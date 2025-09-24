Apa itu pemodelan keuangan?

Pemodelan keuangan banyak digunakan dalam keuangan perusahaan, perbankan investasi, ekuitas swasta, penelitian ekuitas dan konsultasi. Suatu perusahaan dapat menggunakannya untuk mengevaluasi peluncuran produk baru atau perluasan pasar baru. Seorang investor dapat menggunakannya untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan sebelum melakukan akuisisi atau investasi. Pemberi pinjaman menggunakannya untuk menilai apakah peminjam dapat memenuhi kewajiban utang. Model juga memainkan peran utama dalam merger dan akuisisi (M&A).

Model sering digunakan untuk menjalankan skenario dan analisis sensitivitas sehingga para pemimpin dapat melihat bagaimana perubahan dalam variabel utama memengaruhi hasil. Tujuannya adalah untuk menciptakan alat yang membantu dalam pengambilan keputusan dengan forecasting bagaimana kinerja bisnis atau investasi dalam berbagai skenario. Pendekatan ini memberi perusahaan, investor, dan pemberi pinjaman cara untuk mengantisipasi risiko dunia nyata dan mengevaluasi potensi keuntungan.

Analis keuangan membangun model keuangan dalam departemen keuangan perusahaan atau perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) mereka. Proses pemodelan keuangan dimulai dengan data historis yang akurat. Informasi ini membantu menjelaskan bagaimana bisnis beroperasi, apa pendorong utamanya, dan bagaimana berbagai bagian perusahaan terhubung.

Dari sana, asumsi dibuat tentang faktor internal masa depan seperti penjualan, pertumbuhan pelanggan, struktur biaya dan rencana investasi, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, suku bunga, dan peraturan. Input ini dimasukkan ke dalam proyeksi pernyataan dan jadwal.

Spreadsheet seperti Microsoft Excel digunakan untuk menghubungkan laporan keuangan historis dengan asumsi-asumsi masa depan. Hasilnya adalah serangkaian proyeksi yang memperkirakan pendapatan masa depan, biaya, keuntungan, arus kas dan metrik lainnya, tergantung pada fungsi model dan tujuan pemodel.

Jenis model keuangan yang paling umum adalah model tiga laporan, yang menghubungkan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Model yang lebih canggih dibangun di atas fondasi ini untuk menyertakan penilaian, analisis skenario, atau forecasting dengan asumsi yang berbeda.

Pemodelan keuangan yang kuat bergantung pada lebih dari keterampilan spreadsheet teknis. Hal ini membutuhkan pengetahuan yang kuat tentang akuntansi, keuangan, dan bisnis itu sendiri, serta analisis yang baik dan penilaian yang baik. Model yang baik akurat, fleksibel, dan lebih mudah diikuti. Ini menunjukkan hasil tetapi juga memberikan insight tentang apa yang mendorong hasil tersebut.

Banyak profesional keuangan meningkatkan keterampilan ini dengan mengambil kursus pemodelan keuangan yang menggabungkan teori dan praktik. Dengan munculnya kecerdasan buatan (AI) dalam pemodelan keuangan, sekolah bisnis dan program pelatihan lebih menekankan pada ilmu data, machine learning, dan AI generatif. Upaya ini bertujuan untuk mempersiapkan analis masa depan agar dapat bekerja bersama sistem yang canggih.3