Dalam lingkungan hybrid dan cloud-first, memahami TCO sangat penting untuk menyelaraskan investasi teknologi dengan hasil bisnis. Pemahaman ini memungkinkan organisasi untuk melakukan lebih dari sekadar penetapan harga dan mengungkap dampak keuangan sebenarnya dari keputusan TI.

Sebagai contoh, katakanlah organisasi ingin menambahkan lebih banyak penyimpanan data, dan memutuskan apakah akan memilih solusi lokal, menambahkan lebih banyak penyimpanan cloud, atau kombinasi keduanya.

Membeli server internal tambahan membutuhkan investasi awal yang lebih besar dalam perangkat keras, infrastruktur jaringan, dan ruang pusat data. Ada juga peningkatan biaya personel, pemeliharaan, peningkatan, dan listrik yang timbul dari operasi di lokasi organisasi. Namun, opsi ini dapat memberikan keamanan dan kontrol yang lebih besar, kualitas dengan nilai mereka sendiri.

Paket berlangganan penyimpanan cloud membutuhkan investasi awal yang jauh lebih sedikit dan juga membutuhkan lebih sedikit biaya overhead—penyedia menangani pemeliharaan perangkat keras, keamanan, operasi pusat data, dan banyak lagi. Solusi ini juga lebih terukur, atribut yang mungkin sangat berharga bagi perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas seperti itu.

Meskipun biaya awal lebih rendah, seringkali ada biaya tambahan yang terkait dengan penyimpanan cloud, seperti biaya bulanan berdasarkan konsumsi sumber daya atau biaya keluar data, atau paket internet yang ditingkatkan untuk mengakomodasi pergerakan data antara sistem lokal dan cloud. Dalam kedua kasus tersebut, mungkin ada biaya yang terkait dengan migrasi data (seperti waktu yang dihabiskan untuk migrasi, atau biaya migrasi dalam kasus penyimpanan cloud) atau waktu yang dihabiskan oleh karyawan untuk mempelajari sistem baru.

TCO adalah perhitungan penting bagi organisasi untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi produk dan layanan TI. Komputasi awan, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), infrastruktur sebagai layanan (IaaS) dan teknologi lainnya menawarkan kekuatan dan kelemahan keuangan yang berbeda dari infrastruktur on premises pendahulunya.



TCO dapat membantu bisnis menentukan apakah produk atau layanan tertentu memberikan nilai bisnis yang cukup untuk menjamin adopsi. Dengan memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat tentang biaya lengkap produk, TCO juga dapat membantu meningkatkan alokasi sumber daya, manajemen anggaran, evaluasi vendor, dan banyak lagi.