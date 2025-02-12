Dari peningkatan manajemen rantai pasokan hingga analitik dan pengalaman pelanggan yang lebih canggih, AI memengaruhi semua aspek bisnis retail. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan karyawan, baik secara online maupun di dalam toko.

Peretail mengadopsi teknologi AI karena dapat menghasilkan hasil yang nyata. Faktanya, para eksekutif memperkirakan kontribusi AI terhadap pertumbuhan pendapatan retail akan meningkat 133% dari 2023 hingga 2027, menurut studi IBM® Institute for Business Value1.

Banyak eksekutif bisnis retail memahami pentingnya AI, karena hampir 9 dari 10 eksekutif mengklaim memiliki struktur organisasi, kebijakan, dan proses yang jelas untuk tata kelola AI. Tetapi kurang dari seperempat organisasi sepenuhnya menerapkan dan terus meninjau alat tentang tata kelola AI, menempatkan kepercayaan merek dalam risiko.

Selain itu, organisasi mungkin tidak dipersiapkan dengan cara lain. Misalnya, Institute for Business Value memproyeksikan bahwa hanya 31% dari tenaga kerja mereka yang perlu melatih kembali atau mengembangkan keterampilan baru dalam kerangka waktu yang sama, meremehkan dukungan yang diperlukan dalam proses tersebut.