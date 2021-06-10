Tag
Integrasi Perusahaan: Apa Artinya dan Mengapa Penting

Dua rekan kerja berdiskusi di sebuah proyek

Integrasi Perusahaan adalah kunci untuk mengembangkan strategi bisnis yang sukses.

Untuk mencapai efektivitas tinggi dan tangkas secara kualitatif, metodologi integrasi Anda harus menggunakan otomatisasi seraya memanfaatkan berbagai gaya integrasi yang masing-masing dapat digunakan kembali dan praktis.

 

Apa itu integrasi perusahaan?

Integrasi perusahaan adalah penggunaan beberapa pendekatan integrasi, termasuk API management, integrasi aplikasi, dan pengiriman pesan untuk memanfaatkan layanan dan aset perusahaan dalam rangka mengeksposnya sebagai API atau menghubungkannya sebagai layanan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan, menyatukan, dan menstandarkan kemampuan bisnis inti dengan lancar di berbagai lingkungan TI. Secara khusus, integrasi perusahaan memungkinkan Anda melakukan hal berikut dengan mudah:

  • Menemukan layanan, aplikasi, dan data yang berharga
  • Mengakses dan mengekspos fungsi aplikasi melalui API
  • Menghubungkan beberapa layanan perusahaan
  • Memantau siklus proses dan tata kelola aplikasi
Mengapa integrasi perusahaan penting?

Secara keseluruhan, integrasi perusahaan adalah kunci untuk peningkatan proses internal dan kegiatan bisnis serta konseptualisasi, implementasi, dan distribusi aplikasi penting. Dengan berbagi informasi penting, menyederhanakan proses, dan memaksimalkan peluang, perusahaan dapat meningkatkan skalabilitas operasional mereka dan meningkatkan jangkauan serta pendapatan mereka.

Berbagi informasi penting

Integrasi perusahaan memudahkan aliran data dalam sistem informasi yang kompleks dan sistem operasi dengan menyediakan lapisan middleware untuk bertindak sebagai antarmuka umum antara setiap aplikasi, sistem, dan layanan yang terpisah. Ini menyederhanakan pertukaran data antara berbagai aplikasi dan di antara beberapa pengguna yang bergantung pada data tersebut, sehingga memudahkan pengembang aplikasi untuk bertukar data atau mengekspos antarmuka tanpa harus memahami aplikasi dan sistem lain, mengetahui di mana mereka berjalan, atau memprediksi kesalahan yang bisa terjadi.

Menyederhanakan proses TI

Integrasi perusahaan memungkinkan kolaborasi tanpa batas, menggabungkan fungsionalitas dan pertukaran informasi di berbagai aplikasi. Interkoneksi mereka membantu menyederhanakan proses TI dengan cara yang lebih memudahkan pengguna dan organisasi. Ini khususnya memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan lebih cepat dan membantu organisasi TI merampingkan integrasi data dan layanan secara efisien. Penyederhanaan ini memodernisasi pembuatan dan penggunaan pola integrasi perusahaan seperti layanan gateway, antrean pesan, transfer file, dan bus layanan perusahaan (ESB) dengan memungkinkannya dibangun, diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara melalui proses yang tangkas dan otomatis.

Memaksimalkan peluang

Integrasi perusahaan juga membantu tim bekerja secara proaktif untuk memanfaatkan kebutuhan dan peluang bisnis yang baru atau berubah. Dengan mendapatkan kendali atas semua titik akses data, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai kejadian berbatas waktu, seperti perubahan kebijakan yang tak terduga atau prosedur manajemen aplikasi baru tanpa perlu mengubah aplikasi itu sendiri. Pada akhirnya, dengan memenuhi kebutuhan integrasi mereka, tim diberdayakan untuk merancang, menerapkan, dan merampingkan berbagai solusi integrasi dengan memanfaatkan pendekatan umum untuk kolaborasi dan pertukaran informasi.

Apa saja elemen kunci dari integrasi perusahaan?

  • Antarmuka pemrograman aplikasi (API) memproses transfer data antara sistem yang berbeda. Terletak di antara aplikasi dan server web, mereka memungkinkan perusahaan untuk berbagi data dan fungsionalitas aplikasi mereka dengan pengembang pihak ketiga, mitra bisnis, dan departemen internal. Dengan semakin banyaknya penggunaan API untuk mengakses dan mengekspos data real-time, hal ini dapat diperluas ke lebih banyak sumber, seperti data yang dipublikasikan sebagai peristiwa.
  • Integrasi aplikasi adalah pemberdayaan tiap aplikasi — masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu — untuk bekerja secara kolaboratif. Dengan mempermudah pembagian data dan menggabungkan alur kerja dan proses, organisasi dapat memperoleh manfaat dari integrasi yang memodernisasi infrastruktur tanpa pengerjaan ulang. Selain itu, integrasi aplikasi membantu sistem on premises dan sistem perusahaan berbasis cloud seperti CRM dan ERP berinteraksi dengan sukses tanpa perubahan besar pada aplikasi yang ada.
  • Perpesanan membantu memberikan ketahanan dan kinerja pada lingkungan TI yang mencakup sistem cloud dan on premises. Pesan harus melintasi batas jaringan untuk memberikan pengiriman yang andal seraya menjaga integritas pesan di seluruh jaringan, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap peraturan melalui fungsi keamanan yang komprehensif.
  • Peristiwa adalah catatan tindakan atau perubahan. Ketika satu aplikasi atau layanan melakukan suatu tindakan atau mengalami perubahan terhadap fungsionalitas aplikasi atau layanan lain, aplikasi atau layanan yang pertama akan menerbitkan sebuah peristiwa. Aplikasi atau layanan lain dapat mendeteksi publikasi peristiwa. Mereka kemudian dapat memproses peristiwa, melakukan satu atau lebih tindakan timbal balik, atau mengabaikan peristiwa tersebut.
  • Data, khususnya data operasional dunia nyata, memungkinkan peningkatan berkelanjutan (CI) arsitektur perusahaan. Data juga digunakan untuk menilai pentingnya dan penggunaan integrasi dan menentukan status targetnya. Ketika dianalisis, data mengungkapkan pola integrasi target yang direkomendasikan (misalnya, arsitektur berorientasi layanan (SOA), berbasis peristiwa, berbasis pesan, dll.), kemungkinan konsolidasi dan input lain yang membantu menentukan status integrasi target.

Bagaimana saya bisa menggunakannya di perusahaan saya?

Integrasi perusahaan menciptakan peluang untuk pertumbuhan organisasi yang signifikan. Dengan membangun dan mengotomatiskan ekosistem berbasis API, Anda dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tim dan meningkatkan jangkauan untuk menskalakan pendapatan Anda. Berikut adalah dua contoh proyek integrasi yang sukses untuk menginspirasi Anda.

MNG Kargo

MNG Kargo, perusahaan transportasi dan pengiriman terkemuka di Turki, telah mengalami peningkatan bisnis selama ledakan e-commerce baru-baru ini. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, mereka melakukan hal berikut:

  • Menggunakan IBM API management untuk mengotomatiskan koneksi berbasis API dengan mitra.
  • Menggunakan secure gateway IBM untuk meluncurkan portal pengembang API yang dapat membangun koneksi dengan penyedia e-commerce, sehingga aliran data dapat mengalir dengan lancar dari penjualan hingga pengiriman.
  • Menambahkan sedikit inovasi. Mereka menyelenggarakan hackathon di mana pengembang pihak ketiga mengusulkan solusi (dan kode) untuk peningkatan layanan.

Langkah selanjutnya: Layanan mikro. Permintaan digital terus meningkat, namun proses kargonya kompleks dan sulit untuk diadaptasi. Layanan mikro akan membantu dalam hal ini.

Otoritas Transportasi Regional Helsinki

Otoritas Transportasi Regional Helsinki (HSL) bertanggung jawab atas transportasi umum untuk 1,5 juta orang di wilayah metro Helsinki. Ketika perlu memperbarui sistem tiket, mereka melakukan hal berikut:

  • Menggunakan IBM Cloud Pak® for Integration untuk menghubungkan aplikasi dan data mereka secara langsung ke berbagai sistem di seluruh perusahaan mereka.
  • Beralih dari mesin virtual tradisional ke layanan mikro dengan Red Hat OpenShift.
  • Menyelesaikan migrasi sistem mereka — selama pandemi global — tanpa pemadaman yang tidak direncanakan.

Selanjutnya: Kecerdasan buatan (AI). Mereka mengumpulkan data dalam jumlah besar setiap hari dan bersemangat untuk mulai menggunakannya dalam mempersonalisasi aplikasi atau layanan web.

Integrasi perusahaan dan IBM

Platform integrasi perusahaan utama dari IBM adalah IBM Cloud Pak for Integration. Platform ini mencakup alat untuk API management, integrasi aplikasi, streaming peristiwa, transfer data berkecepatan tinggi, keamanan menyeluruh, dan perpesanan perusahaan. Platform ini memungkinkan Anda untuk menikmati manfaat berikut:

  • Mengintegrasikan lebih efisien dengan menggunakan otomatisasi dalam integrasi Anda.
  • Meningkatkan kualitas integrasi dengan AI yang belajar dari data Anda.
  • Menggunakan beberapa gaya integrasi, semuanya dalam satu penawaran.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan IBM terhadap integrasi, kunjungi halaman solusi cloud integration kami.

