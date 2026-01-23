Data berada di jantung perusahaan modern. Data membentuk strategi bisnis, menginformasikan pengambilan keputusan, dan mendukung berbagai hal, mulai dari model penetapan harga hingga otomatisasi. Seiring organisasi semakin bergantung pada big data dan analitik waktu nyata untuk mendorong inisiatif kecerdasan buatan (AI), dampak dari kualitas data yang buruk menjadi semakin tidak mungkin diabaikan.

Laporan tahun 2025 dari IBM® Institute for Business Value (IBV) menemukan bahwa 43% dari chief operations officer mengidentifikasi masalah kualitas data sebagai prioritas data yang paling signifikan.1 Hal ini beralasan: lebih dari seperempat organisasi memperkirakan mereka kehilangan lebih dari 5 juta USD setiap tahunnya akibat kualitas data yang buruk, dengan 7% melaporkan kerugian sebesar 25 juta USD atau lebih.

Namun, kualitas data yang buruk sering luput dari perhatian karena dampaknya jarang muncul pada titik kegagalan. Sebaliknya, dampak tersebut muncul di hilir dalam bentuk pendapatan yang hilang, inefisiensi, risiko kepatuhan, dan peluang yang terlewatkan. Keterlambatan inilah yang membuat kualitas data yang buruk sangat berbahaya. Secara bertahap, hal ini memengaruhi kumpulan data dan sistem, serta membentuk keputusan strategis jauh sebelum masalah dan akar penyebabnya diidentifikasi.

Efek berbahaya ini menjadi semakin penting dalam lingkungan berbasis AI saat ini, terutama dengan munculnya AI generatif. Riset lanjutan dari IBM® IBV menunjukkan bahwa kualitas dan tata kelola data termasuk di antara tantangan utama yang menghambat adopsi AI. Kekhawatiran terkait akurasi atau bias data merupakan hambatan utama dalam meningkatkan skala inisiatif AI, sebagaimana dilaporkan oleh hampir setengah (45%) dari para pemimpin bisnis.

Alasannya sederhana: sistem AI mewarisi dan memperkuat masalah kualitas data. Ketika data tersebut tidak konsisten, tidak lengkap, bias, atau usang, model dan agen yang dibangun di atasnya menjadi kurang akurat dan rentan terhadap penyebaran masalah dalam skala besar. Sebaliknya, organisasi dengan kualitas data yang matang serta kerangka kerja tata kelola lebih cenderung memindahkan contoh penggunaan AI dari percontohan ke produksi, sehingga mampu mempertahankan nilai dari waktu ke waktu.