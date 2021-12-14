el

Pendekatan ELT memungkinkan implementasi yang lebih cepat daripada proses ETL, meskipun data menjadi berantakan setelah pindah. Transformasi terjadi setelah fungsi beban, mencegah perlambatan migrasi yang dapat terjadi selama proses ini. ELT memisahkan tahap Transformasi dan beban, memastikan bahwa kesalahan pengodean (atau kesalahan lain dalam tahap Transformasi) tidak menghentikan upaya migrasi. Selain itu, ELT menghindari masalah penskalaan server dengan menggunakan kekuatan pemrosesan dan ukuran gudang data untuk memungkinkan Transformasi (atau komputasi dapat diskalakan) dalam skala besar. ELT juga bekerja dengan solusi gudang data cloud untuk mendukung tipe data terstruktur, tidak terstruktur, semi-terstruktur, dan data mentah.

etl

ETL membutuhkan waktu lebih lama untuk diimplementasikan namun menghasilkan data yang lebih bersih . Proses ini sangat cocok untuk repositori data target yang lebih kecil yang memerlukan pembaruan lebih jarang. ETL juga bekerja dengan gudang data cloud dengan menggunakan platform SaaS berbasis cloud dan gudang data di tempat.

Terdapat juga banyak alat ETL sumber terbuka dan komersial dengan kemampuan dan manfaat yang meliputi: