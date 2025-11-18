Bagaimana Anda mendefinisikan pahlawan IT? Dalam dunia TI, pahlawan tanpa tanda jasa adalah teknisi help desk yang terlatih di berbagai departemen atau aplikasi. Mereka dengan cepat menemukan jawaban untuk membantu memecahkan masalah pengguna. Tetapi bagaimana organisasi menemukan pejuang teknologi ini? Mereka sering mengandalkan keahlian penyedia layanan terkelola (MSP) untuk meningkatkan kemampuan help desk mereka.

MSP dan tim mereka yang sangat cakap memperkuat layanan help desk untuk organisasi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan yang signifikan karena meningkatnya kompleksitas lingkungan TI dan ekspektasi pelanggan yang tinggi. Selama dua dekade terakhir, MSP telah membantu bisnis berfokus pada kompetensi inti sambil mengelola infrastruktur TI mereka, dengan teknisi help desk sering memecahkan masalah terkait beragam aplikasi bagi banyak pelanggan secara bersamaan. Terlepas dari upaya mereka, sekitar 50% pelanggan masih menganggap masalah mereka tidak ditangani dengan baik pada saat penutupan tiket.

CrushBank, perancang aplikasi AI pemenang penghargaan dan penyedia layanan TI di area metropolitan New York, memahami tantangan ini secara langsung setelah mengelola dukungan untuk berbagai perusahaan, dari firma hukum kecil hingga layanan kesehatan besar. Teknisi help desk, yang diharapkan menguasai berbagai aplikasi TI dan konfigurasi klien, kesulitan memenuhi permintaan pelanggan yang membutuhkan pemecahan masalah yang cepat.

Brian Mullaney, Principal dan Chief Revenue Officer di CrushBank, menyoroti ketidakefisienan model help desk yang ada saat ini. "Di banyak organisasi, para insinyur menghabiskan sekitar 50% dari waktu mereka untuk mencari informasi dalam lautan data, sebagian besar tidak terstruktur dan tidak mudah diambil. Hal ini tidak hanya mengurangi produktivitas, tapi juga membuat biaya membengkak, lebih banyak mendanai pencarian data daripada pemecahan masalah."

Tantangan ini secara langsung memengaruhi pengalaman dan kepuasan pelanggan, yang berpotensi menyebabkan kerugian bisnis. Karena jumlah data yang sangat besar, perusahaan dan meja bantuan mereka kewalahan, menghadapi pengambilan keputusan yang tertunda dan perlambatan operasional.

CrushBank mencari solusi yang akan menggunakan teknologi AI canggih untuk menyaring data terstruktur dan tidak terstruktur secara efisien. Mereka bermitra dengan IBM dan menerapkan IBM watsonx.ai, studio AI kelas enterprise, untuk merevolusi cara MSP dan perusahaan berinteraksi dengan dan menggunakan data mereka, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.