Teknik dan metode integrasi data

Tim data saat ini menghadapi gunung data yang besarnya dapat menyaingi Everest itu sendiri. Tantangan untuk menaklukkan puncak tersebut semakin besar dari hari ke hari, karena volume dan kompleksitas data terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

Data perusahaan saat ini berasal dari berbagai sumber (seperti aplikasi SaaS, perangkat Internet of Things (IoT), dan sistem lama) serta terakumulasi di seluruh ekosistem penyimpanan data yang luas. Sebagian besar informasi ini berupa data tidak terstruktur—informasI sehari-hari seperti email, PDF, gambar, rekaman panggilan, dan log obrolan.

Tanpa pandangan yang komprehensif, data ini tetap terisolasi dalam silo, menjadi usang saat tiba, dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Tak hanya itu, tanpa akses yang memadai terhadap data berkualitas tinggi dalam jumlah besar, upaya mewujudkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara operasional sering kali gagal melaju sejak tahap awal.

Integrasi data membantu mengatasi tantangan ini dengan menggabungkan, menyatukan, dan menyelaraskan data yang tersimpan di berbagai sumber, dalam beragam format, serta dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Konsolidasi ini memberikan informasi yang terpadu dan koheren kepada konsumen data, sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih mudah untuk analitik, AI, dan pengambilan keputusan.