Cara meningkatkan efisiensi operasi keuangan Anda dengan AI generatif

Meskipun Anda mungkin telah mempelajari tentang kecerdasan buatan (AI) generatif, Anda mungkin tidak tahu apa artinya bagi masa depan Keuangan dan Akuntansi (F&A). Seperti namanya, aplikasi ini menghasilkan gambar, musik, ucapan, kode, video, atau teks, sekaligus menginterpretasikan dan memanipulasi data yang sudah ada sebelumnya. Bagi para pemimpin F&A, ini berarti memiliki kemampuan untuk mentransformasi data keuangan, seperti laporan kinerja bisnis, komentar, dan narasi. Meskipun adopsi AI mungkin tampak menakutkan, fleksibilitas dan skalabilitas model dasar yang muncul pasti akan mempercepat adopsi AI karena perusahaan diberdayakan untuk memanfaatkan AI pada inti proses F&A yang strategis.

Saat menemukan solusi AI generatif baru dan model dasar AI unik untuk F&A, Anda mungkin mendapati diri Anda kewalahan dengan semua opsi. Penting bagi Anda untuk bersikap selektif dan meyakini bahwa model yang Anda pilih dapat secara efektif mempercepat adopsi dan mengurangi time to value untuk contoh penggunaan F&A Anda secara keseluruhan.

Narasi pelaporan keuangan (serta komentar) memainkan peran penting dalam memberikan insight dan pemahaman kontekstual bermakna tentang kinerja keuangan perusahaan. Analis keuangan menyusun narasi ini saat ini, tetapi pendekatan ini memakan waktu. Kita harus bertransformasi dari proses manual (yang membutuhkan analisis yang cermat, pemikiran penting, dan keterampilan komunikasi yang efektif) menjadi proses didukung AI yang merampingkan dan meningkatkan efisiensi operasional.