Apa itu integrasi perusahaan?

Secara keseluruhan, integrasi perusahaan adalah kunci untuk peningkatan proses internal dan kegiatan bisnis serta konseptualisasi, implementasi, dan distribusi aplikasi penting. Dengan berbagi informasi penting, menyederhanakan proses, dan memaksimalkan peluang, perusahaan dapat meningkatkan skalabilitas operasional mereka dan meningkatkan jangkauan serta pendapatan mereka.

Berbagi informasi penting

Integrasi perusahaan memudahkan aliran data dalam sistem informasi yang kompleks dan sistem operasi dengan menyediakan lapisan middleware untuk bertindak sebagai antarmuka umum antara setiap aplikasi, sistem, dan layanan yang terpisah. Ini menyederhanakan pertukaran data antara berbagai aplikasi dan di antara beberapa pengguna yang bergantung pada data tersebut, sehingga memudahkan pengembang aplikasi untuk bertukar data atau mengekspos antarmuka tanpa harus memahami aplikasi dan sistem lain, mengetahui di mana mereka berjalan, atau memprediksi kesalahan yang bisa terjadi.

Menyederhanakan proses TI

Integrasi perusahaan memungkinkan kolaborasi tanpa batas, menggabungkan fungsionalitas dan pertukaran informasi di berbagai aplikasi. Interkoneksi mereka membantu menyederhanakan proses TI dengan cara yang lebih memudahkan pengguna dan organisasi. Ini khususnya memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan lebih cepat dan membantu organisasi TI merampingkan integrasi data dan layanan secara efisien. Penyederhanaan ini memodernisasi pembuatan dan penggunaan pola integrasi perusahaan seperti layanan gateway, antrean pesan, transfer file, dan bus layanan perusahaan (ESB) dengan memungkinkannya dibangun, diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara melalui proses yang tangkas dan otomatis.

Memaksimalkan peluang

Integrasi perusahaan juga membantu tim bekerja secara proaktif untuk memanfaatkan kebutuhan dan peluang bisnis yang baru atau berubah. Dengan mendapatkan kendali atas semua titik akses data, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai kejadian berbatas waktu, seperti perubahan kebijakan yang tak terduga atau prosedur manajemen aplikasi baru tanpa perlu mengubah aplikasi itu sendiri. Pada akhirnya, dengan memenuhi kebutuhan integrasi mereka, tim diberdayakan untuk merancang, menerapkan, dan merampingkan berbagai solusi integrasi dengan memanfaatkan pendekatan umum untuk kolaborasi dan pertukaran informasi.