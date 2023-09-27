Apa itu Apache Ranger?

Model tata kelola data terbuka dan arsitektur pluginnya memungkinkan perluasan kontrol akses ke proyek-proyek lain di luar ekosistem Hadoop, dan platform ini diterima secara luas di antara "vendor-vendor cloud utama seperti AWS, Azure, GCP."

Dengan bantuan konsol Apache Ranger, admin dapat dengan mudah mengelola kebijakan kontrol akses yang terpusat dan terperinci, termasuk kebijakan tingkat file, folder, basis data, tabel, dan kolom di semua kluster. Kebijakan ini dapat ditentukan pada tingkat pengguna, tingkat peran, atau tingkat grup.