Operasi bisnis

Apa itu pelaporan keuangan?

diterbitkan 19 Januari 2026
Seorang wanita duduk di depan dua monitor di atas meja
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Pelaporan keuangan, definisinya

Pelaporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal. Proses ini mengumpulkan data seperti laporan laba rugi, pengeluaran, aset, laporan keuangan, dan arus kas untuk menunjukkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu.  

Logo analis IDC biru

IDC MarketScape 2026

IBM® dinamai sebagai pemimpin untuk aplikasi perencanaan, penganggaran, dan perkiraan

Tim perencanaan dan analisis keuangan perusahaan (FP&A)menggunakan pelaporan keuangan untuk memelihara data akuntansi yang terorganisir, melacak kewajiban lancar, dan untuk melukiskan gambaran yang jelas tentang status keuangannya. Laporan keuangan juga penting untuk proyeksi profitabilitas, perkiraan keuangan, dan kepatuhan, tidak peduli apa industri atau fungsinya.

Perusahaan-perusahaan mengintegrasikan perangkat lunak pelaporan keuangan untuk meningkatkan akurasi melalui analisis waktu nyata dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data. Perangkat lunak yang mengimplementasikan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) dapat mengotomatiskan proses dan merampingkan tugas pelaporan yang membosankan, sambil menyimpan informasi keuangan dengan aman.

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Mengapa pelaporan keuangan penting?

Pelaporan keuangan adalah proses akuntansi yang penting bagi perusahaan dari semua ukuran. Laporan keuangan, bersama dengan komponen terkait, memberikan pandangan yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan.

Melacak pendapatan dan pengeluaran

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memiliki dokumentasi atas semua pendapatan, pengeluaran, atau biaya barang yang dijual yang masuk dan keluar dari perusahaan.

Proses ini diperlukan untuk manajemen utang yang efektif dan membantu pemangku kepentingan dengan alokasi anggaran dan keputusan pengeluaran. Proses ini memberikan perusahaan dokumentasi untuk melacak kewajiban dan aset, membantu memastikan transparansi dan akurasi.

Memenuhi persyaratan kepatuhan

Tergantung pada industri, perusahaan memiliki persyaratan kepatuhan dan undang-undang yang bervariasi. Sebagian besar perusahaan memiliki setidaknya satu pemangku kepentingan yang memerlukan pelaporan keuangan secara berkala.

Perusahaan publik harus mematuhi persyaratan pengarsipan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB), standar Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum (GAAP) dan persyaratan audit dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX). Internal Revenue Service (IRS) secara hukum mewajibkan pelaporan keuangan dan kegagalan untuk mematuhi dapat menyebabkan konsekuensi serius.

Mendukung analisis keuangan

Pelaporan keuangan adalah dasar untuk manajemen internal, seperti mengikuti praktik manajemen kinerja bisnis, mengukur KPI, dan menghitung kompensasi karyawan. Proses ini mendukung akuntabilitas dan menyediakan data real-time kepada individu dalam perusahaan yang membuat keputusan strategis.

Dengan perangkat lunak pelaporan keuangan modern, perusahaan dapat mengembangkan model data, analisis keuangan, dan pemodelan keuangan untuk membantu mengevaluasi tingkat aktivitas saat ini dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang lebih banyak.

Mengomunikasikan kepastian

Pemangku kepentingan potensial, seperti investor atau mitra, akan beralih ke laporan keuangan dari perusahaan untuk memutuskan apakah mereka ingin melakukan bisnis dengannya atau tidak. Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena terus dievaluasi.

Ikhtisar produk

Gunakan IBM® Planning Analytics untuk mendapatkan perencanaan bisnis terintegrasi yang ditanamkan AI

Buat rencana dan prakiraan yang andal, akurat, dan terintegrasi yang mendorong keputusan yang lebih baik – tanpa harus tenggelam dalam pekerjaan mengolah spreadsheet yang tak ada habisnya.
Pelajari lebih lanjut tentang produk

Jenis-jenis pelaporan keuangan

Sebuah bisnis dapat menghasilkan banyak laporan atau jenis laporan keuangan (juga dikenal sebagai pengungkapan keuangan) untuk menyusun pelaporan keuangan, masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Mereka paling kuat ketika disatukan dalam paket pelaporan atau digunakan untuk pelaporan internal di dasbor.

  • Neraca: Neraca adalah laporan keuangan inti yang digunakan untuk mengevaluasi posisi keuangan suatu bisnis. Ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan (aset), apa utangnya (kewajiban), dan ekuitas pemegang saham. Sebuah bisnis biasanya melacak neraca triwulanan dan mereka dapat dimasukkan dalam laporan tahunan. Neraca juga memberi pemangku kepentingan penilaian real-time tentang keadaan keuangan perusahaan saat ini dan dapat membantu menentukan kekayaan bersihnya.
  • Laporan laba rugi: Laporan laba rugi, juga dikenal sebagai laporan laba rugi (P & L), menunjukkan kinerja perusahaan dengan meletakkan pendapatan, pengeluaran, laba bersih, keuntungan, dan kerugian selama jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi memberikan insight berharga tentang seberapa baik perusahaan beroperasi dan mengelola relatif terhadap industri pesaing.
  • Laporan arus kas: ringkasan yang menunjukkan bagaimana uang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini mengidentifikasi sumber dan penggunaan uang melalui tiga kegiatan utama, yaitu operasi, pembiayaan, dan investasi. Laporan arus kas sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan serta membantu calon investor dalam menilai stabilitas finansial perusahaan secara keseluruhan.
  • Pernyataan ekuitas pemegang saham: Pernyataan ekuitas pemegang saham, biasanya bagian dari neraca bisnis, menjelaskan bagaimana kepemilikan bisnis telah berubah dari waktu ke waktu. Ini adalah pernyataan kekayaan bersih perusahaan atau laba ditahan dan melaporkan perubahan ekuitas pemegang saham setelah semua hutang dibayar. Ini membantu menunjukkan kesehatan keuangan dan digunakan oleh individu baik secara eksternal maupun internal.
  • Dasbor keuangan: Dasbor keuangan adalah untuk tujuan pelaporan internal. Dasbor adalah alat digital yang menampilkan data keuangan organisasi dengan cara yang dapat dibaca. Sistem keuangan modern telah menjadi lebih kompleks, membutuhkan sejumlah besar data untuk mengatur dan memelihara. Dasbor keuangan dapat menyederhanakan data melalui bagan dan grafik untuk membantu pemangku kepentingan membuat keputusan bisnis yang lebih cepat.
  • Dasbor CFO: Dasbor chief financial officer (CFO) adalah dasbor keuangan berbasis peran khusus untuk kebutuhan pemimpin keuangan. Dasbor CFO mengkonsolidasikan data keuangan utama dan KPI dari seluruh sistem perusahaan, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan perangkat lunak akuntansi lainnya. Pelaporan tipikal mungkin piutang, omset hutang, dan data penggajian.

Manfaat pelaporan keuangan

Proses pelaporan keuangan merupakan komponen penting dari keberhasilan perusahaan. Sementara persyaratan hukum dan kepatuhan harus dipenuhi, laporan keuangan juga memberikan manfaat berikut:

Mengidentifikasi tren

Melalui proses pelaporan keuangan, perusahaan dapat mengungkapkan pola pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan periode dan menganalisis rasio keuangan utama serta metrik lainnya, bisnis dapat melihat peluang yang muncul dan tanda-tanda peringatan dini.

Insight ini membantu para pemimpin dengan perkiraan anggaran, mengantisipasi pergeseran pasar, dan membuat keputusan berdasarkan bukti daripada asumsi.
Mengoptimalkan operasi bisnis

Pelaporan keuangan yang akurat menunjukkan bagaimana sumber daya bergerak melalui organisasi. Manajer menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, mengontrol biaya, dan mengalokasikan modal di tempat yang menghasilkan pengembalian tertinggi.

Pelaporan keuangan mendukung perbaikan proses dan membantu para pengambil keputusan menyelaraskan operasi harian dengan tujuan keuangan secara keseluruhan.
Meningkatkan hubungan mitra bisnis

Pelaporan keuangan yang jelas membangun kepercayaan dan transparansi dengan investor, pemberi pinjaman, dan pemasok.

Dengan transparansi tentang kesehatan dan risiko keuangan perusahaan, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan dengan percaya diri. Pelaporan yang konsisten juga meningkatkan komunikasi, mendukung negosiasi, dan memperkuat kolaborasi jangka panjang.
Memantau arus kas

Pelaporan keuangan melacak arus masuk dan keluar kas secara real-time selama periode pelaporan apa pun.

Visibilitas laporan arus kas membantu bisnis memenuhi kewajiban, merencanakan kekurangan, dan menghindari krisis likuiditas. Pemantauan arus kas yang kuat mendukung taktik penganggaran yang efektif dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Persyaratan pelaporan keuangan

Persyaratan untuk pelaporan keuangan sering berubah dan akan tergantung pada perusahaan dan apakah itu milik publik atau swasta. Pengatur standar yang paling umum adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Internasional, dan Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar selalu bergeser dan diubah untuk akurasi dan kegunaan.

Securities and Exchange Commission (SEC) dan Internal Revenue Service (IRS) sering memperbarui aturan mereka agar selaras dengan perubahan dari dewan standar dan untuk mencerminkan iklim ekonomi saat ini. Di luar Amerika Serikat, perusahaan mematuhi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional.

Perusahaan swasta memiliki persyaratan pelaporan keuangan eksternal yang lebih sedikit tetapi masih diharuskan untuk mengajukan perkiraan pajak dan melakukan pengembalian pajak tahunan dengan IRS. Perusahaan swasta yang lebih kecil akan menghadapi kebutuhan pelaporan keuangan tertentu tergantung pada pemberi pinjaman yang digunakan, tetapi mereka harus selalu memiliki proses manajemen keuangan yang kuat.

Transparansi adalah kunci bagi perusahaan swasta, dan merilis laporan keuangan atau aktivitas investasi secara sukarela dapat menjadi taktik pemasaran yang digunakan untuk membangun minat.

Sebaliknya, SEC tidak hanya mengharuskan pelaporan keuangan yang ketat dari perusahaan publik, tetapi juga memantau mereka. Persyaratan pelaporan keuangan dari SEC cukup panjang, namun yang paling umum meliputi 10-Q triwulanan, 10-K tahunan, dan 8-K untuk melaporkan peristiwa yang tidak terjadwal. Terdapat banyak persyaratan lainnya, tergantung pada ketentuan dan keadaan.

Contoh penggunaan untuk pelaporan keuangan

Laporan keuangan dapat digunakan dengan berbagai cara, baik untuk pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Melalui pelaporan keuangan, perusahaan dapat menceritakan kisahnya dan membantu investor memahami kesehatan serta valuasinya saat ini.

Pelaporan eksternal

Jenis pelaporan keuangan ini mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai cara untuk mengevaluasi kesehatan dan kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Beberapa contoh penggunaan utama meliputi:

  • Kepatuhan terhadap peraturan: Perusahaan harus mengikuti standar peraturan yang ditetapkan oleh SEC dan mengikuti kerangka kerja seperti Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum AS (GAAP) atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).
  • Investor: Laporan keuangan bermanfaat bagi investor saat ini dan calon investor yang menilai kinerja perusahaan.
  • Pemberi pinjaman dan kreditor: Laporan keuangan digunakan oleh bank dan pemberi pinjaman lainnya untuk mengevaluasi aplikasi pinjaman perusahaan dan jalur kredit serta memverifikasi kelayakan kredit.
  • Mitra bisnis: Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan memberikan transparansi dan membangun kepercayaan dengan mitra bisnis seperti pemasok, pelanggan, dan investor.
  • Merger dan akuisisi (M&A): Memiliki laporan keuangan yang jelas sangat penting selama aktivitas M&A karena pemangku kepentingan mengevaluasi kesepakatan potensial.

Pelaporan internal

Laporan keuangan adalah kunci untuk manajemen internal dan analisis kinerja. Contoh penggunaan pelaporan keuangan internal bervariasi tergantung pada perusahaan, tetapi semuanya mendorong menuju tujuan bersama untuk tetap tangkas dan memperkuat operasi strategis:

  • Analisis kinerja: Tim manajemen internal perusahaan dapat menggunakan laporan untuk menganalisis profitabilitas berdasarkan departemen atau lini produk dan untuk mengukur indikator kinerja utama (KPI).
  • Arus kas: Dengan memantau arus kas masuk dan keluar, bisnis dapat mengelola likuiditasnya, mengoptimalkan keputusan modal kerja, dan mengelola utang.
  • Manajemen risiko: Analisis pelaporan keuangan dapat membantu perusahaan secara proaktif mengurangi potensi risiko bisnis dan memantau tantangan pasar.
  • Optimasi operasional: Laporan keuangan membantu tim mengidentifikasi tren dan mendeteksi inefisiensi bisnis, yang mengarah pada keputusan yang lebih baik mengenai ekspansi atau pengurangan.

Pelaporan berbasis AI

Teknologi baru yang didorong oleh otomatisasi proses bisnis dan AI generatif di bidang keuangan mengubah proses pelaporan keuangan tradisional. Alat canggih ini telah memperkenalkan contoh penggunaan baru untuk pelaporan keuangan yang menunjukkan efisiensi dan analisis lanjutan.

  • Pelaporan otomatis: AI di FP&A dapat menarik sejumlah besar data dari seluruh organisasi dan mengkonsolidasikannya ke dalam platform yang aman, membantu memastikan pelacakan keuangan yang akurat dan pembaruan instan.
  • Dasbor real-time: Perangkat lunak pelaporan keuangan modern dapat membuat dasbor langsung dengan metrik utama secara real-time, termasuk tampilan langsung arus kas, pendapatan, dan pengeluaran.
  • Analisis prediktif: Beberapa perangkat lunak model AI melampaui proses otomatisasi tradisional dengan menggunakan data historis dan indikator pasar untuk mendorong model AI prediktif dan analisis prediktif. Proses ini mengarah pada perencanaan skenario dan prediksi tren secara instan.
  • Deteksi penipuan yang ditingkatkan: Model machine learning (ML) dapat melacak pola transaksi dan secara otomatis menandakan aktivitas yang tidak biasa, yang mengarah ke taktik dan strategi mitigasi penipuan proaktif.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Solusi terkait
Perencanaan dan analisis terintegrasi AI

Dapatkan perencanaan bisnis terintegrasi yang ditanamkan AI dengan kebebasan untuk diterapkan di lingkungan yang paling mendukung tujuan Anda.

 

         Jelajahi Analisis Perencanaan Keuangan
    Solusi keuangan IBM® AI

    Transformasikan keuangan dengan IBM® AI for Finance — didukung oleh otomatisasi cerdas dan insight prediktif untuk mendorong operasi keuangan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tangguh.

         Jelajahi solusi keuangan AI
    Layanan konsultasi keuangan

    Bayangkan kembali keuangan dengan Consulting —IBM® menggabungkan keahlian dan solusi berbasis AI untuk fungsi keuangan strategis yang lebih efisien.

         Jelajahi layanan konsultasi keuangan
    Ambil langkah selanjutnya

    Satukan perencanaan keuangan dan operasi dengan AI untuk meningkatkan forecasting, merampingkan proses, dan meningkatkan kinerja.

    1. Jelajahi Analisis Perencanaan Keuangan IBM®
    2. Jelajahi solusi keuangan AI