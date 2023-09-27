Apa itu Apache Ranger?

Apache Ranger adalah sebuah kerangka kerja untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data komprehensif di seluruh platform data Anda. Solusi ini adalah solusi otorisasi sumber terbuka yang menyediakan kontrol akses dan kemampuan audit untuk platform big data melalui administrasi keamanan terpusat.
Model tata kelola data terbuka dan arsitektur pluginnya memungkinkan perluasan kontrol akses ke proyek-proyek lain di luar ekosistem Hadoop, dan platform ini diterima secara luas di antara "vendor-vendor cloud utama seperti AWS, Azure, GCP."
Dengan bantuan konsol Apache Ranger, admin dapat dengan mudah mengelola kebijakan kontrol akses yang terpusat dan terperinci, termasuk kebijakan tingkat file, folder, basis data, tabel, dan kolom di semua kluster. Kebijakan ini dapat ditentukan pada tingkat pengguna, tingkat peran, atau tingkat grup.
Apache Ranger menggunakan arsitektur plugin untuk memungkinkan layanan lain berintegrasi dengan lancar dengan kontrol otorisasi.
Apache Ranger juga mendukung audit terpusat atas akses pengguna dan tindakan administratif untuk visibilitas menyeluruh atas penggunaan data sensitif melalui penyimpanan audit terpusat yang melacak semua permintaan akses secara real time dan mendukung beberapa penyimpanan audit termasuk Elasticsearch dan Solr.
Banyak perusahaan saat ini ingin memanfaatkan tumpukan Analitik Data Lake Terbuka, yang merupakan alternatif terbuka dan fleksibel dari gudang data. Dalam tumpukan ini, Anda memiliki fleksibilitas dalam hal penyimpanan, komputasi, dan keamanan untuk mendapatkan SQL di data lake Anda. Dengan Ahana Cloud, tumpukan ini mencakup AWS S3, Presto, dan dalam hal ini integrasi Apache Ranger kami.
Klaster Presto yang dikelola Ahana dapat memanfaatkan Integrasi Ranger untuk menerapkan kebijakan kontrol akses yang ditentukan dalam Apache.
Ahana Cloud for Presto memungkinkan Anda memulai dan menjalankan tumpukan Open Data Lake Analytics dalam 30 menit. Ini adalah SaaS untuk Presto dan menghilangkan semua kerumitan penyetelan, manajemen, dan banyak lagi.
