CrushBank membuat dukungan help desk lebih mudah diakses dan dapat ditindaklanjuti oleh pelanggan
Bagaimana Anda mendefinisikan pahlawan IT? Dalam dunia TI, pahlawan tanpa tanda jasa adalah teknisi help desk yang terlatih di berbagai departemen atau aplikasi. Mereka dengan cepat menemukan jawaban untuk membantu memecahkan masalah pengguna. Tetapi bagaimana organisasi menemukan pejuang teknologi ini? Mereka sering mengandalkan keahlian penyedia layanan terkelola (MSP) untuk meningkatkan kemampuan help desk mereka.
MSP dan tim mereka yang sangat cakap memperkuat layanan help desk untuk organisasi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan yang signifikan karena meningkatnya kompleksitas lingkungan TI dan ekspektasi pelanggan yang tinggi. Selama dua dekade terakhir, MSP telah membantu bisnis berfokus pada kompetensi inti sambil mengelola infrastruktur TI mereka, dengan teknisi help desk sering memecahkan masalah terkait beragam aplikasi bagi banyak pelanggan secara bersamaan. Terlepas dari upaya mereka, sekitar 50% pelanggan masih menganggap masalah mereka tidak ditangani dengan baik pada saat penutupan tiket.
CrushBank, perancang aplikasi AI pemenang penghargaan dan penyedia layanan TI di area metropolitan New York, memahami tantangan ini secara langsung setelah mengelola dukungan untuk berbagai perusahaan, dari firma hukum kecil hingga layanan kesehatan besar. Teknisi help desk, yang diharapkan menguasai berbagai aplikasi TI dan konfigurasi klien, kesulitan memenuhi permintaan pelanggan yang membutuhkan pemecahan masalah yang cepat.
Brian Mullaney, Principal dan Chief Revenue Officer di CrushBank, menyoroti ketidakefisienan model help desk yang ada saat ini. "Di banyak organisasi, para insinyur menghabiskan sekitar 50% dari waktu mereka untuk mencari informasi dalam lautan data, sebagian besar tidak terstruktur dan tidak mudah diambil. Hal ini tidak hanya mengurangi produktivitas, tapi juga membuat biaya membengkak, lebih banyak mendanai pencarian data daripada pemecahan masalah."
Tantangan ini secara langsung memengaruhi pengalaman dan kepuasan pelanggan, yang berpotensi menyebabkan kerugian bisnis. Karena jumlah data yang sangat besar, perusahaan dan meja bantuan mereka kewalahan, menghadapi pengambilan keputusan yang tertunda dan perlambatan operasional.
CrushBank mencari solusi yang akan menggunakan teknologi AI canggih untuk menyaring data terstruktur dan tidak terstruktur secara efisien. Mereka bermitra dengan IBM dan menerapkan IBM watsonx.ai, studio AI kelas enterprise, untuk merevolusi cara MSP dan perusahaan berinteraksi dengan dan menggunakan data mereka, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
CrushBank memulai perjalanan transformatif dengan berkolaborasi dengan IBM sebagai salah satu mitra ekosistem IBM Watson awal mereka. “Setelah kami mengetahui kemampuan kelas enterprise dari studio AI IBM, IBM watsonx.ai, kami tahu bahwa ini akan sangat cocok untuk solusi yang kami bangun," kata David Tan, Chief Technology Officer dan salah satu pendiri CrushBank. "Kami membutuhkan platform yang sangat kuat yang dapat membantu kami menggabungkan semua informasi tersebut, menyusunnya, dan menyajikannya kembali kepada pengguna akhir," tambah Tan. Menyadari potensi teknologi ini, CrushBank berkomitmen untuk berinovasi dengan mengintegrasikan solusi AI terbaru IBM dari portofolio IBM watsonx ke dalam penawaran CrushBank Neuro mereka, menggabungkan kemampuan model bahasa besar (LLM) yang canggih. Dengan peningkatan ini, penawaran CrushBank dapat memberikan jawaban yang ringkas, menghubungkan informasi di berbagai dokumen, dan mempercepat penyelesaian masalah untuk tim help desk.
CrushBank Neuro dilengkapi untuk membantu bisnis mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cepat, yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap departemen. Solusi ini memanfaatkan kemampuan pencarian percakapan AI untuk menyederhanakan proses pengambilan informasi dari berbagai sistem data perusahaan, dokumen pelanggan, dan catatan departemen. Baik sebuah organisasi mencari kontak utama di perusahaan pelanggannya, jumlah kontrak penjualan yang akan berakhir, atau kebijakan liburan terbaru, CrushBank Neuro dapat memberikan jawaban yang diperlukan dengan menggunakan sumber data internal. Karyawan juga dapat mengakses Neuro melalui Microsoft Teams dan Slack.
Pengenalan CrushBank Neuro telah menyederhanakan alur kerja help desk. Setelah pemilihan tiket, aplikasi mengembalikan informasi yang paling relevan dari sumber daya yang tersedia, diatur dalam format yang ramah pengguna untuk referensi cepat. Selain itu, CrushBank Neuro menyederhanakan pencarian informasi dari sistem data, dokumen, dan catatan perusahaan yang berbeda. Portofolio yang didukung AI CrushBank memberdayakan karyawan untuk bekerja lebih efisien, meningkatkan efektivitas dan kinerja pekerjaan mereka secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi cangigh IBM, CrushBank terus merevolusi cara MSP dan klien mereka berinteraksi dengan dan memanfaatkan data mereka, mendorong pendekatan yang lebih tangkas, responsif, dan cerdas untuk dukungan TI.
Kolaborasi strategis CrushBank dengan IBM, khususnya integrasi watsonx.ai ke dalam CrushBank Neuro, telah menghasilkan manfaat besar bagi pelanggan mereka. Keuntungan utama dari kemitraan ini adalah pengurangan yang signifikan dalam waktu penyelesaian tiket help desk rata-rata. "Kami melihat sekitar 40% peningkatan jumlah tiket yang dapat ditutup oleh pelanggan kami dalam sehari," kata David Tan, CTO di CrushBank. Jadi itu jelas berarti mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Mereka bisa mendatangkan lebih banyak pelanggan, mereka bisa berekspansi tanpa menambah jumlah karyawan."
Solusi CrushBank menawarkan lebih dari sekadar peningkatan efisiensi. Mereka memosisikan tim help desk internal dan eksternal sebagai bagian integral dari pengalaman pelanggan, mendorong keahlian yang lebih dalam yang sering kali tidak dimiliki oleh dukungan jarak jauh. Pendekatan ini juga telah menghasilkan skor kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan, yang didorong oleh tingkat penyelesaian tingkat pertama yang lebih tinggi dan respons panggilan yang cepat.
Selain itu, aplikasi CrushBank membantu mengurangi dampak keuangan dan operasional dari pergantian staf yang tinggi. Dengan menggabungkan pengetahuan kolektif dari para teknisi berkinerja terbaik ke dalam data mereka, CrushBank menangkap pola keahlian, memastikan bahwa pengetahuan institusional dipertahankan dan memberikan manfaat bagi tim. Mullaney mengklarifikasi bahwa tujuan penggunaan aplikasi CrushBank bukanlah untuk mengurangi jumlah karyawan. "Kami menggunakan istilah 'kemitraan karyawan dan mesin,'" katanya. Kami tidak ingin mengganti karyawan. Kami ingin menjadikan karyawan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien dalam pekerjaan mereka. Dan kami ingin membuat pekerjaan di help desk sebagai pengalaman yang lebih baik bagi karyawan dan orang yang mereka bantu secara bersamaan."
Pelatihan dan orientasi karyawan baru juga menjadi proses yang lebih efisien dengan CrushBank. Alih-alih membutuhkan pengetahuan luas tentang berbagai sistem dan sumber daya, karyawan baru dapat dengan cepat menemukan solusi melalui pencarian intuitif, meningkatkan produktivitas. "Karyawan baru yang baru bergabung dalam waktu enam minggu dapat menyelesaikan masalah pelanggan secara efektif karena mereka tidak perlu mengetahui semuanya," kata Mullaney. “Mereka dapat menemukan semuanya dengan pencarian satu kalimat.”
Pada intinya, kolaborasi CrushBank dengan IBM dan implementasi watsonx.ai di CrushBank Neuro telah menciptakan sinergi yang kuat yang memberdayakan MSP dan profesional help desk untuk mengoptimalkan tenaga kerja mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempertahankan pengetahuan institusional, sambil menumbuhkan budaya kolaborasi antara manusia dan AI.
Didirikan pada tahun 2017 di Syosset, New York, oleh dua pemilik MSP veteran yang masing-masing memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun, CrushBank mengembangkan aplikasi help desk TI pertama yang mendukung AI. Dengan menggunakan prinsip-prinsip komputasi kognitif, solusi CrushBank menganalisis, mempelajari, dan menginformasikan keputusan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh para teknisi dan tim pendukung. CrushBank menyederhanakan operasi meja bantuan, mengurangi eskalasi ke Level 2 dan lebih tinggi. Teknisi meja bantuan melihat peningkatan produktivitas, dan pengguna mengalami peningkatan kepuasan dengan lebih banyak resolusi panggilan pertama.
Lihat bagaimana watsonx.ai menjadi solusi yang inovatif untuk operasi yang disederhanakan
© Hak Cipta IBM Corporation 2025. IBM, logo IBM, IBM watsonx, watsonx, dan watsonx.ai adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari IBM Corp, di AS
dan/atau negara lain. Ini adalah dokumen terbaru pada tanggal awal publikasi dan dapat diubah oleh IBM kapan saja. Tidak semua penawaran tersedia di setiap negara tempat IBM beroperasi.
Contoh klien disajikan sebagai ilustrasi tentang cara klien tersebut menggunakan produk IBM® dan hasil yang mungkin telah mereka capai. Kinerja aktual, biaya, penghematan, atau hasil lainnya di lingkungan operasi lain mungkin berbeda.