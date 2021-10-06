Apa itu aturan bisnis?

Menerapkan aturan bisnis dengan IBM Daftar untuk mendapatkan pembaruan AI
Ilustrasi dengan kolase piktogram awan, diagram lingkaran, piktogram grafik
Apa itu aturan bisnis?

Aturan bisnis memandu pengambilan keputusan sehari-hari dalam bisnis dengan menguraikan hubungan antara objek, seperti nama pelanggan dan pesanan yang sesuai.

Terjemahan aktivitas bisnis organisasi ke dalam logika bisnis konkret memungkinkan insinyur perangkat lunak dan analis bisnis untuk menerapkan aturan ini dalam alat alur kerja atau aplikasi lain untuk memungkinkan otomatisasi proses. Tanpa mereka, proses pembaruan bisa menjadi lebih sulit dan memakan waktu, dan dokumen dapat mengalami lebih banyak kesalahan manusia dan tidak konsisten. Dengan menerapkan aturan bisnis di seluruh organisasi, bisnis dapat menghemat waktu dan uang dengan merampingkan pekerjaan kepada pemangku kepentingan yang tepat dan mengurangi churn.

 Aturan bisnis versus persyaratan bisnis

Beberapa orang mungkin bingung dengan istilah, aturan bisnis, dan persyaratan bisnis, tetapi keduanya sebenarnya sangat berlainan dan berbeda. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana mereka digunakan dalam lingkungan bisnis.

Business Rules atau aturan bisnis menyediakan dasar untuk sistem otomatisasi dengan mengambil informasi terdokumentasi atau tidak terdokumentasi dan menerjemahkannya ke dalam berbagai pernyataan bersyarat. Misalnya, ketika melakukan pesanan pembelian, mungkin ada proses persetujuan yang berbeda tergantung pada biayanya. Alat dan layanan yang bernilai di bawah lima ribu USD mungkin hanya memerlukan persetujuan manajer. Namun, seiring dengan meningkatnya biaya, alat dan layanan tersebut mungkin memerlukan persetujuan dari C-suite. Aturan bisnis memformalkan proses ini dengan menetapkan ambang batas di mana faktur dikirim ke manajemen atas versus manajer lini pertama. Pernyataan bersyarat seperti ini diterapkan di sejumlah proses bisnis.

Persyaratan bisnis menetapkan kriteria keberhasilan untuk proyek tertentu. Dengan menentukan tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, tim dapat melihat dengan lebih jelas kesenjangan dan hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Aktivitas ini biasanya dilakukan di awal proyek bisnis untuk menetapkan ekspektasi di antara para pemangku kepentingan dan mengatasi kebutuhan tambahan untuk penyelesaian proyek.
Jenis aturan bisnis

Aturan bisnis dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, dan dapat bervariasi dalam klasifikasinya tergantung pada sumber informasi. Namun, terlepas dari kategorinya, aturan bisnis biasanya diekspresikan dengan menggunakan kualifikasi logika formal, seperti: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", dan lain-lain. Sintaks ini digunakan di berbagai jenis aturan bisnis berikut:

  • Aturan batasan menetapkan kondisi yang menempatkan batasan pada struktur objek. Hal ini dapat dibagi lagi menjadi tiga subset aturan yang berbeda, yang meliputi stimulus dan respons, batasan operasi, dan batasan struktur. Aturan stimulus dan respons membutuhkan kondisi yang benar sebelum tindakan dilakukan, sementara aturan batasan operasi menempatkan batasan sebelum dan sesudah operasi yang diberikan. Terakhir, aturan batasan struktur menetapkan kebijakan di sekitar kelas, objek, dan hubungan di antara mereka yang tidak boleh diabaikan.

  • Aturan derivasi mendefinisikan kondisi saat fakta dapat disimpulkan dari informasi lain. Aturan ini dipecah menjadi dua subset, yang mencakup aturan inferensi dan aturan komputasi. Aturan inferensi menentukan bahwa jika fakta tertentu benar, kesimpulan tertentu dapat ditentukan, sedangkan aturan komputasi menggunakan algoritma untuk membuat inferensi ini. 

Jenis aturan ini merupakan dasar dari mesin aturan yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan keputusan bisnis guna mempercepat berbagai proses, seperti pesanan pelanggan dan pengiriman. Mereka meningkatkan proses bisnis dengan menyediakan panduan tentang kapan proses ini harus dimulai, dihentikan atau diubah untuk menegakkan kebijakan secara konsisten di seluruh bisnis.
Contoh aturan bisnis

Aturan bisnis digunakan untuk berbagai contoh penggunaan, yang dapat didasarkan pada kendala internal atau eksternal. Beberapa di antaranya termasuk:

  • Kepatuhan: Badan pengatur dapat menerapkan aturan ketat di berbagai bidang, seperti keuangan, asuransi, perawatan kesehatan, dan pemasaran. Aturan bisnis dapat membantu memastikan bahwa semua dokumen yang diperiksa oleh badan regulasi mana pun memenuhi persyaratannya masing-masing. 

  • Persetujuan Aplikasi: Pasar perbankan dan real estat memanfaatkan aturan bisnis untuk proses pengajuan kredit perumahan atau properti sewa. Misalnya, organisasi dapat menolak pemohon jika skor kredit mereka berada di bawah ambang batas tertentu. 

  • Layanan Berlangganan: Perusahaan dapat memanfaatkan aturan bisnis untuk menghentikan layanan mereka kepada klien tertentu jika pembayaran tidak diterima dalam beberapa hari. Ini memastikan bahwa perusahaan tidak membuang sumber daya pada pelanggan yang tidak menghasilkan pendapatan. 

  • Pesanan Pembelian dan Pengembalian: Aturan bisnis juga dapat diterapkan dalam industri retail. Misalnya, bisnis dapat menolak klaim pengembalian pelanggan untuk produk tertentu jika berada di luar batas waktu 30 hari.

  • Personalisasi: Alat otomatisasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan situs web mereka berdasarkan atribut pengunjung, sehingga pemasar dapat memanfaatkan seperangkat aturan bisnis untuk mengirim pesan ke berbagai segmen audiens. Misalnya, jika Anda adalah pengunjung yang kembali ke situs web, bisnis dapat menyajikan foto-foto dari kategori produk yang terakhir kali Anda lihat di beranda mereka, sedangkan pengunjung baru dapat disajikan gambar-gambar dari produk terpopuler perusahaan.
Manfaat aturan bisnis

Aturan bisnis dapat memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi, yang merampingkan operasi bisnis dan selanjutnya mengurangi biaya overhead. 

  • Peningkatan efisiensi: Memprogram aturan bisnis ke dalam aplikasi dan alur kerja dapat menghemat waktu dalam jangka panjang. Ketika aturan bisnis perlu diperbarui karena adanya perubahan pada regulasi atau standar perusahaan, hanya aspek program ini yang perlu diperbarui, bukan pembaruan manual di seluruh aplikasi perangkat lunak. Pembaruan ini biasanya dapat ditangani oleh sumber daya yang tidak terlalu teknis, seperti analis bisnis, sehingga menghemat sumber daya teknis untuk masalah bisnis yang lebih kompleks. 

  • Konsistensi yang lebih baik: Aturan bisnis memastikan bahwa tugas-tugas dijalankan secara konsisten karena kriteria tertentu harus dipenuhi agar tugas yang diberikan dapat dijalankan. Misalnya, badan pengatur mungkin memerlukan penyelesaian dokumen-dokumen tertentu. Perusahaan dapat membuat template khusus yang tidak akan ditandai sebagai lengkap sampai semua bidang yang diperlukan telah dilengkapi. Hasilnya, lebih sedikit kesalahan manusia yang terjadi dan jika semua aturan bisnis telah diterapkan secara akurat, para pemimpin dapat merasa yakin bahwa mereka telah memenuhi persyaratan kepatuhan, sehingga terhindar dari biaya dan penalti yang tidak perlu. 

  • Penurunan kompleksitas: Dokumentasi aturan bisnis berpotensi diterjemahkan ke lini bisnis lain, dan tim berpotensi menggunakan kembali dokumen untuk alur kerja lain, sehingga mengurangi kompleksitas di organisasi secara keseluruhan.  

Process mining dan analisis bisnis lainnya dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana aturan bisnis dapat diterapkan di perusahaan Anda untuk menikmati manfaat ini. 
Mesin aturan bisnis dan sistem manajemen aturan bisnis (BRMS)

Untuk membantu organisasi tetap responsif dan tangkas, perangkat lunak otomatisasi proses keputusan memungkinkan untuk mengelola aturan bisnis secara independen dari proses komputasi bisnis lainnya. Secara khusus, sistem manajemen aturan bisnis (BRMS) mampu mengotomatiskan pembuatan dan penerapan logika bisnis secara real-time tanpa ketergantungan pada aplikasi dan proses lain, sehingga satu repositori logika keputusan dapat dengan mudah dibagikan ke seluruh perusahaan.

Alat bantu umum untuk mendefinisikan dan mengelola logika keputusan serta lingkungan runtime yang umum memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk mengimplementasikan dan mengubah proses pengambilan keputusan otomatis secara efisien. Mereka juga memungkinkan kumpulan aturan kompleks untuk diterapkan secara konsisten di lingkungan yang besar.

Mesin aturan bisnis mengubah satu atau beberapa aturan bisnis menjadi logika bisnis yang berfungsi dalam lingkungan produksi runtime. Saat ini, sebagian besar mesin aturan bisnis diintegrasikan ke dalam solusi BRMS skala penuh yang dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur berbasis layanan atau layanan mikro. BRMS modern sering menggunakan machine learning atau sistem ahli berbasis aturan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memfasilitasi operasi yang lebih lancar.
Solusi terkait
IBM Business Automation Workflow

Otomatiskan alur kerja digital Anda untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan wawasan—baik di lokasi maupun di cloud.

 Jelajahi IBM Business Automation Workflow
IBM Operational Decision Manager

Temukan, ambil, analisis, otomatisasi, dan atur keputusan bisnis berbasis aturan on premises atau di cloud.

 Jelajahi IBM Operational Decision Manager
IBM® Cloud Pak for Business Automation

Proses yang lebih cepat dan waktu tunggu pelanggan yang lebih singkat—itulah kehebatan otomatisasi yang didukung AI.

 Jelajahi IBM Cloud Pak for Business Automation
Sumber daya Apa yang dimaksud dengan layanan mikro?
Arsitektur layanan mikro adalah sebuah pendekatan dengan satu aplikasi yang terdiri dari banyak layanan kecil yang digabungkan secara longgar dan dapat digunakan secara independen.
Apa yang dimaksud dengan machine learning?
Pengantar machine learning ini memberikan ikhtisar tentang sejarah, definisi penting, aplikasi, dan kekhawatirannya dalam bisnis saat ini.
Ambil langkah selanjutnya

Mulailah perjalanan otomatisasi Anda dengan IBM Robotic Process Automation (RPA). RPA adalah solusi yang didorong oleh AI yang membantu Anda mengotomatiskan lebih banyak proses bisnis dan TI dalam skala besar dengan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional. 

 Jelajahi Robotic Process Automation Coba gratis