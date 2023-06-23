Kami meminta pandangan para pakar F&A di IBM® Consulting — orang-orang yang paham bahwa membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data adalah kunci untuk menunjukkan kemampuan Anda mendukung bisnis mereka di masa mendatang. Pakar kami di IBM® Consulting melihat secara komprehensif AI generatif untuk F&A dan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan risiko . Kami menyadari bahwa hasilnya akan sangat ditentukan oleh proses pelatihannya (yang dilakukan oleh profesional F&A bersama tim teknologi informasi) dan bahwa ada kemungkinan beberapa model tidak memahami konteks konsep F&A tertentu, yang akhirnya dapat membuahkan hasil yang salah atau menyesatkan.

Sebuah laporan terbaru yang diterbitkan oleh IBM Institute for Business Value (IBV) menetapkan tindakan kunci dalam menanggapi salah satu dari tujuh investasi yang diusulkan. Salah satu tindakannya adalah menerapkan alur kerja cerdas yang aman dan mengutamakan AI untuk menjalankan perusahaan Anda. Makalah ini, yang membahas gagasan bahwa gangguan yang disebabkan oleh teknologi semakin cepat (dan bahwa ini didorong oleh AI generatif), merekomendasikan agar organisasi menerapkan alur kerja berbasis AI ini sekaligus memastikan bahwa pelatihan AI mereka transparan dan terbuka untuk kritik berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa organisasi memprioritaskan contoh penggunaan F & A mana yang harus ditingkatkan dengan model dasar baru mereka, menyeimbangkan presisi, risiko, harapan pemangku kepentingan F & A, dan pengembalian investasi (ROI).

Janji AI generatif di bidang F & A sangat besar, seperti yang ditunjukkan dalam studi IBM baru-baru ini yang menemukan bahwa eksekutif mengharapkan bahwa 48% staf di seluruh organisasi mereka (termasuk 34% staf keuangan) akan menggunakan AI generatif untuk menambah tugas sehari-hari mereka tahun depan.