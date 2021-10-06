Apa itu aturan bisnis?

Aturan bisnis memandu pengambilan keputusan sehari-hari dalam bisnis dengan menguraikan hubungan antara objek, seperti nama pelanggan dan pesanan yang sesuai.
Terjemahan aktivitas bisnis organisasi ke dalam logika bisnis konkret memungkinkan insinyur perangkat lunak dan analis bisnis untuk menerapkan aturan ini dalam alat alur kerja atau aplikasi lain untuk memungkinkan otomatisasi proses. Tanpa mereka, proses pembaruan bisa menjadi lebih sulit dan memakan waktu, dan dokumen dapat mengalami lebih banyak kesalahan manusia dan tidak konsisten. Dengan menerapkan aturan bisnis di seluruh organisasi, bisnis dapat menghemat waktu dan uang dengan merampingkan pekerjaan kepada pemangku kepentingan yang tepat dan mengurangi churn.
Beberapa orang mungkin bingung dengan istilah, aturan bisnis, dan persyaratan bisnis, tetapi keduanya sebenarnya sangat berlainan dan berbeda. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana mereka digunakan dalam lingkungan bisnis.
Business Rules atau aturan bisnis menyediakan dasar untuk sistem otomatisasi dengan mengambil informasi terdokumentasi atau tidak terdokumentasi dan menerjemahkannya ke dalam berbagai pernyataan bersyarat. Misalnya, ketika melakukan pesanan pembelian, mungkin ada proses persetujuan yang berbeda tergantung pada biayanya. Alat dan layanan yang bernilai di bawah lima ribu USD mungkin hanya memerlukan persetujuan manajer. Namun, seiring dengan meningkatnya biaya, alat dan layanan tersebut mungkin memerlukan persetujuan dari C-suite. Aturan bisnis memformalkan proses ini dengan menetapkan ambang batas di mana faktur dikirim ke manajemen atas versus manajer lini pertama. Pernyataan bersyarat seperti ini diterapkan di sejumlah proses bisnis.
Persyaratan bisnis menetapkan kriteria keberhasilan untuk proyek tertentu. Dengan menentukan tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, tim dapat melihat dengan lebih jelas kesenjangan dan hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Aktivitas ini biasanya dilakukan di awal proyek bisnis untuk menetapkan ekspektasi di antara para pemangku kepentingan dan mengatasi kebutuhan tambahan untuk penyelesaian proyek.
Aturan bisnis dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, dan dapat bervariasi dalam klasifikasinya tergantung pada sumber informasi. Namun, terlepas dari kategorinya, aturan bisnis biasanya diekspresikan dengan menggunakan kualifikasi logika formal, seperti: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", dan lain-lain. Sintaks ini digunakan di berbagai jenis aturan bisnis berikut:
Jenis aturan ini merupakan dasar dari mesin aturan yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan keputusan bisnis guna mempercepat berbagai proses, seperti pesanan pelanggan dan pengiriman. Mereka meningkatkan proses bisnis dengan menyediakan panduan tentang kapan proses ini harus dimulai, dihentikan atau diubah untuk menegakkan kebijakan secara konsisten di seluruh bisnis.
Aturan bisnis digunakan untuk berbagai contoh penggunaan, yang dapat didasarkan pada kendala internal atau eksternal. Beberapa di antaranya termasuk:
Aturan bisnis dapat memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi, yang merampingkan operasi bisnis dan selanjutnya mengurangi biaya overhead.
Process mining dan analisis bisnis lainnya dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana aturan bisnis dapat diterapkan di perusahaan Anda untuk menikmati manfaat ini.
Untuk membantu organisasi tetap responsif dan tangkas, perangkat lunak otomatisasi proses keputusan memungkinkan untuk mengelola aturan bisnis secara independen dari proses komputasi bisnis lainnya. Secara khusus, sistem manajemen aturan bisnis (BRMS) mampu mengotomatiskan pembuatan dan penerapan logika bisnis secara real-time tanpa ketergantungan pada aplikasi dan proses lain, sehingga satu repositori logika keputusan dapat dengan mudah dibagikan ke seluruh perusahaan.
Alat bantu umum untuk mendefinisikan dan mengelola logika keputusan serta lingkungan runtime yang umum memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk mengimplementasikan dan mengubah proses pengambilan keputusan otomatis secara efisien. Mereka juga memungkinkan kumpulan aturan kompleks untuk diterapkan secara konsisten di lingkungan yang besar.
Mesin aturan bisnis mengubah satu atau beberapa aturan bisnis menjadi logika bisnis yang berfungsi dalam lingkungan produksi runtime. Saat ini, sebagian besar mesin aturan bisnis diintegrasikan ke dalam solusi BRMS skala penuh yang dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur berbasis layanan atau layanan mikro. BRMS modern sering menggunakan machine learning atau sistem ahli berbasis aturan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memfasilitasi operasi yang lebih lancar.
