang-kadang analisis ini dapat ditampilkan dalam bentuk biaya per jam yang terisi penuh: penghitungan menyeluruh dari tarif per jam karyawan, manfaat, pajak, overhead (seperti peralatan TI dan ruang kantor), pelatihan karyawan, dan bahkan biaya rekrutmen.
Setelah sistem baru aktif dan berjalan, biayanya tidak hilang. Masih banyak biaya yang terlibat dengan operasi yang sedang berlangsung. Dalam kasus sistem penyimpanan on premises kami, biaya ini mungkin termasuk biaya yang lebih tidak langsung seperti peningkatan tagihan listrik, kompensasi keberlanjutan, ruang kantor tambahan untuk server internal, biaya staf yang baru direkrut untuk memelihara sistem baru, langganan keamanan, dan peningkatan biaya infrastruktur jaringan.
Biaya operasi berbeda untuk model penyimpanan cloud kami. Biaya berlangganan tidak pernah berakhir, jadi meskipun biaya awal mungkin lebih rendah, biaya itu ditanggung berulang kali. Penyimpanan awan juga terkadang dilengkapi dengan biaya egress—biaya yang dikenakan oleh penyedia penyimpanan awan untuk penghapusan data dari awan mereka. Proses ini mungkin termasuk mengunduh data, menghubungkannya ke aplikasi lain, atau menggunakan data untuk menanggapi panggilan API.
Penting juga untuk mengukur produktivitas. Apakah karyawan merasa lebih mudah atau lebih sulit untuk menggunakan sistem baru? Apakah permintaan bantuan TI telah berubah? Apakah data hilang? Survei karyawan dan TI yang terperinci dapat menjelaskan hilangnya produktivitas, yang dapat meningkatkan perhitungan.
Untuk solusi penyimpanan lokal, biaya pemeliharaan mungkin termasuk peningkatan perangkat keras, pembelian penyimpanan tambahan, perbaikan, dan lisensi perangkat lunak untuk fungsionalitas tambahan. Solusi penyimpanan cloud hanya membutuhkan sedikit pemeliharaan, namun jika ada perubahan yang perlu dilakukan pada perjanjian penyimpanan awal, perhitungan biaya dapat berubah secara dramatis.
Biasanya penambahan lebih banyak penyimpanan ke solusi cloud mudah dilakukan, tetapi perubahan seperti itu sering disertai dengan peningkatan biaya berlangganan yang harus dibayar setiap bulan.
Dalam beberapa kasus, otomatisasi dapat digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan biaya penyimpanan cloud. Misalnya, strategi manajemen siklus hidup data (DLM) dapat secara otomatis memindahkan data yang kurang digunakan ke penyimpanan pasif—tetapi ini juga memerlukan pengaturan tambahan dan, kemungkinan, biaya yang terkait dengan perangkat lunak DLM.
Dalam kasus pemadaman sistem atau kehilangan data, gangguan dapat menyebabkan kerugian moneter yang signifikan. Penting untuk menghitung semua potensi kerugian akibat pemadaman sistem tersebut. Ini mungkin termasuk:
TCO mengukur nilai di seluruh siklus hidup pembelian, membantu menganalisis laba atas investasi (ROI). Analisis tersebut termasuk memahami apa yang terjadi pada akhir masa pakai produk.
Visibilitas siklus hidup sangat penting untuk perencanaan jangka panjang, terutama di lingkungan dinamis di mana layanan berkembang pesat dan vendor lock-in atau biaya pengalihan vendor dapat memengaruhi fleksibilitas di masa depan. Dalam kasus sistem penyimpanan kami, solusi penyimpanan on premises dapat dijual kembali atau digunakan kembali untuk menutupi sebagian pengeluaran awal, meskipun dengan penyusutan.
Untuk penyimpanan cloud, perhitungannya menjadi lebih rumit. Penyimpanan cloud tidak dibeli, melainkan disewa. Di akhir siklus hidup penyimpanan data, sebuah organisasi mungkin harus membayar untuk pengeluaran data dan tidak memiliki perangkat keras yang dapat dijual kembali. Ada juga potensi kebutuhan untuk beralih layanan di beberapa titik. Biaya penyimpanan cloud dapat berubah, atau penyedia dapat berhenti menawarkan layanan, dua skenario yang mungkin memaksa organisasi untuk memulai analisis penyimpanan dari awal lagi.
Dua jenis biaya utama yang mungkin timbul ketika menghitung total biaya kepemilikan adalah biaya langsung dan tidak langsung. Keduanya penting untuk memahami biaya aktual proyek, investasi, atau aset tertentu.
Biaya langsung adalah biaya yang mudah diukur untuk aset tertentu, baik produk, layanan, maupun biaya tenaga kerja. Dalam konteks TI, biaya langsung mungkin termasuk upah dan tunjangan untuk staf, harga pembelian perangkat keras, atau langganan untuk layanan seperti penyimpanan cloud. Bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang diklasifikasikan sebagai biaya langsung mudah dilacak, mungkin memiliki angka variabel yang melekat padanya karena pasar yang berfluktuasi dan dikaitkan dengan elemen tertentu dari penyelesaian produk.
Melacak dan menganalisis biaya tidak langsung adalah pembeda untuk perhitungan total biaya kepemilikan. Dengan demikian, biaya tidak langsung bisa sulit untuk diukur.
Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan aset atau layanan tertentu. Dalam beberapa kasus, biaya tidak langsung mungkin termasuk biaya—seperti sewa, upah staf pendukung, utilitas, dan biaya infrastruktur lainnya—yang dikeluarkan bersama oleh departemen TI di bawah analisis TCO dan departemen lain.
Waktu juga merupakan biaya tidak langsung, dan yang sangat sulit untuk ditakar. Transisi dari satu layanan ke layanan lain dengan harga awal yang sama mungkin tampaknya tidak memiliki biaya tambahan yang terkait dengannya. Namun, periode penyesuaian, pelatihan yang diperlukan, dan remediasi dari setiap kesalahan yang menyakitkan yang tumbuh adalah semua biaya transisi itu. Biaya ini sering disebut sebagai biaya peluang, yang mencerminkan nilai waktu itu seandainya tidak digunakan dalam transisi.
Spesifikasi masing-masing faktor ini akan bervariasi berdasarkan pembelian spesifik, tetapi faktor-faktor ini—biaya awal, pengaturan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya waktu henti, dan nilai akhir masa pakai—konsisten. Meskipun demikian, tidak ada rumus satu ukuran untuk semua untuk menghitung TCO; ada terlalu banyak variabel.
Salah satu cara untuk menghitung TCO secara kasar adalah dengan menambahkan biaya (awal, operasi, pemeliharaan, dan waktu henti) dan mengurangi nilai akhir masa pakai. Pada dasarnya, biaya aktual terdiri dari biaya langsung, biaya tambahan (termasuk biaya operasi), dan biaya tidak langsung atau tersembunyi. Analisis biaya keseluruhan ini dapat membantu keputusan pembelian di masa depan untuk memaksimalkan profitabilitas.
Ada berbagai alat untuk mengukur TCO untuk produk dan layanan yang berbeda; untuk contoh penyimpanan kami, sebagian besar penyedia penyimpanan cloud akan menawarkan kalkulator TCO untuk membantu mengukur total biaya produk tersebut. Tetapi juga akan selalu ada biaya tidak berwujud, baik berupa kepuasan karyawan, kurva belajar, atau efek produktivitas, yang mungkin sulit untuk diperhitungkan. Survei rutin penting untuk memantau nilai pembelian ini.
TCO membantu para pemimpin mempertimbangkan berbagai biaya potensial dan manfaat pembelian, dan analisis ini memfasilitasi penilaian yang lebih kuat terhadap nilai jangka panjang. Manfaat menggunakan metodologi TCO meliputi:
Biaya langsung relatif mudah dilihat, tetapi TCO juga menggabungkan biaya tidak langsung dan tersembunyi. Dalam contoh penyimpanan kita, biaya keluar masuk (egress fees) akan memenuhi syarat sebagai biaya potensial yang signifikan yang belum tentu muncul dalam analisis sekilas biaya di awal. Untuk solusi penyimpanan internal, biaya pemeliharaan dan utilitas mungkin merupakan pengeluaran berkelanjutan yang tidak jelas.
Menghitung TCO akan mendorong transparansi dan memungkinkan tim untuk lebih jelas melihat nilai bisnis sebenarnya dari suatu produk atau layanan. Dalam TI, TCO dengan demikian dapat mendorong pendekatan yang memprioritaskan efisiensi, yang berfokus pada biaya siklus hidup penuh dan manfaat pengadaan, dan manajemen aset yang efisien.
Memahami seluruh biaya siklus hidup suatu produk, termasuk biaya peluang perubahan dan adopsi yang lebih sulit untuk mengukur, memungkinkan pengambil keputusan tim pengadaan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai yang lebih kuat dan lebih objektif. Daya tarik biaya awal yang rendah bisa menggoda, tetapi TCO mengungkapkan angka yang lebih akurat—presisi yang sangat berharga untuk manajemen bisnis teknologi (TBM) yang efektif.
Pemahaman penuh tentang biaya produk membantu tim meningkatkan manajemen siklus hidup dan menyusun strategi seputar kinerja keuangan jangka panjang. Perkiraan TCO dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih baik, pengurangan limbah, dan masa pakai aset yang lebih lama.