Data berada di jantung perusahaan modern. Data membentuk strategi bisnis, menginformasikan pengambilan keputusan, dan mendukung berbagai hal, mulai dari model penetapan harga hingga otomatisasi. Seiring organisasi semakin bergantung pada big data dan analitik waktu nyata untuk mendorong inisiatif kecerdasan buatan (AI), dampak dari kualitas data yang buruk menjadi semakin tidak mungkin diabaikan.
Laporan tahun 2025 dari IBM® Institute for Business Value (IBV) menemukan bahwa 43% dari chief operations officer mengidentifikasi masalah kualitas data sebagai prioritas data yang paling signifikan.1 Hal ini beralasan: lebih dari seperempat organisasi memperkirakan mereka kehilangan lebih dari 5 juta USD setiap tahunnya akibat kualitas data yang buruk, dengan 7% melaporkan kerugian sebesar 25 juta USD atau lebih.
Namun, kualitas data yang buruk sering luput dari perhatian karena dampaknya jarang muncul pada titik kegagalan. Sebaliknya, dampak tersebut muncul di hilir dalam bentuk pendapatan yang hilang, inefisiensi, risiko kepatuhan, dan peluang yang terlewatkan. Keterlambatan inilah yang membuat kualitas data yang buruk sangat berbahaya. Secara bertahap, hal ini memengaruhi kumpulan data dan sistem, serta membentuk keputusan strategis jauh sebelum masalah dan akar penyebabnya diidentifikasi.
Efek berbahaya ini menjadi semakin penting dalam lingkungan berbasis AI saat ini, terutama dengan munculnya AI generatif. Riset lanjutan dari IBM® IBV menunjukkan bahwa kualitas dan tata kelola data termasuk di antara tantangan utama yang menghambat adopsi AI. Kekhawatiran terkait akurasi atau bias data merupakan hambatan utama dalam meningkatkan skala inisiatif AI, sebagaimana dilaporkan oleh hampir setengah (45%) dari para pemimpin bisnis.
Alasannya sederhana: sistem AI mewarisi dan memperkuat masalah kualitas data. Ketika data tersebut tidak konsisten, tidak lengkap, bias, atau usang, model dan agen yang dibangun di atasnya menjadi kurang akurat dan rentan terhadap penyebaran masalah dalam skala besar. Sebaliknya, organisasi dengan kualitas data yang matang serta kerangka kerja tata kelola lebih cenderung memindahkan contoh penggunaan AI dari percontohan ke produksi, sehingga mampu mempertahankan nilai dari waktu ke waktu.
Data berkualitas buruk terjadi ketika kumpulan data gagal memenuhi persyaratan operasi bisnis tertentu. Bahkan data yang tampak akurat dan lengkap dapat berfungsi sebagai “data buruk” jika tidak sesuai dengan tujuan, yang berarti tidak mendukung contoh penggunaan, alur kerja, atau AI yang dimaksudkan untuk diaktifkan.
Kegagalan tersebut dapat berasal dari berbagai masalah, termasuk data yang tidak akurat, bidang data yang tidak lengkap, format data yang tidak konsisten, atau titik data yang hilang. Bahkan kesalahan kecil manusia saat memasukkan input informasi kontak—seperti nomor telepon yang salah ketik atau data alamat yang tidak valid—dapat menyebar ke hilir. Perbedaan ini dapat menyebabkan rekaman duplikat atau data yang hilang selama tahap awal pengumpulan data dan integrasi data, melemahkan analisis data, mengurangi kinerja AI, dan pada akhirnya memengaruhi hasil bisnis.
Sering kali, masalah kualitas data dijelaskan menggunakan dimensi seperti akurasi data, kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi. Dimensi ini memang penting, tetapi tidak menceritakan keseluruhan gambaran. Mengandalkan dimensi tersebut saja seperti bergantung pada skala yang sedikit salah kalibrasi—setiap pembacaan individu tampak masuk akal, namun kesalahan kecil akan terakumulasi dan pada akhirnya menyebabkan keputusan yang buruk.
Indikator umum dari data yang buruk atau berkualitas rendah termasuk ketidakkonsistenan di seluruh sumber data, data pelanggan yang hilang, data usang atau kumpulan data yang tidak dapat ditelusuri kembali ke pemilik data penting. Seiring dengan bertambahnya volume data, masalah-masalah ini semakin bertambah: data berkualitas tinggi terkikis, inefisiensi muncul di seluruh inisiatif manajemen data organisasi, dan kinerja AI menurun.
Organisasi yang ingin mengoptimalkan analisis data, otomatisasi, dan AI menghadapi tantangan yang melampaui kesalahan data tradisional. Kekhawatiran sebelumnya, seperti dasbor yang tidak akurat dan sistem yang terisolasi, masih tetap relevan hingga saat ini. Namun kini, munculnya sistem AI agen dan alur kerja otonom menghadirkan tingkat risiko yang baru. Sistem-sistem ini bergantung pada data yang dikelola dengan baik dan dapat diandalkan, tidak hanya untuk pelatihan, tetapi juga untuk setiap interaksi: membumikan respons, memicu tindakan, dan menginformasikan keputusan di seluruh perusahaan.
Sementara sebagian besar organisasi tidak melatih model bahasa besar (LLM) mereka sendiri, survei dari PwC menunjukkan bahwa 79% responden telah mengadopsi agen AI. Agen-agen ini dapat berkisar dari kopilot sederhana hingga aplikasi retrieval-augmented generation (RAG) yang canggih. Dalam lingkungan seperti ini, masalah kualitas data dapat menghasilkan perilaku AI yang tidak dapat diprediksi, seperti output yang berhalusinasi atau menyebabkan model melayang seiring waktu.
Seiring dengan meningkatnya adopsi, pengeluaran untuk AI juga meningkat pesat—diperkirakan akan melampaui 2 triliun USD pada tahun 2026, dengan pertumbuhan 37% dari tahun ke tahun—menurut Gartner.2 Ketika investasi AI meningkat skalanya, biaya akibat kualitas data yang buruk juga akan meningkat, yang berarti margin kesalahan semakin menyempit.
Selain risiko terhadap AI, kegagalan kualitas data menimbulkan tantangan seperti:
Dasbor dan alat intelijen bisnis digunakan untuk memandu keputusan strategis yang berisiko tinggi. Ketika data yang tidak akurat atau tidak lengkap mendasari alat kualitas data tersebut, para pemimpin dapat salah menilai kinerja, salah menentukan harga penawaran, atau mengejar inisiatif berdasarkan asumsi yang keliru.
Model otomatisasi dan machine learning bergantung pada kumpulan data yang konsisten dan tervalidasi. Model-model ini juga mencerminkan serta memperkuat kekurangannya. Ketika data berkualitas buruk memasuki alur kerja machine learning, ketidakakuratan, bias, dan ketidakkonsistenannya dapat menyebar ke seluruh sistem hilir, sehingga mengurangi nilai bisnis dan efisiensi operasional.
Paparan berulang terhadap data yang tidak akurat atau tidak konsisten mengikis kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Insinyur data dan tim data menghabiskan lebih banyak waktu untuk merekonsiliasi kumpulan data yang terperangkap dalam silo data daripada memajukan inisiatif. Pengguna bisnis mulai mempertanyakan insight, dan pengalaman pelanggan pun pasti terdampak.
Dalam industri sensitif seperti perawatan kesehatan, atau yang diatur oleh peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), data pribadi yang tidak akurat atau dikelola dengan buruk dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Tata kelola data yang lemah dan kontrol validasi data yang tidak memadai dapat membuat organisasi terekspos pada audit, kerusakan reputasi, dan denda yang besar.
Terlepas dari skalanya, mengukur biaya kualitas data yang buruk tetap sulit karena dampaknya terdistribusi di seluruh sistem, tim, dan waktu. Masalah sering kali bermanifestasi sebagai efek sekunder: alur kerja yang tertunda, efisiensi operasional yang berkurang, atau hasil bisnis yang buruk yang terkait dengan insight yang cacat dan kerusakan data.
Inefisiensi ini jarang dilacak sebagai satu metrik. Sebaliknya, inefisiensi tersebut berfungsi sebagai proksi biaya, dengan masing-masing mencerminkan waktu yang dihabiskan, nilai yang hilang, atau peluang yang terlewatkan. Difusi dampak ini membuat kerugian finansial yang dihasilkan mudah diremehkan.
Alih-alih menghitung jumlah dolar secara tepat, banyak organisasi melakukan audit data dan melacak sejumlah metrik. Investigasi ini mengungkapkan seberapa sering masalah kualitas data terjadi dan berapa lama masalah tersebut bertahan. Metrik yang umum antara lain:
Baik insiden baru-baru ini maupun yang banyak dikutip secara luas menunjukkan bagaimana kualitas data yang buruk dapat diterjemahkan menjadi risiko yang terukur bagi bisnis.
Pada awal 2022, Unity Technologies mengungkapkan bahwa penyerapan data yang tidak akurat telah merusak kumpulan data yang digunakan untuk melatih model machine learning terkait iklan. Sumber data yang salah memperkenalkan kesalahan ke dalam pipeline data yang mendukung penargetan prediktif dan algoritma penawaran. Unity melaporkan sekitar 110 juta USD kehilangan pendapatan yang terkait dengan model yang berkinerja buruk, inisiatif yang tertunda, serta biaya pelatihan ulang kumpulan data yang terdampak.
Pada tahun 2022, Equifax mengeluarkan skor kredit yang tidak akurat kepada jutaan konsumen akibat nilai data yang salah yang dihasilkan oleh sistem lama. Dalam beberapa kasus, kesalahan tersebut cukup signifikan hingga memengaruhi keputusan pemberian pinjaman, sehingga mengekspos konsumen dan pemberi pinjaman pada risiko keuangan.
Selain pukulan terhadap reputasi perusahaan, dampaknya juga mencakup pengawasan dari regulator, litigasi gugatan kelompok, dan penyelesaian sebesar 725.000 USD—salah satu dari beberapa hukuman yang dihadapi perusahaan akibat kegagalan dalam pelaporan kredit dan penanganan sengketa.
Pada tahun 2018, Samsung Securities memproses entri data yang tidak valid ketika mencoba menerbitkan dividen karyawan, yang secara keliru memicu penerbitan miliaran saham duplikat. Validasi yang tidak memadai serta kontrol manusia-in-the-loop memungkinkan nilai data yang salah mencapai sistem perdagangan hilir.
Meskipun masalah ini diidentifikasi dalam beberapa menit, konsekuensinya sangat parah: gangguan pasar, hukuman regulasi, pengunduran diri kepemimpinan, serta perkiraan kerugian nilai pasar sebesar ratusan juta dolar.
Pendekatan tradisional, seperti meninjau kualitas data secara eksklusif di dalam gudang data, tidak lagi sesuai dengan skala. Sistem AI saat ini berinteraksi dengan data secara terus-menerus, bukan secara episodik, dengan banyak sistem yang beroperasi berdasarkan streaming atau input yang digerakkan oleh peristiwa.
Evolusi ini berarti organisasi harus “bergeser ke kiri“ dalam hal integritas data: mendorong deteksi, pencegahan, dan remediasi lebih dekat ke saat data dibuat, alih-alih menunggu masalah muncul di bagian hilir.
Memiliki program manajemen kualitas data yang kuat dapat membantu organisasi menghindari konsekuensi dari kualitas data yang buruk. Hal ini juga dapat menciptakan keunggulan kompetitif di era di mana AI dan sistem agen bergantung pada data real-time yang dapat dipercaya.
Untuk mencapai hal ini, organisasi membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan yang terisolasi. Sebaliknya, mereka memerlukan pendekatan yang dapat diskalakan dan berulang untuk mengelola kualitas data. Dengan memandang kualitas data sebagai model operasi, bukan sekadar daftar periksa, organisasi dapat membentuk kembali cara mereka mengelola kepemilikan, kontrol, dan akuntabilitas di seluruh siklus hidup data.
Meskipun tidak lengkap, praktik modern untuk mencegah masalah kualitas data meliputi:
Kita hidup di masa ketika sistem AI diminta untuk bertindak, bukan sekadar merekomendasikan. Perubahan ini memberi tekanan pada organisasi untuk memastikan kualitas data sejak awal atau berisiko menghadapi masalah yang meningkat di seluruh proses bisnis. Ke depan, bisnis perlu bergerak melampaui perbaikan operasional dan, sebagai gantinya, memandang kualitas data sebagai prasyarat bagi keberhasilan AI, bukan sekadar perlindungan terhadap risiko.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Operasionalkan AI yang dapat dipercaya dengan memantau model, mengelola risiko, dan menegakkan tata kelola di seluruh siklus hidup AI Anda.
Dapatkan kontrol atas data Anda dengan alat tata kelola yang meningkatkan kualitas, memastikan kepatuhan, dan mengaktifkan analitik dan AI tepercaya.
Tetapkan praktik AI yang bertanggung jawab dengan panduan pakar untuk mengelola risiko, memenuhi peraturan, dan mengoperasionalkan AI yang dapat dipercaya dalam skala besar.
1 "Studi CDO 2025: Efek pengganda AI." IBM Institute for Business Value, 12 November 2025
2 "Gartner Mengatakan Pengeluaran AI di Seluruh Dunia Akan Berjumlah 1,5 Triliun Dolar AS pada Tahun 2025." Gartner, 17 September 2025