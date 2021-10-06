Apa itu aturan bisnis?

Beberapa orang mungkin bingung dengan istilah, aturan bisnis, dan persyaratan bisnis, tetapi keduanya sebenarnya sangat berlainan dan berbeda. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana mereka digunakan dalam lingkungan bisnis.

Business Rules atau aturan bisnis menyediakan dasar untuk sistem otomatisasi dengan mengambil informasi terdokumentasi atau tidak terdokumentasi dan menerjemahkannya ke dalam berbagai pernyataan bersyarat. Misalnya, ketika melakukan pesanan pembelian, mungkin ada proses persetujuan yang berbeda tergantung pada biayanya. Alat dan layanan yang bernilai di bawah lima ribu USD mungkin hanya memerlukan persetujuan manajer. Namun, seiring dengan meningkatnya biaya, alat dan layanan tersebut mungkin memerlukan persetujuan dari C-suite. Aturan bisnis memformalkan proses ini dengan menetapkan ambang batas di mana faktur dikirim ke manajemen atas versus manajer lini pertama. Pernyataan bersyarat seperti ini diterapkan di sejumlah proses bisnis.

Persyaratan bisnis menetapkan kriteria keberhasilan untuk proyek tertentu. Dengan menentukan tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, tim dapat melihat dengan lebih jelas kesenjangan dan hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Aktivitas ini biasanya dilakukan di awal proyek bisnis untuk menetapkan ekspektasi di antara para pemangku kepentingan dan mengatasi kebutuhan tambahan untuk penyelesaian proyek.