Apa itu forecasting permintaan AI?

Alat AI dan kemampuan teknologi lainnya (termasuk algoritma machine learning, analisis prediktif dan otomatisasi) dapat membantu meningkatkan akurasi dan efektivitas upaya forecasting. Bisnis dapat menggunakan forecasting yang didukung AI untuk mengoptimalkan tingkat inventaris, meningkatkan manajemen rantai pasokan atau membuat pilihan tentang produksi, harga, dan perencanaan strategis.

Pendekatan terhadap perencanaan permintaan ini melampaui metode forecasting tradisional dengan memanfaatkan kumpulan data yang besar dan analisis yang lebih canggih untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dan perilaku konsumen. Ini memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap gangguan, meminimalkan kehabisan stok, mengurangi kelebihan inventaris, dan mempertahankan keunggulan kompetitif.