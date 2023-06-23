Tag
Cara AI generatif dapat membantu profesional keuangan dan akuntansi

Model kota futuristik terbuat dari bagian-bagian komputer

Baik Anda seorang CFO, akuntan, analis keuangan, atau mitra bisnis, kecerdasan buatan (AI) dapat membantu meningkatkan strategi keuangan Anda, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat hasil bisnis. Meskipun mungkin terasa futuristik, kemajuan seperti AI generatif dan teknologi AI percakapan dapat menguntungkan Keuangan & Akuntansi (F & A) sekarang.

Teknologi AI memungkinkan profesional keuangan berfokus pada kegiatan bernilai lebih tinggi, seperti perencanaan dan analisis strategis, alih-alih kegiatan manual dan transaksional. AI generatif memberdayakan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan lebih baik berdasarkan data historis, tren pasar, dan penggunaan model dasar AI yang mengidentifikasi pola dan anomali yang sering terlewat oleh metode analisis tradisional. 

Berinvestasi pada (dan memeriksa) alur kerja berbasis AI

Kami meminta pandangan para pakar F&A di IBM® Consulting — orang-orang yang paham bahwa membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data adalah kunci untuk menunjukkan kemampuan Anda mendukung bisnis mereka di masa mendatang. Pakar kami di IBM® Consulting melihat secara komprehensif AI generatif untuk F&A dan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan risiko . Kami menyadari bahwa hasilnya akan sangat ditentukan oleh proses pelatihannya (yang dilakukan oleh profesional F&A bersama tim teknologi informasi) dan bahwa ada kemungkinan beberapa model tidak memahami konteks konsep F&A tertentu, yang akhirnya dapat membuahkan hasil yang salah atau menyesatkan. 

Sebuah laporan terbaru yang diterbitkan oleh IBM Institute for Business Value (IBV) menetapkan tindakan kunci dalam menanggapi salah satu dari tujuh investasi yang diusulkan. Salah satu tindakannya adalah menerapkan alur kerja cerdas yang aman dan mengutamakan AI untuk menjalankan perusahaan Anda. Makalah ini, yang membahas gagasan bahwa gangguan yang disebabkan oleh teknologi semakin cepat (dan bahwa ini didorong oleh AI generatif), merekomendasikan agar organisasi menerapkan alur kerja berbasis AI ini sekaligus memastikan bahwa pelatihan AI mereka transparan dan terbuka untuk kritik berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa organisasi memprioritaskan contoh penggunaan F & A mana yang harus ditingkatkan dengan model dasar baru mereka, menyeimbangkan presisi, risiko, harapan pemangku kepentingan F & A, dan pengembalian investasi (ROI).

Janji AI generatif di bidang F & A sangat besar, seperti yang ditunjukkan dalam studi IBM baru-baru ini yang menemukan bahwa eksekutif mengharapkan bahwa 48% staf di seluruh organisasi mereka (termasuk 34% staf keuangan) akan menggunakan AI generatif untuk menambah tugas sehari-hari mereka tahun depan.

3 pertimbangan utama untuk AI generatif

Pakar kami mendorong para pengambil keputusan di bidang F & A untuk mengingat pertimbangan ini ketika menerapkan teknologi baru ini:

  • Jadilah pelayan yang baik dari insight keuangan ini. Tetap terhubung saat model AI generatif mulai berpartisipasi dalam proses, meringkas, dan membuat narasi seputar kinerja keuangan. Akuntabilitas manusia akan menjadi semakin penting, terutama mengingat kecepatan bagaimana teknologi akan digunakan oleh beberapa tim F & A (baik sebagai model satu kali atau tertanam dalam aplikasi keuangan sehari-hari). Lapisan validasi manusia dan penandatanganan akhir pada setiap transaksi atau laporan yang dihasilkan akan menjadi kunci. Pertimbangkan bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pemangku kepentingan Anda tentang konten buatan AI.
  • Menerapkan lensa pengendali. Manajemen dan kontrol risiko adalah keharusan dalam F & A. Meskipun ketepatan solusi ini terus meningkat, akan sangat penting bagi operator untuk terus menerapkan lensa pengontrol untuk setiap contoh penggunaan yang sedang dievaluasi. Mereka harus mempertimbangkan risiko, materialitas, dan potensi eksposur keuangan yang dapat memengaruhi proses mereka. Operator harus mengamati dan memvalidasi keakuratan dan kelengkapan input yang digunakan, serta output yang dihasilkan. Seperti kebanyakan teknologi baru, pertimbangkan untuk memetakan contoh penggunaan terhadap matriks kontrol utama Anda untuk mengantisipasi dampaknya.
  • Kemitraan bisnis internal adalah suatu keharusan. Analisis dan pelaporan akan menjadi salah satu area yang paling terdampak dan tingkat solusi swalayan akan meroket di seluruh perusahaan. Ini mungkin akan menggoda sejumlah pemimpin bisnis untuk hanya mengandalkan penasihat baru yang didukung AI dan tampak cerdas untuk membuat keputusan (dan beberapa keputusan tersebut akan melewati lapisan F & A atau menganggap bahwa informasi yang diberikan telah “diperiksa” oleh Keuangan). Mungkin sulit untuk menghasilkan aliansi antara Keuangan dan unit bisnis lainnya, jadi pertimbangkan pemangku kepentingan internal mana yang akan terkena dampak, dan rencanakan untuk memajukan kepercayaan dan kemitraan bisnis internal sejak awal.

Praktisi F & A dari IBM Consulting dapat bermitra dengan Anda saat Anda meluncurkan teknologi ini, berbagi insight berharga dan praktik terbaik sepanjang prosesnya. Pada tahun 2023 saja, IBM Consulting telah berinteraksi dengan lebih dari 100 klien dan menyelesaikan puluhan keterlibatan yang menanamkan AI generatif bersama strategi AI machine learning klasik. Jelajahi lebih lanjut posting dalam seri blog ini, Masa Depan Keuangan dengan AI Generatif, untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara merampingkan dan meningkatkan fungsi F&A yang penting dan meningkatkan efisiensi operasi keuangan Anda dengan AI generatif.

 

Penulis

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
