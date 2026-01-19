Apa itu pelaporan keuangan?

Persyaratan untuk pelaporan keuangan sering berubah dan akan tergantung pada perusahaan dan apakah itu milik publik atau swasta. Pengatur standar yang paling umum adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Internasional, dan Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar selalu bergeser dan diubah untuk akurasi dan kegunaan.

Securities and Exchange Commission (SEC) dan Internal Revenue Service (IRS) sering memperbarui aturan mereka agar selaras dengan perubahan dari dewan standar dan untuk mencerminkan iklim ekonomi saat ini. Di luar Amerika Serikat, perusahaan mematuhi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional.

Perusahaan swasta memiliki persyaratan pelaporan keuangan eksternal yang lebih sedikit tetapi masih diharuskan untuk mengajukan perkiraan pajak dan melakukan pengembalian pajak tahunan dengan IRS. Perusahaan swasta yang lebih kecil akan menghadapi kebutuhan pelaporan keuangan tertentu tergantung pada pemberi pinjaman yang digunakan, tetapi mereka harus selalu memiliki proses manajemen keuangan yang kuat.

Transparansi adalah kunci bagi perusahaan swasta, dan merilis laporan keuangan atau aktivitas investasi secara sukarela dapat menjadi taktik pemasaran yang digunakan untuk membangun minat.

Sebaliknya, SEC tidak hanya mengharuskan pelaporan keuangan yang ketat dari perusahaan publik, tetapi juga memantau mereka. Persyaratan pelaporan keuangan dari SEC cukup panjang, namun yang paling umum meliputi 10-Q triwulanan, 10-K tahunan, dan 8-K untuk melaporkan peristiwa yang tidak terjadwal. Terdapat banyak persyaratan lainnya, tergantung pada ketentuan dan keadaan.



