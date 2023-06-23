Cara meningkatkan efisiensi operasi keuangan Anda dengan AI generatif

Meskipun Anda mungkin telah mempelajari tentang kecerdasan buatan (AI) generatif, Anda mungkin tidak tahu apa artinya bagi masa depan Keuangan dan Akuntansi (F&A). Seperti namanya, aplikasi ini menghasilkan gambar, musik, ucapan, kode, video, atau teks, sekaligus menginterpretasikan dan memanipulasi data yang sudah ada sebelumnya. Bagi para pemimpin F&A, ini berarti memiliki kemampuan untuk mentransformasi data keuangan, seperti laporan kinerja bisnis, komentar, dan narasi. Meskipun adopsi AI mungkin tampak menakutkan, fleksibilitas dan skalabilitas model dasar yang muncul pasti akan mempercepat adopsi AI karena perusahaan diberdayakan untuk memanfaatkan AI pada inti proses F&A yang strategis.
Saat menemukan solusi AI generatif baru dan model dasar AI unik untuk F&A, Anda mungkin mendapati diri Anda kewalahan dengan semua opsi. Penting bagi Anda untuk bersikap selektif dan meyakini bahwa model yang Anda pilih dapat secara efektif mempercepat adopsi dan mengurangi time to value untuk contoh penggunaan F&A Anda secara keseluruhan.
Narasi pelaporan keuangan (serta komentar) memainkan peran penting dalam memberikan insight dan pemahaman kontekstual bermakna tentang kinerja keuangan perusahaan. Analis keuangan menyusun narasi ini saat ini, tetapi pendekatan ini memakan waktu. Kita harus bertransformasi dari proses manual (yang membutuhkan analisis yang cermat, pemikiran penting, dan keterampilan komunikasi yang efektif) menjadi proses didukung AI yang merampingkan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Kami menyadari bahwa perusahaan sering kali menghadapi beberapa tantangan dalam membuat laporan dan narasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
Terlepas dari tantangan ini, kami yakin bahwa menerapkan AI generatif secara strategis dalam F&A akan mengarah pada peningkatan produktivitas dan merampingkan operasi F&A.
Sebagai contoh, kami telah mengilustrasikan bagaimana AI generatif dapat meningkatkan waktu siklus saat membuat narasi dan komentar laporan keuangan. Gambar 1 menunjukkan proses keuangan yang mungkin membutuhkan waktu penyelesaian hampir dua minggu dan Gambar 2 menunjukkan bagaimana proses tersebut sekarang dipercepat dengan aplikasi AI generatif, menghasilkan komentar real-time dan pembuatan narasi.
Alih-alih mencari melalui kumpulan aset F&A secara manual, Anda dapat memanfaatkan AI dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan atau melakukan riset insight yang diperlukan (seperti kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan pesaingnya, tindakan utama yang harus diambil, kemungkinan pertanyaan analis, dan tanggapan perusahaan). AI menganalisis laporan keuangan, catatan, pengungkapan, dan data lain dan data yang berlaku, kemudian menerjemahkan dan menafsirkan data untuk memberikan jawaban yang kaya akan konteks atas pertanyaan Anda. Gambar 3 menyoroti manfaat tambahan yang diberikan oleh teknologi AI percakapan.
Ada beberapa keuntungan dari memanfaatkan AI generatif untuk menulis komentar dan narasi untuk membantu dalam pelaporan keuangan, seperti:
Meskipun AI generatif dan kemampuan lainnya mungkin sudah siap saat ini, kami sarankan Anda melakukan pendekatan secara holistik dan strategis bila memungkinkan, menilai dan menjelajahi tumpukan teknologi AI generatif yang tepat untuk menerapkan taktik F&A yang paling menjanjikan bersama rekan Anda (yaitu teknologi informasi). Gambar 4 menggambarkan tumpukan teknologi awal (atau arsitektur) untuk AI generatif yang memperhitungkan aplikasi, model, dan infrastruktur yang harus Anda pertimbangkan untuk menerapkan kemampuan baru ini secara efektif di seluruh organisasi F&A Anda.
Saat Anda mempertimbangkan untuk menerapkan AI generatif dalam fungsi F&A di seluruh proses inti, penting untuk memahami bahwa teknologi ini bukanlah peluru perak. Teknologi ini tidak akan menyelesaikan semua masalah Anda atau menggantikan kebutuhan akan keahlian manusia. Sebaliknya, anggaplah ini sebagai alat yang dapat menambah dan meningkatkan kemampuan tim F&A Anda, sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih efisien, akurat, dan berwawasan luas yang berfokus pada inisiatif strategis yang mendorong nilai bisnis.
Untuk meningkatkan nilai bisnis, praktisi F&A harus melakukan pendekatan pada aplikasi AI generatif dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka dan peta jalan yang ditetapkan dengan baik. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting yang diberikan pakar F&A kami:
Ketika Anda memutuskan untuk memperkenalkan dan menerapkan AI generatif dalam skala besar, Pusat Keunggulan IBM untuk AI generatif akan membantu Anda memilih toolkit AI yang tepat untuk menerapkan AI tepercaya dengan aman dan memanfaatkan AI perusahaan seperti IBM watsonx, portofolio produk AI, model milik perusahaan atau pihak ketiga (atau bahkan kombinasi keduanya) berdasarkan tantangan dan tujuan bisnis unik Anda. Kami dapat membantu Anda membangun peta jalan strategis untuk transformasi, sehingga AI generatif dapat memberikan nilai bisnis yang sangat besar dan meningkatkan efisiensi operasional.
Jelajahi posting lain dalam seri blog ini, Masa Depan Keuangan dengan AI Generatif, untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana AI generatif dapat membantu profesional F&A dan merampingkan serta meningkatkan fungsi F&A.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Berikan layanan pelanggan yang dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan untuk lembaga keuangan Anda dengan IBM watsonx Assistant.
Ketahui cara eksekutif perbankan menilai dan mengelola risiko yang menyertai penskalaan cepat AI generatif.