Teknik dan metode integrasi data

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Tim data saat ini menghadapi gunung data yang besarnya dapat menyaingi Everest itu sendiri. Tantangan untuk menaklukkan puncak tersebut semakin besar dari hari ke hari, karena volume dan kompleksitas data terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

Data perusahaan saat ini berasal dari berbagai sumber (seperti aplikasi SaaS, perangkat Internet of Things (IoT), dan sistem lama) serta terakumulasi di seluruh ekosistem penyimpanan data yang luas. Sebagian besar informasi ini berupa data tidak terstruktur—informasI sehari-hari seperti email, PDF, gambar, rekaman panggilan, dan log obrolan.

Tanpa pandangan yang komprehensif, data ini tetap terisolasi dalam silo, menjadi usang saat tiba, dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Tak hanya itu, tanpa akses yang memadai terhadap data berkualitas tinggi dalam jumlah besar, upaya mewujudkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara operasional sering kali gagal melaju sejak tahap awal.

Integrasi data membantu mengatasi tantangan ini dengan menggabungkan, menyatukan, dan menyelaraskan data yang tersimpan di berbagai sumber, dalam beragam format, serta dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Konsolidasi ini memberikan informasi yang terpadu dan koheren kepada konsumen data, sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih mudah untuk analitik, AI, dan pengambilan keputusan.

Proses integrasi data mengikuti beberapa langkah yang umumnya mencakup identifikasi data, pemetaan, transformasi, validasi, pemuatan, dan sinkronisasi. Kombinasi proses teknis, alat, dan strategi yang tepat bergantung pada kebutuhan bisnis serta jenis metode integrasi data yang digunakan, yang tersedia dalam berbagai bentuk.

Teknik dan metode integrasi data

Lewat sudah masa ketika pemindahan dan transformasi data dilakukan menggunakan skrip SQL yang ditulis secara manual dan memakan banyak waktu. Sekarang, ada banyak metode integrasi data yang diaktifkan dengan teknologi, masing-masing melayani kebutuhan dan kemampuan integrasi yang berbeda-beda.

Di bawah ini adalah beberapa teknik yang paling umum:

  • Extract, transform, load (ETL)
  • Ekstrak, muat, ubah (ELT)
  • Integrasi data real-time
  • Ubah pengambilan data (CDC)
  • Virtualisasi data
  • Integrasi aplikasi
  • Data replication

Extract, transform, load (ETL)

ETL adalah metode integrasi data yang mengekstrak data dari beberapa sistem sumber, mentransformasikannya di area staging, lalu memuatnya ke repositori pusat (biasanya gudang data atau data lake).

Pendekatan ETL tradisional dirancang untuk basis data relasional dan beban kerja terstruktur yang dapat diprediksi di lingkungan lokal. Pendekatan ini biasanya mengandalkan pemrosesan batch, pemeliharaan manual, dan jalur data yang kaku, sehingga dapat menjadi kurang fleksibel untuk contoh penggunaan modern seperti aliran data IoT dan data tidak terstruktur.

Alat bantu ETL modern telah berevolusi dengan arsitektur berbasis cloud, memanfaatkan otomatisasi, orkestrasi, dan penyerapan data secara real-time untuk meningkatkan ketangkasan dan skalabilitas. Sering dipadukan dengan pola ELT, alat ini mendukung alur kerja batch maupun streaming dan menjadi fondasi bagi analitik, machine learning (ML), dan AI.

  • Keunggulan utama: Meningkatkan kualitas data dengan membersihkan dan menstandardisasi data sebelum data tersebut mencapai sistem target.

  • Tantangan utama: Pendekatan tradisional berjuang untuk menangani volume data skala besar dan aliran data real-time.
Pelajari selengkapnya tentang ETL

Ekstrak, muat, ubah (ELT)

Seperti yang dapat Anda duga, integrasi data ELT memiliki banyak kesamaan dengan ETL. Keduanya memindahkan data dari sistem sumber ke sistem target. Namun, dalam proses ELT, data mentah dimuat langsung ke repositori penyimpanan data dan baru ditransformasikan sesuai kebutuhan, alih-alih dibersihkan dan diubah terlebih dahulu sebelum dimuat.

Pendekatan integrasi ini mendukung manajemen data yang lebih fleksibel dan pemrosesan data yang lebih cepat dibandingkan metode ETL tradisional. ELT sering digunakan untuk proyek big data dan pemrosesan real-time, di mana kecepatan dan skalabilitas merupakan faktor yang penting.

Pelajari lebih lanjut tentang ELT

Integrasi data real-time

Integrasi real-time menangkap dan memproses data segera setelah tersedia, lalu langsung mengirimkannya ke sistem target. Selain memberikan manfaat integrasi data tradisional—seperti peningkatan kualitas data dan pengurangan silo data—metode ini secara signifikan mempercepat ketersediaan data, sehingga dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna memperoleh insight hanya dalam hitungan milidetik.

Akses data yang hampir seketika ini mendorong intelijen bisnis (BI), AI generatif (gen AI), dan hiperpersonalisasi pelanggan. Kemampuan ini sangat bermanfaat untuk berbagai contoh penggunaan, seperti analitik real-time, deteksi penipuan, dan pemantauan sistem.

  • Keuntungan utama: Menyediakan data berkualitas tinggi dan terkini untuk AI dan keputusan yang tepat.

  • Tantangan utama: Dibutuhkan infrastruktur data dan jaringan yang dapat menangani volume dan kecepatan data real-time.
Pelajari lebih lanjut tentang integrasi data real-time

Mengubah pengambilan data (CDC)

Salah satu bentuk integrasi data real-time adalah penangkapan data perubahan (change data capture/CDC). Teknik ini mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada sistem sumber data dan segera menerapkannya ke gudang data serta repositori data lainnya.

CDC memungkinkan sinkronisasi data real-time di seluruh organisasi. Dan, dengan mentransmisikan hanya data yang dimodifikasi, ini mengurangi beban pada sistem sumber, lalu lintas jaringan dan sumber daya komputasi.

Memiliki sistem yang selalu mutakhir sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan secara real-time, migrasi cloud, dan inisiatif AI. CDC mendukung berbagai proses bisnis, seperti deteksi penipuan, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen rantai pasokan, dan implementasi IoT.

  • Keuntungan utama: CDC memberikan data terbaru secara efisien, dengan konsumsi sumber daya yang lebih sedikit daripada metode integrasi data lainnya.

  • Tantangan utama: Pipeline CDC dapat berjuang dengan perubahan skema, yang dapat mengganggu fungsionalitas.
Pelajari lebih lanjut tentang pengambilan data perubahan

Data virtualization

Virtualisasi data mengintegrasikan data dengan membangun lapisan virtual (abstraksi perangkat lunak) antara berbagai sumber data berbeda dan konsumen data. Lapisan ini menyediakan tampilan data yang terpadu tanpa memerlukan pemindahan atau duplikasi data secara fisik. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat mengakses dan melakukan kueri terhadap data sesuai kebutuhan, terlepas dari lokasi fisiknya.

Meskipun terkadang dianggap sebagai metode integrasi data yang terpisah, federasi data merupakan teknologi utama dalam virtualisasi data. Teknologi ini memungkinkan pemetaan logis di berbagai sumber sehingga pengguna dapat menanyakannya dari satu antarmuka.

Organisasi dapat menggunakan virtualisasi data untuk membangun pergudangan data “virtual” atau membuat data lake tanpa biaya dan kompleksitas yang terkait dengan pembangunan serta pengelolaan platform fisik. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam skenario yang menuntut ketangkasan dan akses data secara real-time adalah hal penting, seperti analitik dan AI.

  • Keuntungan utama: Hal ini mempercepat integrasi data sambil mengurangi penggunaan sumber daya dan risiko yang terkait dengan pergerakan data.

  • Tantangan utama: Melakukan kueri terhadap data yang divirtualisasi dapat menimbulkan latensi dibandingkan dengan akses langsung ke data, terutama ketika diperlukan pembaruan data yang sering.
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Integrasi aplikasi

Integrasi aplikasi menghubungkan aplikasi, sistem, dan subsistem untuk menciptakan lingkungan transfer data yang terpadu dan otomatis. Integrasi ini mendukung aliran data yang lancar dan interoperabilitas, sekaligus mengurangi silo data di seluruh tim dan alat. Kemampuan ini sangat penting dalam lingkungan bisnis saat ini, ketika rata-rata perusahaan menggunakan hampir 1.200 aplikasi cloud—masing-masing menghasilkan datanya sendiri.

Organisasi menggunakan integrasi aplikasi untuk memastikan konsistensi data serta membantu berbagai sistem bekerja secara terpadu, seperti platform SDM dan keuangan. Pendekatan yang umum digunakan meliputi antarmuka pemrograman aplikasi (API), konektor, middleware, dan webhook untuk membangun serta mengotomatiskan alur kerja integrasi.

  • Keuntungan utama: Membantu memfasilitasi aliran data waktu nyata antara aplikasi dan sistem yang sebelumnya terputus.

  • Tantangan utama: Mengintegrasikan sistem lama dengan aplikasi SaaS modern bisa jadi rumit.
Pelajari lebih lanjut tentang integrasi aplikasi

Replikasi data

Data Replication membuat dan memelihara beberapa salinan data yang sama di lokasi dan sistem yang berbeda. Biasanya, teknik ini mereplikasi data dari satu sistem sumber ke satu atau lebih sistem target (replika). Teknik ini membantu memastikan ketersediaan, keandalan, dan ketahanan data dalam lingkungan terdistribusi, serta sering digunakan sebagai bagian dari strategi pemulihan bencana.

Replikasi umumnya dilakukan melalui dua pendekatan: asinkron dan sinkron. Dalam data replication asinkron, data terlebih dahulu disalin ke sistem primer, kemudian direplikasi ke sistem replika secara bertahap atau dalam batch, sehingga terdapat jeda waktu. Dalam data replication sinkron, data disalin ke sistem primer dan sistem replika secara bersamaan dan berkelanjutan.

  • Keuntungan utama: Ini memungkinkan data menempuh jarak yang lebih pendek ke pengguna akhir, mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja.

  • Tantangan utama: Mungkin sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan akan pembaruan data real-time dengan kinerja sistem.
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Integrasi data agen: Akses dan pengiriman yang disederhanakan

Evolusi berikutnya dalam integrasi data memanfaatkan agen AI untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan pengiriman data. Model machine learning ini dapat meniru proses pengambilan keputusan manusia untuk memecahkan masalah secara real-time. Dalam sistem multi-agen, setiap agen menangani sub-tugas tertentu dan dikoordinasikan melalui orkestrasi agen AI.

Menggunakan alat integrasi data agen, pengguna bisnis dengan tingkat keahlian apa pun dapat meminta data menggunakan bahasa alami (misalnya, “Gabungkan data CRM dan ERP”), sementara agen menangani seluruh pekerjaan teknis di baliknya. Agen tersebut terhubung ke sumber yang tepat, menerapkan transformasi, dan mengirimkan kumpulan data tepercaya dalam hitungan menit, dibandingkan dengan 1–4 minggu analis dan pengguna bisnis biasanya menunggu data yang mereka butuhkan.

Agen AI dapat mengurangi kebutuhan akan handoff yang terus-menerus antar tim dan memangkas siklus data preparation yang panjang—meningkatkan efisiensi operasional tanpa memerlukan sumber daya rekayasa data yang besar. Dengan akses hampir real-time ke data terintegrasi yang tepercaya, tim dapat mempercepat proyek analitik dan AI serta membuat keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat.

Penyusun

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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