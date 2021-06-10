Apa itu integrasi perusahaan?

Untuk mencapai efektivitas tinggi dan tangkas secara kualitatif, metodologi integrasi Anda harus menggunakan otomatisasi seraya memanfaatkan berbagai gaya integrasi yang masing-masing dapat digunakan kembali dan praktis.
Integrasi perusahaan adalah penggunaan beberapa pendekatan integrasi, termasuk API management, integrasi aplikasi, dan pengiriman pesan untuk memanfaatkan layanan dan aset perusahaan dalam rangka mengeksposnya sebagai API atau menghubungkannya sebagai layanan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan, menyatukan, dan menstandarkan kemampuan bisnis inti dengan lancar di berbagai lingkungan TI. Secara khusus, integrasi perusahaan memungkinkan Anda melakukan hal berikut dengan mudah:
Secara keseluruhan, integrasi perusahaan adalah kunci untuk peningkatan proses internal dan kegiatan bisnis serta konseptualisasi, implementasi, dan distribusi aplikasi penting. Dengan berbagi informasi penting, menyederhanakan proses, dan memaksimalkan peluang, perusahaan dapat meningkatkan skalabilitas operasional mereka dan meningkatkan jangkauan serta pendapatan mereka.
Integrasi perusahaan memudahkan aliran data dalam sistem informasi yang kompleks dan sistem operasi dengan menyediakan lapisan middleware untuk bertindak sebagai antarmuka umum antara setiap aplikasi, sistem, dan layanan yang terpisah. Ini menyederhanakan pertukaran data antara berbagai aplikasi dan di antara beberapa pengguna yang bergantung pada data tersebut, sehingga memudahkan pengembang aplikasi untuk bertukar data atau mengekspos antarmuka tanpa harus memahami aplikasi dan sistem lain, mengetahui di mana mereka berjalan, atau memprediksi kesalahan yang bisa terjadi.
Integrasi perusahaan memungkinkan kolaborasi tanpa batas, menggabungkan fungsionalitas dan pertukaran informasi di berbagai aplikasi. Interkoneksi mereka membantu menyederhanakan proses TI dengan cara yang lebih memudahkan pengguna dan organisasi. Ini khususnya memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan lebih cepat dan membantu organisasi TI merampingkan integrasi data dan layanan secara efisien. Penyederhanaan ini memodernisasi pembuatan dan penggunaan pola integrasi perusahaan seperti layanan gateway, antrean pesan, transfer file, dan bus layanan perusahaan (ESB) dengan memungkinkannya dibangun, diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara melalui proses yang tangkas dan otomatis.
Integrasi perusahaan juga membantu tim bekerja secara proaktif untuk memanfaatkan kebutuhan dan peluang bisnis yang baru atau berubah. Dengan mendapatkan kendali atas semua titik akses data, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai kejadian berbatas waktu, seperti perubahan kebijakan yang tak terduga atau prosedur manajemen aplikasi baru tanpa perlu mengubah aplikasi itu sendiri. Pada akhirnya, dengan memenuhi kebutuhan integrasi mereka, tim diberdayakan untuk merancang, menerapkan, dan merampingkan berbagai solusi integrasi dengan memanfaatkan pendekatan umum untuk kolaborasi dan pertukaran informasi.
Integrasi perusahaan menciptakan peluang untuk pertumbuhan organisasi yang signifikan. Dengan membangun dan mengotomatiskan ekosistem berbasis API, Anda dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tim dan meningkatkan jangkauan untuk menskalakan pendapatan Anda. Berikut adalah dua contoh proyek integrasi yang sukses untuk menginspirasi Anda.
MNG Kargo, perusahaan transportasi dan pengiriman terkemuka di Turki, telah mengalami peningkatan bisnis selama ledakan e-commerce baru-baru ini. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, mereka melakukan hal berikut:
Langkah selanjutnya: Layanan mikro. Permintaan digital terus meningkat, namun proses kargonya kompleks dan sulit untuk diadaptasi. Layanan mikro akan membantu dalam hal ini.
Otoritas Transportasi Regional Helsinki (HSL) bertanggung jawab atas transportasi umum untuk 1,5 juta orang di wilayah metro Helsinki. Ketika perlu memperbarui sistem tiket, mereka melakukan hal berikut:
Selanjutnya: Kecerdasan buatan (AI). Mereka mengumpulkan data dalam jumlah besar setiap hari dan bersemangat untuk mulai menggunakannya dalam mempersonalisasi aplikasi atau layanan web.
Platform integrasi perusahaan utama dari IBM adalah IBM Cloud Pak for Integration. Platform ini mencakup alat untuk API management, integrasi aplikasi, streaming peristiwa, transfer data berkecepatan tinggi, keamanan menyeluruh, dan perpesanan perusahaan. Platform ini memungkinkan Anda untuk menikmati manfaat berikut:
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan IBM terhadap integrasi, kunjungi halaman solusi cloud integration kami.
