Dalam machine learning, fitur adalah variabel atau atribut yang berasal dari data mentah dan digunakan sebagai input bagi model untuk menghasilkan prediksi. Mereka mewakili aspek-aspek terukur dari perilaku, konteks atau keadaan dalam data, seperti frekuensi pembelian atau lokasi geografis.

Misalnya, dalam deteksi penipuan, model mengandalkan sinyal yang telah dikurasi, bukan data mentah. Fitur-fitur tersebut dapat mencakup jumlah transaksi dalam seminggu terakhir atau lokasi pembelian terbaru—representasi yang dirancang untuk menangkap pola yang mungkin mengindikasikan perilaku penipuan.

Fitur—sering disebut sebagai fitur ML—dihasilkan dari berbagai sumber data dan disusun ke dalam kumpulan data yang mendukung alur kerja ilmu data dan machine learning. Fitur-fitur ini kemudian digunakan untuk melatih model, mengevaluasi metrik, dan menerapkan model ke dalam sistem produksi.