Meskipun kasus-kasus awal ini dan hasil yang mereka sampaikan menarik, pekerjaan yang terlibat dalam membangun solusi AI generatif harus dikembangkan dengan hati-hati dan dengan perhatian penting pada potensi risiko yang terlibat termasuk:



Bias: Seperti halnya model AI lainnya, data pelatihan berdampak pada hasil yang diberikan model AI. Model dasar dilatih menggunakan sebagian besar data yang di-crawl dari internet. Akibatnya, bias yang secara inheren ada dalam data internet diambil oleh model yang terlatih dan dapat muncul dalam hasil yang diberikan oleh model. Meskipun ada cara untuk mengurangi efek ini, perusahaan perlu memiliki mekanisme tata kelola untuk memahami dan mengatasi risiko ini.

Ketidakjelasan: Model dasar juga tidak sepenuhnya dapat diaudit atau transparan karena sifat pelatihan algoritma yang “diawasi sendiri”.

Halusinasi: LLM dapat menghasilkan “halusinasi,” hasil yang memuaskan prompt secara sintaksis tetapi secara faktual salah. Sekali lagi, perusahaan harus memiliki mekanisme tata kelola yang kuat untuk memitigasi risiko ini.

Kekayaan intelektual: Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab mengenai implikasi hukum dan siapa yang mungkin memiliki hak atas konten yang dihasilkan oleh model yang dilatih dengan materi yang berpotensi salinan.

Keamanan: Model ini rentan terhadap risiko data dan keamanan, termasuk serangan injeksi prompt.



Ketika terlibat dalam proyek AI generatif, para pemimpin bisnis harus memastikan bahwa mereka menerapkan mekanisme Tata Kelola & Etika AI yang kuat untuk mengurangi risiko yang terlibat. Dengan memanfaatkan metodologi IBM Garage, IBM dapat membantu para pemimpin bisnis mengevaluasi setiap inisiatif AI generatif tentang seberapa berisiko dan seberapa tepat output yang dibutuhkan. Pada gelombang pertama, klien dapat memprioritaskan contoh penggunaan internal yang diakses karyawan, di mana output ditinjau oleh manusia dan tidak memerlukan tingkat presisi yang tinggi.



AI generatif dan LLM membawa bahaya baru ke dalam bidang AI, dan kami tidak mengklaim memiliki semua jawaban atas pertanyaan yang ditimbulkan oleh solusi baru ini. IBM® Consulting berkomitmen untuk menerapkan introspeksi terukur selama keterlibatan dengan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dan untuk memastikan representasi perspektif yang beragam saat kami menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.



