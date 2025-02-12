Dari peningkatan manajemen rantai pasokan hingga analitik dan pengalaman pelanggan yang lebih canggih, AI memengaruhi semua aspek bisnis retail. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan karyawan, baik secara online maupun di dalam toko.
Peretail mengadopsi teknologi AI karena dapat menghasilkan hasil yang nyata. Faktanya, para eksekutif memperkirakan kontribusi AI terhadap pertumbuhan pendapatan retail akan meningkat 133% dari 2023 hingga 2027, menurut studi IBM® Institute for Business Value1.
Banyak eksekutif bisnis retail memahami pentingnya AI, karena hampir 9 dari 10 eksekutif mengklaim memiliki struktur organisasi, kebijakan, dan proses yang jelas untuk tata kelola AI. Tetapi kurang dari seperempat organisasi sepenuhnya menerapkan dan terus meninjau alat tentang tata kelola AI, menempatkan kepercayaan merek dalam risiko.
Selain itu, organisasi mungkin tidak dipersiapkan dengan cara lain. Misalnya, Institute for Business Value memproyeksikan bahwa hanya 31% dari tenaga kerja mereka yang perlu melatih kembali atau mengembangkan keterampilan baru dalam kerangka waktu yang sama, meremehkan dukungan yang diperlukan dalam proses tersebut.
Banyak organisasi memulai perjalanan AI mereka dengan fokus pada integrasi di beberapa fungsi. Para eksekutif memahami bagaimana AI merevolusi pekerjaan mereka di berbagai bidang. Misalnya, eksekutif dalam studi IBM® Institute for Business Value for AI menyatakan bahwa mereka telah membuat kemajuan menggunakan AI di tiga area: perkiraan (88%), layanan bantuan SDM (87%), dan dukungan TI serta remediasi masalah (84%).
Misalnya, peretail Jerman Edeka bekerja dengan IBM® menggunakan IBM® watson Discovery dan IBM® watsonx.ai. platform untuk memproses dokumen manual dan teknis, sehingga menghasilkan basis pengetahuan yang dapat digunakan tim TI untuk merampingkan remediasi. Berfokus pada peningkatan individu adalah langkah awal yang baik, tetapi peretail yang lebih maju harus segera beralih membangun strategi AI yang komprehensif. Mengambil tindakan cepat membuka peluang lebih besar untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan memaksimalkan manfaat AI.
Organisasi dapat memaksimalkan nilai investasi AI hanya jika mereka melampaui kemenangan cepat dan pilot, menuju penerapan teknologi secara holistik di seluruh area bisnis.
Para eksekutif memproyeksikan bahwa porsi AI dalam anggaran TI akan meningkat 19% tahun depan, sehingga pengeluaran TI untuk AI menjadi 1,04%.
Menariknya, pengeluaran untuk AI di luar anggaran TI diperkirakan meningkat 52% (2,28% dari pendapatan). Secara keseluruhan, 3,32% dari pendapatan mungkin dialokasikan khusus untuk pengeluaran AI tahun depan. Untuk perusahaan senilai $1 miliar, itu setara dengan $33,2 juta untuk total pengeluaran AI. Organisasi harus mempertimbangkan apakah investasi mereka dalam AI sudah memadai dan membuat keputusan penganggaran yang tepat.
Studi IBM® Institute for Business Value menemukan bahwa tiga bidang utama investasi yang direncanakan adalah pemasaran dan pengalaman pelanggan, keamanan TI, serta keuangan. Area yang paling sedikit ditargetkan untuk investasi adalah toko, pengembangan produk, produksi, dan manufaktur.
Mengabaikan potensi AI untuk meningkatkan pengalaman di dalam toko bisa menjadi kerugian besar bagi peretail. AI dapat mempersonalisasi pengalaman belanja, termasuk harga dinamis dan rekomendasi khusus. Ini juga dapat membantu peretail memetakan real estat mereka dengan lebih baik. Sekitar 60% pelanggan ingin menggunakan teknologi AI saat berbelanja, baik untuk riset produk (86%), mencari penawaran (79%), maupun menyelesaikan masalah mereka (82%).
Misalnya, Kroger memperkenalkan batching dinamis berbasis AI ke dalam proses pengambilan di toko. Solusi ini mengurutkan 200.000 totes per detik untuk menyusun troli pengambilan paling efisien dan menentukan rute terbaik di dalam toko. Pendekatan ini menghasilkan pengurangan 10% pada langkah-langkah dan menurunkan waktu tunggu penjemputan di toko dengan volume tertinggi.
Penggunaan AI menciptakan Era Agentik, di mana karyawan dan konsumen mulai menggunakan agen AI untuk menavigasi dunia. Beberapa karyawan tidak diragukan lagi khawatir tentang bagaimana AI dapat memengaruhi pekerjaan mereka. Tetapi sebagian besar menerima bahwa AI memainkan peran mendasar dalam karir mereka yang sedang berlangsung.
Sembilan puluh enam persen eksekutif mengatakan bahwa karyawan mereka menggunakan AI dan gen AI secara moderat atau signifikan di tempat kerja. Ini akan terus meningkat karena mereka menggunakan agen AI untuk mengajukan pertanyaan, mengingat informasi, dan meminta agen menyelesaikan tugas.
Demikian pula, karyawan mengharapkan perusahaan melatih mereka agar dapat menggunakan AI dengan lebih baik. Faktanya, survei terpisah dari IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga karyawan akan pindah ke perusahaan lain jika perusahaan tersebut menyediakan pelatihan teknologi.
Namun, sebagian besar perusahaan percaya bahwa AI menambah pekerjaan yang mereka lakukan, bukan sekadar mengotomatiskan tugas yang sebelumnya dilakukan karyawan. Seperti yang dikatakan penulis laporan “Menanamkan AI dalam DNA Merek Anda”, “Para pemimpin industri menyadari bahwa banyak aspek yang membentuk merek membutuhkan intuisi manusia, kreativitas, kecerdasan emosional, dan keahlian yang dapat diperkuat dengan AI.”
Merek yang mencoba mengintegrasikan AI sendiri bisa melewatkan praktik terbaik atau gagal memasukkan teknologi terbaru ke dalam sistem mereka. Riset Institute for Business Value IBM® mengidentifikasi bahwa 65% organisasi bermitra2 dengan atau berencana untuk bermitra dengan organisasi strategis untuk membangun model bahasa besar untuk inisiatif AI generatif. Ini memastikan perusahaan memiliki akses ke pengembangan model terbaru, platform, dan alat yang diperlukan untuk benar-benar menerapkan AI di seluruh organisasi. Mitra seperti IBM® dapat menyediakan teknologi dan solusi AI serta hybrid cloud yang membantu peretail meningkatkan operasi, mendorong keberlanjutan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang mulus di seluruh lingkungan omnichannel.
Peretail menangani berbagai jenis data, mulai dari informasi pembayaran hingga riwayat pembelian dan data pelanggan yang sensitif.
Untuk semua nilai yang dapat dihasilkan AI, teknologi ini juga dapat menimbulkan kegelisahan besar pada karyawan dan pelanggan jika diterapkan secara tidak tepat atau tidak merata. peretail membutuhkan kebijakan tata kelola yang jelas untuk menentukan bagaimana data ditangani, disimpan, dan diakses. Tata kelola tersebut juga harus mencakup langkah-langkah keamanan lanjutan untuk melindungi data, mencegah pelanggaran keamanan, dan menangani serangan yang berhasil dengan cepat.
Para eksekutif juga khawatir tentang potensi AI untuk menciptakan informasi yang menyesatkan, melanggar privasi, memperburuk keadilan dan meningkatkan bias. Faktanya, lebih dari dua pertiga konsumen mengakui menghindari rekomendasi berbasis AI karena dianggap bias atau stereotip. Perusahaan harus transparan kepada semua pemangku kepentingan mengenai bagaimana dan dalam skenario apa mereka menggunakan AI. Mereka juga perlu menjelaskan bagaimana mereka menghilangkan atau mengurangi bias. Akhirnya, mereka harus menjelaskan kepada konsumen bagaimana AI yang digunakan memberikan manfaat, baik melalui peningkatan kualitas layanan maupun pengurangan biaya.
peretail harus merangkul AI untuk merampingkan operasi mereka dan untuk membawa nilai lebih bagi pemangku kepentingan mereka, termasuk mitra, karyawan, dan pelanggan. Namun, hal ini memerlukan tingkat investasi dan visi strategis yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi yang muncul. Pelajari lebih lanjut dengan meninjau laporan IBM® Institute for Business Value dan hubungi kami untuk mengetahui bagaimana IBM® dapat membantu Anda memanfaatkan AI guna meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan pendapatan.
1 Embedding AI in your brand’s DNA, Institute for Business Value, 2025.
2 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM® Institute for Business Value, 2024.